1764 Снимка: iStock by Getty Images

Малките червени точки по кожата често приличат на миниатюрни бенки и лесно могат да останат незабелязани или да бъдат приети само като козметичен проблем. Причините за появата им обаче са различни и затова не е разумно всички подобни образувания да се разглеждат по един и същи начин. Понякога става дума за последица от съвсем леко нараняване на кожата, а в други случаи е възможно промените да са свързани със съдови образувания или със заболяване, което изисква лекарска оценка. Именно поради това, преди да се търси начин за премахване на червените точки, е важно първо да се установи какво ги причинява.

Едно от сравнително простите обяснения е микротравма, например след епилация. При механично въздействие върху кожата могат да бъдат увредени стените на малки кръвоносни съдове, вследствие на което малко количество кръв попада в околните тъкани и се образува микроскопичен хематом. Като друга възможна причина се посочва недостигът на витамини С и К, който може да бъде свързан с по-голяма чупливост на съдовете. В такъв случай малките червени петънца могат да се появяват по-лесно след удар, падане или продължително триене на кожата в дрехите. Само по външния вид на точките обаче не може надеждно да се установи витаминен дефицит.

Друга възможност е червеното образувание да представлява хемангиом - доброкачествено съдово образувание. Размерът му може да варира значително - от няколко милиметра до няколко сантиметра, а външният вид зависи от конкретния тип. Капилярните хемангиоми са свързани с разширени малки кръвоносни съдове и могат да се появят по различни части на тялото. Съществуват и кавернозни форми, изградени от по-големи изпълнени с кръв пространства, както и други разновидности на съдовите образувания. Тъй като различни кожни промени могат да изглеждат сходно, точната диагноза трябва да бъде поставена от лекар, а не чрез сравняване със снимки или описания в интернет.

Особено внимание заслужават червеникави съдови изменения, около които се виждат фини разклонения, наподобяващи малка мрежа. Подобни промени, известни като съдови "звездички", могат да се срещат при различни състояния и в определени случаи се наблюдават и при чернодробни заболявания, включително хроничен хепатит и цироза. Самото наличие на такава точка не доказва подобна диагноза, но ако измененията са многобройни, появяват се внезапно или са придружени от други симптоми, е необходима медицинска консултация. В материала се посочва и възможна връзка на някои кожни прояви със заболявания на панкреаса, като такива изменения могат да бъдат забелязани по гърба, гърдите и корема.

Червени кожни промени могат да съпътстват и някои ревматични и автоимунни заболявания. При тях имунната система може погрешно да реагира срещу собствени структури на организма, което води до възпалителни процеси с различни прояви. Това обаче не означава, че появата на няколко червени точки непременно е признак за ревматично заболяване. Значение имат цялостната клинична картина, останалите оплаквания, продължителността на измененията и резултатите от медицинските изследвания. Затова опитите за самодиагностика единствено според вида и местоположението на кожните точки могат да доведат до погрешни заключения.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Подходът към червените точки зависи изцяло от причината за появата им. Ако са резултат от механично дразнене или микротравми, основната мярка е да се ограничи допълнителното травмиране на кожата и да се проследи дали измененията изчезват. Ако лекар установи хранителен или витаминен дефицит, той може да препоръча промени в храненето или подходяща терапия. Витамин С естествено се съдържа в редица плодове и зеленчуци, сред които цитруси, киви, домати, карфиол и магданоз. Източници на витамин К са зелените листни зеленчуци, спанакът, броколите и други храни. Приемането на добавки без установена необходимост обаче не трябва да се разглежда като универсално лечение на червените точки.

Когато става дума за хемангиом или друго съдово образувание, решението дали изобщо е необходимо лечение се взема според вида, размера, разположението, развитието и симптомите. В различни ситуации медицината разполага с процедури за отстраняване или третиране на съдови изменения, включително хирургични и други специализирани методи. Това не означава, че всяко доброкачествено съдово образувание трябва да бъде премахнато. Част от тях могат просто да бъдат наблюдавани, докато при други намеса се обсъжда, ако растат, кървят, възпаляват се, причиняват функционални проблеми или се намират на рисково място.

Ако кожните промени са свързани с основно заболяване, лечението е насочено преди всичко към него, а не към самите точки. При потвърден вирусен хепатит, цироза, панкреатично или друго заболяване на стомашно-чревната система терапията се определя от специалист според диагнозата и състоянието на конкретния пациент. Тя може да включва медикаменти, хранителен режим и промени в начина на живот, но няма една схема, подходяща за всички. Същото важи и за ревматичните заболявания, при които лечението може да включва противовъзпалителни и други лекарства, както и физиотерапия, когато специалистът прецени, че тя е подходяща.

Хирургът и кандидат на медицинските науки Валерий Гурянов коментира в предоставения материал, че хемангиомите са доброкачествени съдови образувания и не бива автоматично да се възприемат като злокачествен процес. По думите му някои от тях могат да бъдат открити случайно при образни изследвания и да останат безсимптомни, като в такива случаи лекарят може да предпочете наблюдение. Той подчертава, че повече внимание е необходимо, когато образуванието увеличава размерите си, кърви, възпалява се или засяга място, при което растежът му може да създаде функционален проблем.

Специалистът обръща внимание и на хемангиомите в областта на гръбначния стълб. Според него в определени случаи съдово образувание в прешлен може да нарасне до степен, при която структурата му отслабва и рискът от компресионна фрактура се увеличава. Тогава може да се обсъди интервенция, при която в засегнатия прешлен се въвежда специален циментиращ материал с цел неговото укрепване. Необходимостта от подобна процедура се определя след образна диагностика и преценка от специалист, а наличието на хемангиом само по себе си не означава, че операцията е неизбежна.

Опитите червените точки да бъдат премахвани с домашни средства, изгаряне, пробиване или други непроверени методи могат да раздразнят кожата, да предизвикат кървене и да забавят поставянето на правилна диагноза. По-важно от козметичното отстраняване е да се разбере какво представлява конкретното изменение. Ако червените точки се появяват внезапно и в голям брой, нарастват, променят се, кървят или се съчетават с други необичайни симптоми, най-разумната стъпка е медицински преглед. Така лечението, когато действително е необходимо, може да бъде насочено към причината, вместо само към видимата промяна по кожата.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.