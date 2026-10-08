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Никол Шерцингер продължава европейското турне на Pussycat Dolls, въпреки болезнените изгаряния, които получи от вряла вода само час преди да излезе на сцената в Дюселдорф. 48-годишната певица сподели снимка, на която ясно се виждат мехурите и следите от изгарянията по единия й крак. Инцидентът е станал в края на септември, непосредствено преди концерта на групата в германския град.

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Малко преди шоуто в Дъблин, Шерцингер публикува поредица от кадри, на които е в процес на подготовка за сцената. "Това, което виждат, срещу това, което не виждат...", написа певицата.

Публикацията предизвика вълна от подкрепа от фенове и колеги. Сред тях беше и легендарната диско певица Глория Гейнър, която написа: "Ти си истински воин!"

Въпреки сериозните изгаряния и мехури по крака, Шерцингер не позволи травмата да прекъсне турнето. Певицата не показа никакви признаци на дискомфорт. Тя запази обичайното си сценично присъствие.

Иначе Pussycat Dolls обявиха завръщането си през март заедно с първия си сингъл от шест години насам - "Club Song". Завръщането обаче не премина без сериозни проблеми. Миналия месец групата беше принудена да отмени цялата северноамериканска част от турнето заради слабите продажби на билети.

Първоначално Никол Шерцингер, Ашли Робъртс и Кимбърли Уайът обявиха мащабно турне от 53 концерта във Великобритания, Европа и Северна Америка. Впоследствие бяха отменени 33-те планирани концерта в САЩ и Канада. Според информацията слабият интерес към билетите е оставил някои от залите с до 80% свободни места. Дори намаляването на цените не е успяло да спаси част от турнето.

Турнето започна в Копенхаген през септември, след което групата изнесе концерти в Париж, Варшава, Великобритания и Ирландия.

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