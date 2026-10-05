1847 Снимка: iStock by Getty Images

Натрупването на холестеролни плаки по стените на артериите е част от развитието на атеросклерозата и може постепенно да затрудни нормалния кръвоток. В популярната народна медицина съществуват различни рецепти, за които се твърди, че подпомагат състоянието на кръвоносните съдове, но изразът "прочистване на съдовете" не бива да се разбира буквално. Домашните смеси не са доказан начин за премахване или разтваряне на вече образувани атеросклеротични плаки и не могат да заменят назначено от лекар лечение. При повишен холестерол и сърдечно-съдов риск най-важни остават медицинската оценка, подходящият хранителен режим, движението и при необходимост лекарствената терапия.

Сред най-разпространените домашни рецепти е комбинацията от чесън и лимон. В традиционната практика чесънът отдавна се използва като част от хранителния режим, а интересът към него е свързан с различни съдържащи се в него биологично активни вещества. Популярна рецепта предвижда използването на четири лимона с кората и четири обелени глави чесън. Те се смилат, поставят се в чист трилитров съд и се заливат с топла преварена вода. Сместа се оставя за три дни на стайна температура, като периодично се разбърква, след което се прецежда и се съхранява на студено. Традиционните препоръки включват прием по 100 г три пъти дневно за около 40 дни, но подобен режим не бива да се започва без преценка дали е подходящ за конкретния човек.

В народните рецепти чесънът понякога се комбинира и с мед, като на тези смеси се приписва благоприятно действие върху съдовете. Твърденията, че подобни домашни средства могат директно да "разтворят" холестеролните плаки, да нормализират кръвното налягане или да доведат до определен процент намаляване на плаките, обаче не трябва да се приемат като гарантиран медицински резултат. Особено внимание е необходимо при хора, които приемат лекарства, влияещи върху кръвосъсирването, както и при наличие на хронични заболявания. Ако целта е да се проследи ефектът от промени в храненето и начина на живот, по-надеждният подход е периодичното изследване на липидния профил и обсъждането на резултатите с лекар.

Орехите също присъстват често в традиционните препоръки за хора с повишен холестерол. Една от разпространените рецепти включва 1,5 кг почистени орехови ядки, които се смилат и се съхраняват в хладилник или на друго прохладно място. От получената смес се приема по една супена лъжица сутрин и вечер около половин час преди хранене, заедно със 100 мл вода, докато количеството свърши. Това обикновено отнема приблизително два месеца. На подобен режим традиционно се приписват редица ползи, включително повлияване на кръвното налягане и някои оплаквания, но тези твърдения не означават, че орехите могат да лекуват заболявания като разширени вени или тромбофлебит.

Друг вариант съчетава пет смлени орехови ядки с една супена лъжица натурален светъл мед и нарязан пресен ананас. Сместа се поставя в съд от тъмно стъкло, затваря се добре и престоява едно денонощие на хладно място. В традиционната рецепта се препоръчва прием по една супена лъжица четири пъти дневно преди хранене, като количеството се приготвя предварително за следващия ден. Курсът продължава един месец. Орехите могат да бъдат част от балансирано хранене, но са калорични, а медът съдържа значително количество захари, затова подобни комбинации трябва да се съобразяват с цялостния хранителен режим и индивидуалното здравословно състояние.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Сред популярните билкови варианти се среща и т.нар. тибетска рецепта. За нея се смесват по 100 г жълт кантарион, лайка, брезови пъпки и безсмъртниче, като растенията предварително се смилат. Вечер една супена лъжица от сместа се залива с половин литър вряла вода и се оставя да престои около 20 минути, след което течността се прецежда. Част от нея се смесва с една чаена лъжичка мед и се изпива преди сън. Останалата течност се затопля на следващата сутрин, към нея се добавят две чаени лъжички мед и се приема 15-20 минути преди закуска.

Тази процедура традиционно се повтаря, докато приготвената суха билкова смес свърши, а според разпространената рецепта курсът не трябва да се повтаря по-рано от пет години. На комбинацията се приписват ефекти върху еластичността на кръвоносните съдове, обмяната на веществата, замайването и общото състояние на организма. Подобни твърдения обаче не са основание билковата смес да се използва като лечение или профилактика на атеросклероза, хипертония и други сърдечно-съдови заболявания. Освен това билките съдържат активни вещества и могат да имат противопоказания или взаимодействия с лекарства, затова "натурално" не означава автоматично безопасно за всеки.

Независимо от популярността на домашните рецепти, при висок холестерол основно значение има контролът върху доказаните рискови фактори. Хранителният режим е важна част от този подход, като обичайно се препоръчва ограничаване на прекомерния прием на наситени мазнини и силно преработени храни и включване на повече зеленчуци, плодове, бобови растения, пълнозърнести продукти и други източници на фибри. Не е необходимо всички мазнини да бъдат премахнати от менюто - по-важни са техният вид и общото количество. Растителните масла, ядките и други източници на ненаситени мазнини могат да присъстват в балансиран хранителен режим в подходящи порции.

Промяната в менюто може да подпомогне контрола на холестерола, но вече установената атеросклероза изисква индивидуален медицински подход. При някои хора корекциите в храненето и начина на живот са достатъчна част от профилактиката, докато при други лекарят може да прецени, че са необходими и медикаменти. Затова домашните смеси с чесън, лимон, орехи, мед или билки е по-разумно да се разглеждат като част от храненето или традиционната практика, а не като заместител на диагностика и лечение. При висок холестерол, високо кръвно налягане или вече диагностицирано сърдечно-съдово заболяване консултацията с лекар остава най-сигурният начин за избор на подходящи мерки.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.