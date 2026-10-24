Вместо изваяни коремни мускули и часове във фитнеса актьорът сякаш предпочита плаж, студена бира, добра компания и спокойствие далеч от светлините на прожекторите

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Той е спечелил "Оскар", покорил е милиони сърца с "Титаник" и е бил романтично свързван с едни от най-красивите жени в света. Днес, на 51 години, Леонардо ди Каприо изглежда все по-малко заинтересован от холивудската мания по перфектното тяло. Вместо изваяни коремни мускули и часове във фитнеса актьорът сякаш предпочита плаж, студена бира, добра компания и спокойствие далеч от светлините на прожекторите. А до него все по-често е италианският модел Витория Черети.

Ако има нещо, което Леонардо е доказал през годините, то е, че човек може да бъде сред най-големите звезди на Холивуд, без постоянно да се опитва да изглежда като герой от филм. Докато едни актьори превръщат тренировките и строгите хранителни режими в неизменна част от публичния си образ, Лео сякаш е избрал друга философия: да се наслаждава на живота, без да се съобразява с всяка тенденция.

Последните му появи по бански отново привлякоха вниманието. Актьорът беше заснет на плаж на Хаваите в компанията на по-младата си приятелка Витория, като снимките отново предизвикаха коментари за фигурата му. Ди Каприо демонстрира спокойно отношение към външния си вид и не изглежда особено притеснен от факта, че далеч не прилича на онези красавци, които обикновено красят кориците на мъжките списания.

В интернет отдавна има неофициално название за този тип мъжка фигура - dad bod, или тяло с леко коремче и по-отпуснат силует, което не следва строгите стандарти на фитнес културата. Лео постепенно се превърна в един от най-разпознаваемите примери, че в Холивуд можеш да останеш секссимвол, без да прекарваш всяка свободна минута във фитнеса.

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През последните години Ди Каприо все по-открито говори за желанието си да забави ритъма. След като навърши 50, актьорът призна, че иска да подходи по-спокойно към живота, макар че вътрешно все още се чувства значително по-млад.

"Малко намалявам темпото", споделя той пред сп. People, като уточнява, че това не означава край на актьорската му кариера. Ди Каприо разказва и че емоционално се чувства на 35 години. За него обаче навлизането в петото десетилетие носи и определена промяна в начина, по който гледа на времето, отношенията и личните приоритети. "Имаш желание да бъдеш по-честен и да не си губиш времето", казва той.

Като пример актьорът посочва майка си, която според него е достигнала до етап от живота си, в който не изпитва необходимост да се преструва или да премълчава това, което мисли. Тя казва нещата директно и не губи енергия в опити да се представи за някой друг. Тази философия сякаш пасва и на самия Лео. След десетилетия под светлините на прожекторите той изглежда все по-малко склонен да се съобразява с очакванията към холивудските звезди и все по-заинтересован от това да избира сам как да прекарва времето си.

Всъщност Ди Каприо не е сред актьорите, известни с изтощителните си тренировъчни програми. За разлика от колеги, които качват и свалят килограми за различни роли, превръщат телата си в своеобразни проекти и спазват строги режими, Лео отдавна е свързван с по-непретенциозно отношение към физическата форма.

През 2017 г. източник на Page Six разказва за парти в частно имение, на което актьорът пиел бира и разговарял с модели. Според свидетеля Ди Каприо дори се хвалел, че не тренира.

Не е веган, но се интересува от храната и планетата

Макар да не е обявявал, че е веган или вегетарианец, Ди Каприо от години подкрепя растителното хранене и различни инициативи, свързани с устойчивото производство на храни и опазването на околната среда. Актьорът е инвестирал в компании, които развиват алтернативи на традиционните хранителни продукти и търсят по-устойчиви решения за хранителната индустрия. Екологичните каузи са сред постоянните теми в публичните му изяви. Любопитно е, че влиянието му върху хранителните навици на други знаменитости също е било коментирано. Гуинет Полтроу например разказва, че се е сближила с Лео, когато се преместила в Ню Йорк, и че разговорите им за месото и индустриалното животновъдство са я накарали да се замисли за собственото си хранене.

"Не съм яла червено месо от 20 години и макар Лео да не е единствената причина, той определено посади семето", споделя актрисата. View this post on Instagram A post shared by Film Updates (@filmupdates)

Докато фигурата му периодично се превръща в тема за интернет шеги, любовният живот на Ди Каприо продължава да предизвиква не по-малък интерес.

