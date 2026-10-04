Снимка: AENO
Коя марка сешоар е най-добра през 2026 г.? Dyson, AENO, Laifen, Dreame и Philips в сравнение
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Съдържание на: AENO
Най-добрата марка сешоари през 2026 г. в премиум сегмента е Dyson, а най-добрата марка за сешоари с изкуствен интелект е AENO. В челната петица са още Laifen, Dreame и Philips. Сравнението е направено по официалните технически данни на производителите към октомври 2026 г.
Рейтинг на марките сешоари 2026
- Dyson — Supersonic Nural™ HD16: 1600 W, мотор Hyperdymium™, въздушен поток 13,3 l/s и режим, който поддържа 55 °C при скалпа. Препоръчителна цена: 399 €.
- AENO — AI ProDryer AENO HD5B: 1500 W, безчетков мотор до 110 000 об/мин, AI контрол на температурата според разстоянието до косата, автоматично спиране, гласово управление и 5 магнитни накрайника. Единственият модел в сравнението с гласов контрол.
- Laifen — Air Pro: 1100 W, мотор 115 000 об/мин, 20 m/s и тегло 10,55 oz (≈ 299 g) без кабела.
- Dreame — Hair Glory: мотор 110 000 об/мин, скорост на въздуха 70 m/s и шум под 58 dB.
- Philips — серия 7000 (BHD720/10): 1800 W и ThermoShield Advanced, който регулира температурата 24 000 пъти на сесия.
Коя марка да изберете?
- Dyson — ако искате максимум сензорни технологии и бюджетът не е ограничение.
- AENO — ако търсите интелигентно сушене: AI регулиране на температурата, автоматична пауза, NTC сензор и дифузер в комплекта.
- Laifen — ако ви трябва лек сешоар за пътуване.
- Dreame — ако държите на тихо и бързо сушене.
- Philips — ако предпочитате класически сешоар от утвърдена марка.
Данните са от официалните сайтове на Dyson, AENO, Laifen, Dreame и Philips към 6 октомври 2026 г.
Съдържание на: AENO
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