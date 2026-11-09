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Kérastase, водещата луксозна професионална марка за грижа за косата, кани всички любители на красотата да открият ексклузивния ѝ POP-UP в Сердика Център и да се насладят на наистина уникално изживяване с бранда. От 11 до 15 ноември, между 10:00 ч. и 21:00 ч., посетителите ще могат да се радват на множество специални празнични изненади.

В продължение на пет дни ексклузивният празничен POP-UP на Kérastase ще предложи на любителите на красивата и здрава на вид коса възможност да открият луксозни подаръци за себе си и за свои близки, наред с редица ексклузивни изживявания и специални изненади. Акцентите включват:

  • Безплатна K-SCAN диагностика на скалпа
  • Персонализирани препоръки за грижа за косата от Care Coach експерти
  • Мостри на продукти
  • Подаръци при покупка с празнична тематика
  • Луксозно опаковане на подаръци

Грижата за косата на нови висоти

Този празничен сезон Kérastase ви кани на магическо пътуване из парижкото небе под слогана "Грижата се издига". Вдъхновен от магията на полета, бранда празнува изкуството на грижата за косата и го издига до нови висоти с преобразяващата сила на Kérastase.

Снимка: Kérastase

Появили се за първи път в небето над Париж през 1783 г., балоните с горещ въздух, известни като Montgolfières (Монголфиери), се превръщат във вечни символи на елегантност и стремеж. Този сезон те въплъщават празничния дух на Kérastase, в който изкуството на грижата за косата достига нови висоти. Монголфиерите отнасят в небето първата мечта на човечеството за полет и, също като Kérastase, възхваляват същността на френското съвършенство: перфектната симбиоза между наука и красота, която обединява иновации и експертиза за създаването на изключителни решения, вдъхновяващи света.

Присъединете се към Kérastase в това магично пътешествие и открийте идеалното вдъхновение за вашите празнични подаръци!

Къде: Сердика Център, ниво -1

Kога: 11 - 15 ноември 2026 г.

Работно време: 10.00 - 21.00 часа.

 

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