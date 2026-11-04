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Фенове на Били Айлиш предполагат, че певицата се е подложила на операция за намаляване на бюста, докато се подготвя за дебюта си на големия екран. В социалните мрежи се появиха публикации, които набързо станаха вайръл - в тях се правят сравнения, поставяйки една до друга снимки на тялото на изпълнителката на хита "Bad Guy". 

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Това се случи в края на миналия месец, след представянето на колекцията ѝ "Wildflower", създадена в сътрудничество с луксозния бижутериен бранд "John Hardy". На рекламните кадри 24-годишната певица изглежда по-слаба и демонстрира своите модели, облечена в прилепнали дрехи, вместо в характерните за нея широки облекла.

Снимките провокираха мнозина да предположат, че Айлиш - която скоро ще се появи във филмовата адаптация на романа "Под стъкления похлупак" от Силвия Плат, партнирайки си с любимеца от "Страстно съперничество" Конър Стори - се е подложила на някаква процедура.

"Били Айлиш си е направила операция за намаляване на бюста, а аз имам нужда от емоционална подкрепа", написа потребител в социалната мрежа X. "Изглежда, че феновете са недоволни от Били Айлиш заради предполагаема операция за намаляване на гърдите. Може би са ѝ тежали твърде много?", отбеляза друг по повод пищния бюст, с който поп звездата разполагаше преди.

По време на свое участие в подкаста на Ейми Полър "Good Hang" през май 2026 г., Били Айлиш сподели пред водещата, че няма намерение някога да се подлага на пластични операции, да си слага филъри или да прави лифтинг на лицето.

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A post shared by Sagar Shukla (@menrejects)

"Нямам търпение да остарея - искам лицето ми да остарее, тялото ми да остарее, без да променям нищо по тях", каза тя. "Искам децата ми, когато ме гледат, да виждат лице, което прилича на тяхното, а не някаква осакатена версия на онова, което, по дяволите, се случва в момента около нас."

Айлиш допълни, че е достигнала етап в живота си, в който се чувства "много по-уверена в това коя е". "Сега се чувствам по различен начин - чувствам се желана", добави тя. "Усещам, че мога да бъда толкова женствена, колкото поискам, и толкова мъжествена, колкото пожелая."

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