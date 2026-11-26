Източник: „Банкя“ Минералната вода: Какво знаем за състава на водата, която пием?

95 Източник: „Банкя“

*Този материал е публикуван като част от кампанията на "Банкя", посветена на хидратацията. Интервюираният експерт участва в кампанията в рамките на търговско споразумение. Изразените мнения се основават на неговата професионална експертиза и лични възгледи.

Бутилка вода на бюрото, чаша вода по време на обяд, бутилка, която взимаме на път за фитнеса. Водата е толкова естествена част от ежедневието ни, че рядко се замисляме какво всъщност съдържа тя.

И все пак не всички води са еднакви. В зависимост от произхода си те могат да имат различен минерален състав - информация, която повечето от нас вероятно са виждали на етикета, без да ѝ обръщат особено внимание.

Това е една от темите, които сертифицираният консултант по хранене Делян Марчев разглежда в рамките на кампанията на "Банкя", посветена на хидратацията. Той помага на хората да изграждат устойчиви хранителни навици и да осъзнават по-добре изборите, които правят всеки ден. Що се отнася до водата, подходът му е също толкова ясен - да знаем какво пием, да обръщаме внимание на ежедневните си навици и да разглеждаме хидратацията като част от цялостния си начин на живот.

Какво всъщност представляват минералите във водата?

Често срещаме понятия като калций, магнезий, натрий и калий, когато говорим за хранене. Някои от тези минерали могат да присъстват естествено и във водата, като конкретният ѝ състав варира в зависимост от нейния произход.[1]

Минерали като натрий, калий, калций и магнезий се наричат още електролити, когато присъстват в организма под формата на електрически заредени частици.[1]

За повечето от нас обаче познаването на всички химични особености е по-малко важно от разбирането на един основен факт - различните води могат да имат различен минерален състав.

"Водата е нещо, което консумираме всеки ден, но много малко от нас действително обръщат внимание на информацията върху етикета", казва Делян Марчев. "Да проявяваме малко повече любопитство към продуктите, които консумираме редовно, само по себе си е лесен за изграждане навик."

Защо различните води са... различни?

Ако някога сте забелязвали леки разлики във вкуса на две води, причината за това може отчасти да се крие в техния произход и минерален състав.

Натуралната минерална вода произхожда от защитени подземни водоизточници и се отличава с характерен минерален състав. Количеството и съчетанието на естествено съдържащите се минерали варират при различните води.

Тази информация не е скрита в специализирани технически документи - голяма част от нея може да бъде открита директно върху етикета.

"Не е необходимо да се превръщаме в експерти по минерален състав", обяснява Делян Марчев. "За мен въпросът е по-скоро в информираността - да знаем, че съществуват различия, и да проявяваме интерес към изборите, които правим всеки ден."

Какво може да ни разкаже етикетът на бутилката с вода?

Етикетът на минералната вода може да съдържа информация за калций, магнезий, натрий и други естествено присъстващи минерали, обикновено придружена от данни за тяхната концентрация.

На пръв поглед това може да изглежда като поредица от числа, които нямат особено отношение към ежедневието ни. Но точно както все повече свикваме да четем етикетите на хранителните продукти, така и запознаването с информацията върху бутилката с вода може да бъде още един начин да разбираме по-добре какво консумираме.

Индивидуалните хранителни потребности са различни, затова етикетът не бива да се възприема като формула за откриване на "идеалната" вода. Той по-скоро предоставя полезна информация за характеристиките на продукта.

Какво място заема хидратацията в ежедневието ни?

Според Делян Марчев по-практичният въпрос често не е върху кой конкретен минерал да насочим вниманието си, а дали приемът на вода изобщо заема естествено място в ежедневието ни.

Бутилката с вода на бюрото може да служи като лесно напомняне. Пиенето на вода по време на хранене може да стане част от вече установен навик. Когато вземаме вода със себе си при излизане от дома, не се налага да мислим за това по-късно през деня.

Индивидуалните ни потребности от вода могат да варират в зависимост от редица фактори, сред които възрастта, хранителният режим, физическата активност и условията на околната среда.[2] В по-горещите дни или в дните с по-интензивна физическа активност например може естествено да се наложи да адаптираме навиците си.

"Най-успешни често са онези навици, за които не се налага постоянно да мислим", казва Делян Марчев. "Ако водата вече е подръка и е част от ежедневието ни, изборът става много по-лесен."

Малко повече внимание към един ежедневен избор

Всеки ден правим безброй малки избори, свързани с храната и напитките, които консумираме, често без да се замисляме особено за тях. Водата е може би един от най-познатите примери.

Да знаем, че различните води имат различен минерален състав, не означава да анализираме всяка бутилка или да превръщаме хидратацията в нещо сложно. Достатъчно е да обръщаме малко повече внимание на водата, която пием, и да откриваме лесни начини да превърнем приема ѝ в естествена част от ежедневието си.

Защото понякога изграждането на по-осъзнати навици започва с нещо толкова обикновено като прочитането на етикета.

Всички, които искат да изградят по-добри навици за хидратация, могат да открият полезна информация, експертни съвети и практически насоки как да превърнат приема на вода в естествена част от ежедневието си на уебсайта на "Банкя".

Източници

Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Water, Potassium, Sodium, Chloride, and Sulfate. Washington, DC: National Academies Press; 2005. European Food Safety Authority. Dietary Reference Values for nutrients: Summary report. EFSA Supporting Publications. 2017;14(12).