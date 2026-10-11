Разберете какво стои зад понятието "мобилити“, с какво се различава от обикновеното разтягане и защо добрата подвижност е важна не само за спортистите

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Движението е нещо, което често приемаме за даденост, особено докато не започнем да усещаме скованост, напрежение или ограничения в ежедневните си движения. Именно тук идва ролята на мобилити - подход, който поставя фокус не просто върху гъвкавостта, а върху способността на тялото да се движи свободно, контролирано и без излишно напрежение.

През последните години мобилити тренировките все по-често намират място както във фитнес залите, така и в ежедневието на хората, които искат да се чувстват по-добре в собственото си тяло. Но какво всъщност стои зад понятието "мобилити", с какво се различава от обикновеното разтягане и защо добрата подвижност е важна не само за спортистите?

"Мобилност означава подвижност, способност да се движим. Разтягането може да ни помогне да увеличим обхвата на едно движение. В тренировките по мобилност работим и върху това да имаме сила и контрол в този обхват, за да можем действително да го използваме. Развиваме координация, баланс и проприоцепция. Последното звучи сложно, но е усещането къде са частите на тялото ни и как се движат, без постоянно да ги гледаме. Когато си обуваш чорапа прав например, използваш няколко от тези качества едновременно. Обръщаме внимание на всички подвижни стави. Включително на китките, стъпалата и пръстите, които често остават забравени. За мен смисълът е да можем да използваме тялото си по повече начини и да запазим тази възможност с годините", разказва Лили Камбурова, създател на MobiLily и треньор по мобилност в град Пловдив.

Тренировките по мобилност са подходящи за хора с различна възраст, подготовка и ежедневие. За човек, който седи по цял ден, за редовно трениращ, за някой, който отдавна не е спортувал. Дори когато тренираме, често повтаряме едни и същи упражнения. Ставаме добри в тях, но има още много движения, които тялото ни може да прави. В тренировките по мобилност именно на тях се обръща внимание. И най-важното, не е нужно да си гъвкав, за да започнеш.

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Сред най-честите ограничения в подвижността, които Лили вижда при клиентите си, са хора, на които им е трудно да движат отделните части на гръбнака. Могат да се наведат, но когато трябва постепенно да закръглят или разгънат гърба, всичко се движи наведнъж. Трудно им е да усетят коя част движат.

"Най-много мрънкане обаче има на упражненията за китки. Оказва се, че и те имат нужда от тренировка", разказва треньорката. "Стъпалата пък често са направо забравени. От малки ги прибираме в обувки и рядко се замисляме какво могат да правят пръстите ни или как се движи самото стъпало. После в залата се оказва, че едно уж просто движение на пръстите е голямо предизвикателство. Не е само въпрос на обувки. Просто рядко даваме на стъпалата си внимание и разнообразно движение".

Сред най-често използваните упражнения за подобряване на мобилността са основните движения, които ставите позволяват: сгъване, разгъване, ротации. Комбинират се в различни комплекси и позиции на тялото. "Така едно на пръв поглед познато движение може да се окаже съвсем ново преживяване. Например, когато седнем с кръстосани крака, обикновено поставяме един и същ крак отгоре. В залата ги карам да сменят краката. Уж нищо особено, а изведнъж вече не е толкова удобно. Както обичам да казвам: "Ако не ви е комфортно, супер. Комфортът е вкъщи на дивана." Имам предвид непривичното усещане и усилието да направиш нещо ново. Не говоря за болка или насилване. Идеята е постепенно да станем по-уверени и в движенията, които още не са ни лесни", обяснява Камбурова, организатор на събитието "Mobility Summit II", еднодневно практическо събитие за мобилност, което ще се проведе на 24 октомври 2026 г. в Пловдив.

Снимка: iStock by Getty Images

Въпреки че колкото по-редовно се правят тренировките по мобилност, резултатът би бил по-добър за по-кратно време и веднъж седмично, дори веднъж на две седмици, е по-добре от нищо. Затова и Лили съветва хората да не се фиксират толкова в графика, че едно пропускане да ги откаже, защото нещата невинаги се случват по план. "Ако имаш пет минути вкъщи, раздвижи се за пет минути. Ако гониш конкретна цел, ще трябва да вложиш съответните усилия и постоянство. Но не чакай да можеш да тренираш три пъти седмично, за да започнеш изобщо. Прави толкова, колкото можеш сега" казва тя.

