В откъс от нов документален филм принцесата на Уелс разкрива как се е чувствала, докато се е борила със заболяването, и се среща с други хора, преминаващи през същото, в група за подкрепа

2203 Снимка: Chris Jackson/Pool Photo via АР/БТА

В нов, трогателен документален филм принцесата на Уелс разказва как нейното "самотно" пътуване в борбата с рака се е превърнало в позитивно преживяване, благодарение на хората, които е срещнала по пътя си. Във филма "Heal", който ще бъде излъчен по BBC One, бъдещата кралица говори с безпрецедентна откровеност за диагнозата и лечението си в началото на 2024 г., както и за продължаващото си възстановяване.

Лентата е посветена на предизвикателството "Три върха" (Three Peaks Challenge), в което принцесата се включи през юни. Тя изкачи най-високите върхове в Англия, Шотландия и Уелс само за 24 часа, за да събере средства за болницата "Роял Марсдън" в Западен Лондон, където премина лечението ѝ.

Във видеоклип, публикуван от двореца Кенсингтън, се виждат кадри, заснети през нощта в автомобил, докато принцесата пътува от Бен Невис в Шотландия, първият връх, който покори, към второто си предизвикателство, Скафел Пайк в Англия. В него тя споделя: "Да преминаваш през рак или каквото и да е друго продължително заболяване, е самотен път. Но е ясно, че не е предвидено да носим житейските изпитания сами. Болестта ме свърза с толкова много други хора, които също извървяват своя собствен път. Това се превърна в нещо много повече от лично, уединено преживяване - то се превърна в колективно преживяване."

Показани са и кадри от срещата ѝ с група възрастни от организацията "Shine Cancer Support" в Ричмънд, Югозападен Лондон. Облечена в розово сако, бяла тениска и перлени обеци, принцесата се усмихва широко, докато се ръкува с всичките осем присъстващи, казвайки: "Здравейте, Катрин... здравейте, радвам се да се запознаем."

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Тя сяда и им споделя: "Искрено казано, срещата с вас днес означава много за мен. Прекрасно е, че имам възможност да споделя личния си опит, но също така да чуя вашите истории и да се свържа с хора, които са преминали през нещо подобно. Всъщност, досега не съм обсъждала тази тема извън тесния кръг на семейството си. Затова ви благодаря, че ми отделихте време и създадохте пространство, в което мога свободно да говоря за това. Наистина го оценявам. Благодаря ви."

Shine - благотворителна организация с групи в цялата страна - подкрепя хора на възраст между 20 и 40 години, които се сблъскват със специфични, често уникални предизвикателства, породени от тяхната диагноза.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.