Актьорът и италианският модел Витория Черети са свързвани романтично от 2023 г. насам. Двамата бяха забелязани заедно през август същата година в Санта Барбара. През следващите месеци отношенията им привлякоха все по-голямо внимание, а Ди Каприо беше забелязан и в Италия по време на Седмицата на модата в Милано, когато Черети дефилираше на подиума. Според публикация на Us Weekly от онзи период актьорът бил силно увлечен по модела, а двамата имали много общи интереси. Източникът твърдял още, че разликата във възрастта им не представлявала проблем за него.

Черети, която е сред успешните модели на своето поколение, обаче не изглежда особено щастлива от факта, че личността й често остава на заден план заради известността на партньора й. В интервю за Vogue France тя говори за неудобството да бъдеш възприемана най-вече като нечия половинка.

"Щом си във връзка с човек, който има по-голяма популярност от теб, се превръщаш в "гаджето на", или в "бившата на" някого", коментира моделът. По думите й това може да бъде изключително дразнещо, защото хората започват да те определят чрез предишните или настоящите ти отношения, вместо да те възприемат като самостоятелна личност. Черети подчертава, че не е приятно да се създава усещането, че човек не може да обича когото пожелае, без връзката му да бъде поставена под обществено наблюдение.

Макар да не назовава Ди Каприо директно в разговора, тя разкрива, че двамата са се срещнали в Милано. Актрисата и модел не крие и любовта си към киното, като определя "Титаник" като емблематичен филм.

Преди Витория Черети името на Ди Каприо беше свързвано с редица известни модели и актриси. Сред тях са Жизел Бюндхен, Бар Рафаели, Блейк Лайвли, Ерин Хийтъртън, Тони Гарн, Кели Рорбах, Нина Агдал, Камила Мороне и Джиджи Хадид.

Една от по-дългите му връзки е с Камила Мороне. Двамата са заедно приблизително пет години, от 2017 до 2022 г. След раздялата им Ди Каприо е свързван с Джиджи Хадид, а по-късно и с Витория Черети.

През годините таблоидите многократно обръщат внимание и на възрастта на жените до актьора, като отбелязват, че няколко от връзките му приключват, когато партньорките му са около 25-годишни. Тази повтаряща се тема се превръща в интернет шега, макар че сама по себе си не обяснява причините за отделните раздели.

Жизел Бюндхен

Една от първите сериозни и широко отразявани връзки на Леонардо ди Каприо е с бразилския супермодел Жизел Бюндхен. Двамата започват да се срещат, когато тя е едва на 20 години. Пет години по-късно, на 25, Жизел слага край на отношенията им.

Снимка: Getty Images

Бар Рафаели

След раздялата си с Жизел актьорът започва връзка с израелския модел Бар Рафаели. Връзката им продължава около пет години и приключва през 2010 г.

Снимка: Getty Images

Блейк Лайвли

Днес съпруга на Райън Рейнолдс, Блейк Лайвли също за кратко е част от романтичната история на Ди Каприо. Двамата се срещат през 2011 г., когато актрисата е на 23 години, но връзката им продължава приблизително година.

Кели Рорбах

През 2015 г. актьорът се среща с модела и актриса Кели Рорбах, позната и от филма "Спасители на плажа". Връзката им започва през юни и приключва приблизително през декември същата година. Според публикации по онова време раздялата била по взаимно съгласие. Кели е на 25 години.

Виктория Ламас

В края на 2022 г. Ди Каприо е забелязан и в компанията на модела и актриса Виктория Ламас, дъщеря на актьора Лоренцо Ламас. Двамата са засечени заедно в Холивуд през декември, а според медийни публикации са посрещнали и Нова година заедно.

Витория Черети

Италианският модел Витория Черети се появява в живота на Ди Каприо през 2023 г. Според публикации двамата се срещат за първи път на филмовия фестивал в Кан през май. През август са забелязани отново, което засилва слуховете за връзка. През ноември източници на DailyMail съобщават, че актьорът е "луд по Черети" и е напълно отдаден на отношенията им. За разлика от някои от предишните му жени, връзката им продължава и през следващите години.

Снимка: Getty Images

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