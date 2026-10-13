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Кели Озбърн разкри, че е качила близо 12 килограма за последните шест месеца, и призна, че самата тя е била шокирана от снимките си на церемонията БРИТ по-рано тази година.

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41-годишната певица предизвика сериозно безпокойство за здравословното си състояние, когато се появи на сцената на музикалните награди в Манчестър заедно с майка си Шарън. Тогава тя изглеждаше видимо отслабнала, а снимките й предизвикаха множество коментари и спекулации в социалните мрежи.

Последната година беше изключително трудна за Кели. През юли 2025 г. тя загуби баща си - легендарния фронтмен на Black Sabbath Ози Озбърн, а впоследствие се раздели и с годеника си Сид Уилсън. Сега, седем месеца след появата си на БРИТ, певицата разкрива, че е качила тегло и постепенно се опитва да се справи с преживяната болка.

В интервю за The Sun Кели категорично отрече слуховете, че страда от хранително разстройство. По думите й зад драстичната промяна във външния й вид не е стояло подобно състояние, а дълбоката тъга, която я е лишила от сили да се грижи за себе си.

"Никой не знае с какво се борят хората, когато останат насаме. Аз просто бях тъжна", сподели тя. "Не пожелавам тази болка на никого. А да преживяваш всичко това пред очите на целия свят беше ужасно", призна певицата.

Проблемите на Кели с обществените очаквания към външния й вид датират още от тийнейджърските й години, когато тя стана популярна с риалити шоуто на семейството си The Osbournes. Миналата година в подкаста на семейството тя разказа за унизителен разговор с ръководител на модна агенция, който й заявил, че е прекалено пълна за телевизията.

"Повикаха ме в кабинета на ръководителя на агенцията и той ми изнесе цяла лекция как съм прекалено дебела за телевизията и трябва да отслабна. Каза ми, че ако сваля килограми, ще изглеждам по-добре", спомни си тя.

Оттогава насам борбата на Кели с теглото преминава през редица възходи и падения. През 2018 г. тя се подлага на операция за намаляване на стомаха, която по-късно определя като "най-доброто нещо, което някога съм правила". Тогава певицата отдава отслабването си с около 38 килограма на комбинация от хирургическа намеса, строг хранителен режим и високоинтензивни интервални тренировки.

Бременността обаче променя отново ситуацията. Докато очаква сина си Сидни през 2022 г., Кели качва приблизително 45 килограма и развива гестационен диабет. По-късно тя признава, че заради промените във външния си вид е избягвала публичните появи.

През последните години драстичната трансформация на Кели неведнъж е ставала повод за спекулации, че използва медикаменти за отслабване, включително "Оземпик". Певицата многократно е отричала тези твърдения.

"Знам, че всички мислят, че съм използвала "Оземпик". Не съм. Не знам откъде се появи това. Майка ми използваше "Оземпик", заяви тя пред Extra.

Според източник на Daily Mail хората от близкото й обкръжение следят внимателно състоянието й, макар да не планират да предприемат интервенция. "Кели определено не се тревожи за това как изглежда и би казала на всеки, който повдигне темата, да я остави на мира. Но се разстройва, когато хората говорят за външния й вид", твърди източникът. По думите му загубата на баща й и стресът около нея са се отразили сериозно на Кели.

В скорошно участие в подкаст Кели разкри, че след смъртта на баща си отново е започнала да пие алкохол. Тежката скръб я тласнала обратно към зависимостта, с която се бори от тийнейджърските си години. Тя призна, че в този период почти напълно е загубила способността да се грижи за себе си.

"Бях само сянка на човека, който бях. Не можех да говоря. Не можех да се храня. Не можех да правя нищо. Бях просто празна", разказа Кели. "Бях сломена по всички възможни начини, по които един човек може да бъде сломен, и изобщо не можех да се грижа за себе си. Бях стигнала до абсолютното дъно. Започнах отново да пия. Загубих разсъдъка си. Не можех да се справя."

Сега Кели признава, че алкохолът и наркотиците никога не са били начин да се забавлява, а опит да избяга от собствените си чувства.

"Никога не съм вземала наркотици, защото съм искала да купонясвам. Никога не съм пила, защото съм искала да купонясвам. Просто не исках да усещам болката", сподели тя.

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