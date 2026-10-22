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Китаристът на рок групата The Offspring Кевин "Нудълс" Уосърман временно се оттегля от концертните изяви заради "внезапен и доста сериозен здравословен проблем". 63-годишният музикант съобщи новината в изявление в социалната мрежа X, като увери феновете, че групата ще продължи да свири и в негово отсъствие.

"С дълбока тъга трябва да съобщя, че се налага да се оттегля от концертните изяви за известно време, за да се справя с внезапен и доста сериозен здравословен проблем", написа Уосърман. Музикантът не разкри подробности за състоянието си, но подчерта, че колегите му от групата са подкрепили решението му.

"Надявам се да се върна на сцената по-скоро, отколкото по-късно. Дотогава ще ми липсвате от цялото ми сърце", сподели той с почитателите си.

В края на посланието си китаристът благодари на феновете за подкрепата и за това, че го държат в мислите си. Новината предизвика вълна от окуражителни коментари в социалните мрежи.

The Offspring е на турне под името Supercharged, което започна концертната си програма по-рано тази година с участие в Бейкърсфийлд, Калифорния, на 16 януари.

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Основана в Ориндж Каунти, Калифорния, през 1984 г., The Offspring е сред разпознаваемите имена на американската пънк рок сцена. Кевин се присъединява към състава през 1985 г. и е част от историята на групата в продължение на десетилетия. Бандата има 11 студийни албума, сред които едноименният The Offspring от 1989 г., Ignition от 1992 г. и Supercharged, издаден през 2024 г.

Сред най-популярните им песни са "Self Esteem" от 1994 г. и "The Kids Aren't Alright" от 1998 г. През годините групата печели и редица отличия.

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