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Миранда Кер сподели подробности за своя специфичен хранителен режим, разкривайки защо е изключила яйцата от менюто си за сметка на месото - включително бизонско и еленско. 43-годишният австралийски супермодел влезе в заглавията през август, когато разкри хранителните си навици по време на участие в подкаста на американската звезда Кристин Кавалари.

Родената в Сидни красавица призна, че макар наистина да спазва уникален режим, той е изготвен специално за нейните здравословни нужди.

В интервю за списание Stellar бившият "ангел" на Victoria's Secret разказва, че от години се бори с възпалително заболяване на червата, което я принуждава да бъде изключително внимателна с храната, която консумира. "Казвам, че правя това за себе си, защото си правих кръвни изследвания, а и имах здравословни проблеми... Имах проктит. Това е възпалително заболяване на червата, така че трябва да подбирам храната си много прецизно", обяснява тя.

Миранда пояснява, че определени храни могат да провокират възпаление при нея, но подчерта, че нейният личен избор на хранителен режим не бива да се възприема като съвет, подходящ за всички останали.

"Някои неща ми действат възпалително. Това не означава, че влияят така на всички. Например, децата ми ядат яйца. Удивително, нали?"

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Моделът, която има четири деца - Флин (на 15 г.), Харт (на 8 г.), Майлс (на 7 г.) и Пиер (на 2 г.) - сподели, че децата ѝ не следват същите хранителни навици като нея. "Децата ми не ядат бизонско месо, но аз ям, защото това работи за мен. Ето защо отдавам толкова голямо значение на здравето си. Когато се чувствам във възможно най-добра форма, давам най-доброто от себе си като майка, в работата си и като приятел", каза тя.

Миранда също така признава, че отказването от яйцата не е било съвсем лесно, въпреки ползите за здравето, които според нея произтичат от спазването на нейния конкретен хранителен режим.

През август Миранда разкри подробности за своя уникален здравословен режим, споделяйки строгата диета, която спазва всеки ден, за да поддържа сияйния си вид на супермодел. Тя разказа за навиците си по време на гостуване в предаването "Let's Be Honest" с Кристин Кавалари, където също така откровено говори за отглеждането на сина си тийнейджър - Флин Блум.

Миранда сподели, че сутрините ѝ започват с напитка, която консумира още от тийнейджърските си години. "Пия сок от нони, откакто бях на 13. Сега съм на 43 - това са 30 години! Нони е суперхрана, суперплод. Произхожда от Таити, но може да вирее и в други части на света, например в Австралия", разказа тя.

Миранда споделя още, че всяка сутрин изпива по 30 мл от сока, тъй като той е богат на антиоксиданти, витамини и минерали - дори дава по малко и на най-малкото си дете. След това изпива чаша домашен чай от листа на лечебна ружа, който според нея е полезен за лигавицата на червата и подпомага цялостното ѝ благосъстояние.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.