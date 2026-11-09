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Мат Деймън разкри подробности за един изключително плашещ момент в живота си. 56-годишният актьор, познат от "Одисея", се върна към спомените си за церемонията по връчването на "Оскар"-ите през 2024 г. в интервю за списание GQ по повод включването му в списъка "Мъже на годината за 2026 г." Той сподели, че съпругата му Лучиана е била подложена на операция заради мозъчна аневризма едва седмица преди събитието, пише сп. People.

Наградите "Оскар"

"Слава на Бога, тя вече е напълно добре, но претърпя мозъчна операция седмица преди "Оскар"-ите", каза той. Деймън продължи: "Но в нощта на събитието тя ме изненада. Взе си рокля и отидохме на партито след церемонията. Беше геройско от нейна страна да го направи и за мен означаваше много."

Актьорът, който е женен за Лучиана от над 20 години, имаше предвид "Оскар"-ите през 2024 г., когато филмът "Опенхаймер" триумфира на наградите на Академията, прибирайки статуетката за най-добър филм и още шест отличия след 13 номинации. Въпреки че Деймън, който изигра генерал Лесли Гроувс в биографичната лента за физика Дж. Робърт Опенхаймер, не беше номиниран за ролята си, той присъства на церемонията заедно с Лучиана, за да подкрепи колегите и екипа си.

Деймън допълни, че нейната компания е била от изключително значение за него, особено след като през 2007 г. пропусна да види как филмът му от 2006 г. "Отстъпниците" и режисьорът Мартин Скорсезе печелят четири награди, включително за най-добър филм и най-добър режисьор.

Мат не е чужд на наградите на Академията. Той спечели "Оскар" за най-добър оригинален сценарий заедно с Бен Афлек през 1997 г. за "Добрият Уил Хънтинг". Оттогава е номиниран още четири пъти.

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