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Събуждането с мокра възглавница е неприятно преживяване, което е познато както на възрастните, така и на децата. Мнозина приемат изтичането на слюнка по време на сън за нещо напълно нормално и рядко се замислят какво го причинява. В повечето случаи това явление не е повод за сериозно притеснение, но понякога може да бъде свързано със затруднено дишане или определени здравословни проблеми. Докато при бебетата обилното слюноотделяне често е естествена част от развитието, при възрастните то може да създава неудобство и да нарушава качеството на съня. Освен неприятното усещане, влажната възглавница създава и хигиенен дискомфорт, особено когато проблемът се повтаря почти всяка нощ.

Причините за изтичането на слюнка по време на сън обикновено са свързани с два основни фактора - повишено слюноотделяне и затруднено дишане, което кара човек да спи с отворена уста. В първия случай организмът може да произвежда повече слюнка вследствие на различни физиологични процеси, включително никненето на зъби при малките деца. Във втория проблемът често се появява, когато нормалното дишане през носа е възпрепятствано и човек несъзнателно започва да диша през устата. Така слюнката по-лесно изтича навън, вместо да бъде преглъщана. Самото повишено слюноотделяне невинаги означава заболяване и ако не е съпроводено с други оплаквания, обикновено не изисква специални мерки.

По-голямо внимание заслужават случаите, при които нощното слюноотделяне е съчетано с проблеми в дишането. Причината може да бъде увреждане или изкривяване на носната преграда, което затруднява свободното преминаване на въздуха. Подобни оплаквания могат да възникнат и при стесняване на дихателните пътища вследствие на разрастване на лимфоидна тъкан, възпаление на околоносните кухини или увеличени лимфни възли. Запушеният нос при настинка или инфекциозно заболяване също може да принуди човек да спи с отворена уста. В тези ситуации изтичането на слюнка е по-скоро последица от затрудненото носно дишане, отколкото самостоятелен здравословен проблем.

Понякога повишеното отделяне на слюнка е свързано и с наскоро извършени стоматологични или хирургични процедури. Лечението и изваждането на зъби, както и определени операции в областта на небцето или устните, могат временно да повлияят на слюноотделянето. Нощното изтичане на слюнка се наблюдава и при хора, които хъркат, тъй като при тях дишането през устата по време на сън е по-често срещано. Проблемът може да се проявява и при хора с наднормено тегло или повишено артериално налягане, макар че тези състояния сами по себе си не доказват причината за слюноотделянето. Затова е важно да се обърне внимание дали неприятното явление се появява само от време на време, или се е превърнало в постоянен проблем.

В някои случаи прекомерното слюноотделяне може да бъде свързано с нарушения в преглъщането. Подобни затруднения се наблюдават при определени неврологични състояния, включително след черепно-мозъчни травми, инсулт или при болестта на Паркинсон. Когато механизмът на преглъщане е нарушен, слюнката може да се натрупва в устната кухина и да изтича не само през нощта, но и през деня. Това е важна особеност, която не бива да се пренебрегва, особено ако оплакването е новопоявило се или е придружено от други симптоми. Разбира се, мократа възглавница сама по себе си не означава наличие на неврологично заболяване, но продължителното и необяснимо слюноотделяне е основателна причина за медицинска консултация.

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При малките деца причините за нощното слюноотделяне често са по-безобидни. Когато започнат да никнат първите зъби, отделянето на повече слюнка е обичайно явление и не е непременно признак за здравословен проблем. Въпреки това родителите е добре да наблюдават детето, защото никненето на зъби невинаги е единственото обяснение. Ако слюноотделянето продължава и след приключване на този етап, трябва да се обърне внимание на начина, по който детето диша по време на сън. Постоянно отворената уста, запушеният нос или затрудненото дишане могат да бъдат основание за преглед при специалист по уши, нос и гърло. Той може да прецени дали има проблем с носните проходи или друга причина, която затруднява нормалното дишане.

При възрастните някои промени в навиците за сън могат да помогнат за ограничаване на неприятното слюноотделяне. Една от възможностите е промяна на позата, тъй като при спане настрани или по корем слюнката по-лесно изтича от устата. Лежането по гръб може да намали този ефект при някои хора, но не е подходящо решение за всеки, особено при наличие на хъркане или нарушения на дишането по време на сън. Промяната на дългогодишен навик обаче невинаги е лесна. Понякога за поддържане на по-удобна позиция могат да се използват допълнителна възглавница или навито одеяло, стига това да не създава дискомфорт и да не затруднява дишането.

Значение може да има и изборът на възглавница. При някои хора лекото повдигане на главата или използването на по-стабилна възглавница може да подобри удобството по време на сън. Важно е обаче положението на главата и врата да остане естествено, без излишно напрежение. Сред препоръчваните промени в ежедневните навици са още избягването на прекомерен прием на течности непосредствено преди лягане и поддържането на здравословно телесно тегло. Тези мерки не гарантират, че слюноотделянето ще изчезне, но могат да бъдат част от общите усилия за подобряване на съня и физическото състояние. Най-същественото е да се установи конкретната причина за проблема, вместо да се разчита единствено на промяна в позата или възглавницата.

Ако слюнката продължава да изтича обилно всяка нощ, въпреки промените в навиците за сън, е разумно да се потърси лекарско мнение. Особено внимание заслужават случаите, при които слюноотделянето е придружено от постоянно запушен нос, силно хъркане, затруднено преглъщане или оплаквания, които се проявяват и през деня. Прегледът може да помогне да се установи дали причината е свързана с носното дишане, състоянието на устната кухина или друг здравословен проблем. В повечето случаи мократа възглавница не е основание за тревога, но когато явлението е упорито и необяснимо, не бива да се пренебрегва. Навременното изясняване на причината е най-добрият начин да се избегне ненужният дискомфорт и да се осигури по-спокоен сън.

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