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Появата на червени петна по кожата, особено когато са придружени от сърбеж и лющене, често веднага се свързва с алергия. Подобна реакция обаче може да има много различни причини и приемът на антихистаминов препарат невинаги е подходящото решение. Зачервяването може да е свързано с кожно заболяване, инфекция, реакция към определено вещество или с по-безобидни фактори като ухапване от насекомо и прекомерно изпотяване. Затова при необясними, продължителни или разпространяващи се петна е разумно причината да бъде установена от лекар, вместо лечението да започва само по предположение.

Не всяка подобна кожна промяна изисква спешна медицинска помощ. Ситуацията обаче става по-притеснителна, когато зачервяването е придружено от рязко повишаване на температурата, значителен оток или изключително силен сърбеж. При бързо развиващ се оток, особено около лицето, устните или езика, както и при затруднено дишане, трябва да се потърси незабавна медицинска помощ. В останалите случаи прегледът при лекар и най-вече при дерматолог може да помогне да се установи какво стои зад симптомите и дали е необходимо специфично лечение.

Сред състоянията, които могат да бъдат свързани с кожни петна и промени, са склеродермия, псориазис, витилиго, алергични реакции и гъбични инфекции. Само външният вид на засегнатия участък невинаги е достатъчен за надеждна диагноза, тъй като различни заболявания могат да имат сходни прояви. Местоположението на петната, тяхната форма, наличието на лющене, продължителността на симптомите и останалите оплаквания дават важна информация на лекаря. Поради тази причина диагнозата не бива да се поставя самостоятелно само по снимки или описание на симптомите.

Склеродермията е заболяване, което засяга съединителната тъкан и може да предизвика различни промени по кожата. Проявите и тежестта му се различават значително при отделните хора, а диагнозата не може да бъде потвърдена единствено според това къде са разположени петната. При съмнение за подобно заболяване е необходим лекарски преглед и при нужда допълнителни изследвания. Опитите за самолечение могат не само да се окажат неефективни, но и да забавят установяването на действителната причина за кожните изменения.

Псориазисът също може да предизвика зачервени, лющещи се и сърбящи участъци. Заболяването е хронично и протича с периоди на обостряне и успокояване, като проявите му могат да засегнат различни части на тялото. Разчесването на кожата не е добра идея, тъй като може допълнително да я травмира и да увеличи риска от усложнения. Макар псориазисът да не се лекува окончателно, съвременните терапевтични подходи могат да помогнат за контролиране на симптомите и за намаляване на честотата и тежестта на пристъпите.

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Витилигото е друго състояние, което води до видими промени в цвета на кожата, но обичайно се проявява като по-светли или бели участъци, а не като типични червени сърбящи петна. При много хора тези промени не са свързани с болка или други физически оплаквания. Състоянието е хронично и терапевтичните възможности зависят от конкретния случай. Именно сходството между някои кожни прояви показва защо поставянето на диагноза само по цвета на петната може да бъде подвеждащо.

Алергичните реакции остават една от възможните причини за зачервяване и сърбеж. Такива симптоми могат да се наблюдават при уртикария, някои форми на екзема и атопичен дерматит. Понякога реакцията започва внезапно и не е лесно веднага да се установи какво я е предизвикало. Възможни фактори са определени храни, лекарства, козметични продукти или други вещества, с които организмът е бил в контакт. Допълнителни прояви като кихане, сълзене на очите или запушен нос понякога насочват към алергична причина, но и те сами по себе си не са достатъчни за категорична диагноза.

Гъбичните инфекции също могат да стоят зад сърбящите петна и не засягат единствено ходилата или зоните около пръстите. В зависимост от вида на инфекцията измененията могат да се появят по различни части на тялото, включително в слабините и по торса. Външният им вид също варира, поради което лесно могат да бъдат объркани с други дерматологични проблеми. Ако причината действително е гъбична инфекция, използването на неподходящи кремове без диагноза може да усложни картината и да отложи правилното лечение.

Има и значително по-безобидни обяснения за временното зачервяване и сърбеж. Ухапванията от насекоми и обилното изпотяване например могат да предизвикат локално раздразнение. При хора, при които кожни участъци се допират и задържат повече влага, зачервяването може да се появява в гънките вследствие на триене и изпотяване. В подобни случаи поддържането на кожата чиста и суха може да ограничи раздразнението, но продължителните, болезнени или влошаващи се изменения отново трябва да бъдат прегледани от специалист.

За уточняване на причината лекарят обикновено започва с преглед и подробни въпроси за появата и развитието на симптомите. В зависимост от предполагаемото заболяване може да бъдат назначени допълнителни изследвания. При съмнение за определени инфекции например е възможно да се вземе материал от засегнатия кожен участък за лабораторен анализ. Резултатите невинаги са готови веднага, но могат да бъдат важни за разграничаването на състояния със сходен външен вид и за избора на подходяща терапия.

Докато причината се изяснява, е важно петната да не се разчесват, независимо колко неприятен е сърбежът. Нарушаването на кожната повърхност може да доведе до допълнително раздразнение и да улесни развитието на вторична инфекция. Кремове, мехлеми и други лекарствени продукти също е най-добре да се използват след препоръка от лекар, защото средство, подходящо за едно заболяване, може да бъде безполезно или неподходящо при друго. Ако назначеното лечение не дава очаквания резултат или симптомите се влошават, терапията трябва да бъде обсъдена отново със специалист.

Храненето и общата грижа за организма могат да бъдат част от здравословния начин на живот, но няма универсална диета, която да премахва всички червени и сърбящи петна. Не е необходимо автоматично да се изключват цитрусови плодове, червени плодове, зеленчуци или други храни, ако няма установена връзка между тях и конкретна алергична реакция. Необоснованите ограничения в менюто могат да бъдат ненужни, затова при подозрение за хранителна алергия е по-разумно причината да бъде обсъдена с лекар и при необходимост да се направят подходящи изследвания.

Червените сърбящи петна могат да се появят при сравнително леко раздразнение, реакция към козметика или лекарство, ухапване от насекомо, но и при дерматологични заболявания като псориазис, фоликулит, дерматофитни инфекции и себореен дерматит. Тъй като част от тези състояния изискват специфично лечение, самолечението крие риск симптомите да бъдат прикрити или проблемът да се задълбочи. Най-сигурният подход при необяснимо, повтарящо се или продължително зачервяване е причината да бъде установена от дерматолог, а лечението да бъде съобразено с конкретната диагноза.

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