В интервю за здравословните си проблеми той признава, че бил изненадан да научи колко дълго болестта вероятно е присъствала в живота му

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Фронтменът на легендарната норвежка група A-ha Мортен Харкет разкри шокиращи подробности за битката си с болестта на Паркинсон. 67-годишният певец научил от лекарите, че вероятно е живял с прогресивното неврологично заболяване в продължение на около 30 години, преди официално да бъде диагностициран.

Изпълнителят получава диагнозата през 2022-ра, но публично съобщава за състоянието си едва през 2025 г. В интервю за здравословните си проблеми той признава, че бил изненадан да научи колко дълго болестта вероятно е присъствала в живота му.

"Казаха ми, че вероятно съм имал заболяването от 30 години. Основните признаци са били налице, но съм успявал да ги компенсирам с помощта на други части от мозъка си", споделя Харкет пред The Sunday Times Magazine. По думите му много хора живеят с Паркинсон, без да знаят за това, докато увреждането на мозъка не достигне критичен етап.

Певецът разказва, че първоначално потърсил лекарска помощ, след като забелязал, че движенията на ръката му станали непохватни. Дори държането на четката за зъби започнало да му създава затруднения. Лекарят веднага заподозрял Паркинсон, а диагнозата била потвърдена след скенер.

През лятото на 2024 г. симптомите на Харкет се влошили и той заминал за лечение във Флорида, където се подложил на мозъчна стимулация. Макар лечението да е подобрило състоянието му, певецът признава, че настройването на стимулацията е сложен процес.

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"Ако стимулацията е твърде слаба, мисълта или речта ти могат да изчезнат. Ако е прекалено силна, може да загубиш контрол, появяват се неволеви движения, потрепвания и спазми", обяснява той.

Едно от най-тежките изпитания за музиканта е промяната в емоционалното му състояние. Болестта на Паркинсон може да засегне движенията, настроението, съня и редица други функции на организма. Харкет признава, че понякога изпитва внезапни емоции, които не успява да контролира.

"Понякога изведнъж започвам да плача и не мога да спра, или се смея, но това не съм аз. Тези емоции не ми принадлежат. Трудно е да чувстваш, че губиш себе си", споделя певецът.

Заболяването е довело и до загуба на тегло, както и на обонянието и вкуса му. В продължение на шест месеца той имал сериозни проблеми със съня. Въпреки изпитанията обаче Харкет подчертава, че не изпитва горчивина заради състоянието си и продължава да се бори.

Диагнозата е поставила под въпрос и бъдещето на музикалната му кариера. Паркинсонът е повлиял на гласа му, а самият Харкет признава, че вече не е сигурен дали ще може отново да се изявява като певец.

"Не знам дали все още мога да пея. Не изпитвам желание да пея и за мен това е знак. Не очаквам да възстановя пълния технически контрол над гласа си. Въпросът е дали мога да изразявам себе си чрез него. В момента това е невъзможно, но не знам дали в бъдеще ще успея", признава музикантът.

Мортен Харкет създава A-ha през 1982 г. заедно с приятелите си Пол Воктор-Савой и Магне Фурухолмен. Световният пробив на норвежката формация идва през 1985 г. с дебютния албум Hunting High and Low, от който са хитовете Take On Me и The Sun Always Shines on TV.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.