По отношение на възрастта и физическата подготовка, да, те имат значение, но единствено за това откъде да се започне и как да се натовари тялото. Но възрастта сама по себе си не казва как се движи човекът. Важно е какво е правил през годините, какво е здравословното му състояние и как се чувства в момента. "С времето става още по-смислено да пазим движенията, които ни дават самостоятелност. Да можем да се обуем, да станем от земята, да запазим баланс. Аз искам да мога да си връзвам обувките сама и на 90. Това ми е съвсем достатъчна мотивация да се движа сега", обяснява треньорката.

Инструкторът Лили Камбурова Снимка: Личен архив

А как изглежда една стандартна тренировка по мобилност?

"Аз лично започвам отгоре надолу. От врата минаваме към раменете, гръбнака, тазобедрените стави и постепенно стигаме до стъпалата. Това е мое предпочитание. Не е задължителен ред, за да имате добра тренировка. Всъщност най-много ме грабна точно разнообразието. Работим във всички равнини, в различни посоки и позиции. Прави, седнали, легнали, с различни опори. Има толкова много начини да се движиш, които рядко използваш в ежедневието. Не бързам да наричам едно движение "грешно". Гледам дали тялото е подготвено за него, за този обхват и това натоварване. Ако още не е, започваме с по-достъпен вариант и постепенно надграждаме", казва Камбурова.

Тя споделя и че една от най-честите грешки, които клиентите правят, е, че като чуят "мобилност", много хора си представят шпагати, мостове и други крайни позиции. После идват с очакването след месец-два и те да могат същото. Или сковаността в гръбнака да изчезне след три тренировки. "Ако си на 40 години, замисли се как си използвал това тяло досега. Кога за последно клекна ниско, направи кълбо, раздвижи глезена в различни посоки или протегна ръката зад себе си? Ако не си правил нещо от години, дай си време да го усвоиш отново. Шпагатът например е конкретно умение, което може да изисква години целенасочена работа. Трябва наистина да го искаш, за да полагаш усилията за него. Но изобщо не ти е нужен, за да си здрав и тялото ти да функционира добре. Затова за мен основната грешка е да очакваш бърз, много видим резултат и да пропуснеш малките промени, които вече се случват", обяснява Лили.

Снимка: iStock by Getty Images

Допълва и че тренировките по мобилност могат да помогнат на хората да използват по-добре тялото си в това, което вече тренират. Ако например определена позиция в клека им е трудна, има смисъл да види как се движат глезените и тазобедрените стави и как контролират цялото движение. "Силата и мобилността се допълват. Трябва ти достъп до нужния обхват, но и сила да работиш в него. Разбира се, остават важни техниката и подготовката за самия спорт. Няма едно упражнение за мобилност, което автоматично да подобри всичко останало", казва тя.

А каква е ролята на дишането при упражненията за мобилност? "В моите тренировки напомням да дишаме през носа и да правим движенията със затворена уста, стига да можем да дишаме свободно по този начин при съответното натоварване. Понякога човек така се съсредоточава в упражнението, че задържа въздуха, без да усети. В работата си свързвам дишането най-вече със стабилността и с това как организираме усилието. Диафрагмата участва и в стабилизирането на тялото. Но само с промяна на дишането няма да решим всяко ограничение в подвижността".

По отношение на начинаещите в тренировките по мобилност, Лили Камбурова споделя, че винаги дава по-достъпен вариант и време човекът да усети какво прави. Може да използва опора, да намали обхвата или да смени позицията. По думите ѝ понякога само да седне на земята по непривичен начин вече е достатъчна задача. Няма нужда веднага да добавя още пет движения. После постепенно тренировката се усложнява.

А какво би посъветвала човек, който прекарва по 8 до 10 часа на ден седнал? "Да намира поводи да прекъсва седенето. Да стане между две задачи, да се разходи, да проведе разговор прав, да раздвижи ръцете и стъпалата. Не е нужно всеки път да вади постелка и да прави цяла тренировка. Да сменя и позициите. Често прекарваме деня по един и същ начин, а после се чудим защо всяко друго движение ни е непривично. Можеш да започнеш дори с това да забележиш кой крак винаги кръстосваш отгоре. Не чакай да се освободи цял час. Раздвижи се за малко сега. Пет минути движение също имат място в деня ти", казва Лили.

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