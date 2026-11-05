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Кристина Апългейт призна, че се чувства като "измамница", след като дълго време е била активна част от общността на хората с множествена склероза, а наскоро е разбрала, че диагнозата й е била погрешна, съобщава RadarOnline.com.

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Звездата направи разкритието в разговор с Джак Озбърн в подкаста MeSsy. Той също призна, че понякога се чувства като "измамник", тъй като симптомите му на множествена склероза са сравнително леки в сравнение с тези на други хора със заболяването, въпреки че е диагностициран преди 14 години. "Отчасти се чувствам малко като измамник, защото ходя на събития, свързани с множествената склероза. Диагностициран съм от 14 години и виждам хора, които са получили диагнозата само преди година, но са в много по-тежко състояние. На тях им е много по-трудно", сподели 40-годишният Озбърн.

Синът на покойния рок музикант Ози Озбърн обясни, че заболяването все пак му влияе, но не е успяло да го спре или съществено да забави живота му, макар да е имало периоди, в които това се е случвало. "Затова някак се чувствам като измамник, въпреки че не съм. Просто отношенията ми с тази диагноза са странни", допълни той.

Апългейт реагира с типичното си остроумие: "Говориш за измамник. Аз вече дори нямам това заболяване. Боже." Докато двамата се смеели, Джак я уверил: "Ти все още се класираш", а водещата Джейми Лин Сиглър добавила, че приятелката й е "почетен член" на общността. "Благодаря. Никога няма да напусна тази общност", отвърнала благодарната актриса от "Женени с деца". Тя обясни, че е създала много приятелства за цял живот. По думите й винаги ще остане част от тази общност под някаква форма.

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По-рано в епизода Апългейт каза на Озбърн: "Почти шест години живях като човек с множествена склероза. Затова ми е трудно да се освободя от тази идентичност, защото тя беше моята идентичност толкова дълго."

На въпроса какво казват лекарите й сега за причината за симптомите, които изпитва от години, актрисата разкри, че преминава през множество изследвания. "Връщаме се в изходна позиция и правим изследвания, като разглеждаме едно по едно заболяванията, сходни с множествената склероза. Има ревматоиден артрит, лупус, лаймска болест и всички други състояния, които могат да наподобяват множествена склероза. Сега постепенно се изследвам за всичко това", обясни тя.

Апългейт разкри за погрешната диагноза в епизод на своя подкаст от 20 октомври, след като публично съобщи през август 2021 г., че страда от множествена склероза. Разплакана, номинираната за награда "Еми" актриса сподели, че лекарят й влязъл в стаята и казал: "Поздравления, нямате множествена склероза." Тя обаче изобщо не била щастлива от новината. "Не може да ти поставят погрешна диагноза и изведнъж да съм добре", обясни Апългейт. "Не съм се подобрила, Джейми. Ако нещо се е променило, то е, че съм се влошила. Отново съм в изходна позиция и не знам какво се случва с мен. Лекарите ми ще започнат разследване, за да разберат какво се е случвало от 2021 г. насам. Защо се случи това?", добави тя.

Апългейт се оттегли от екранната актьорска кариера година след като обяви диагнозата си.

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