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Скоростта, с която протичат обменните процеси в организма, оказва влияние както върху здравословното състояние, така и върху външния вид. Благодарение на метаболизма тялото преобразува хранителните вещества в енергия, необходима за нормалното функциониране на клетките. С напредването на възрастта, под влияние на стреса, хормоналните нарушения, недостига на витамини и някои заболявания, тези процеси могат да се променят. Според спортиста Денис Скворцов подобряването на обмяната на веществата след 35-годишна възраст изисква комплексен подход. Промяната в хранителните навици е важна, но физическата активност, пълноценният сън и ежедневният режим също имат съществено значение.

Затрудненото отслабване и натрупването на мастни отлагания често се свързват със забавения метаболизъм. Сред останалите оплаквания, които могат да съпътстват нарушенията в обменните процеси, са необяснимите колебания в теглото, храносмилателните проблеми, чупливостта на косата и ноктите, мускулните болки без предшестващо физическо натоварване, кожните обриви и отоците в областта на лицето и краката. Тези симптоми обаче не са специфични единствено за нарушенията в метаболизма и могат да имат различни причини. При продължителното им наличие е препоръчително да се потърси лекарска консултация, вместо проблемът да се отдава единствено на възрастта.

Една от първите стъпки към подобряване на обмяната на веществата е изграждането на балансиран хранителен режим. Скворцов препоръчва дневното количество храна да се разпределя в пет или шест по-малки порции, като се избягват прекалено дългите интервали между храненията. Подобен режим може да помогне за контролирането на апетита, макар че по-честото хранене само по себе си не гарантира ускоряване на метаболизма. Добре е вечерята да приключва около три часа преди лягане. Популярното схващане, че храненето след 18 часа задължително води до напълняване, няма универсално приложение, тъй като от значение са индивидуалният дневен режим и общото количество приети калории.

Особено внимание заслужава консумацията на захар. Прекомерният прием на сладки изделия може да повлияе неблагоприятно върху обменните процеси, имунната система и състоянието на кожата, включително върху нейната еластичност. Препоръчително е да се ограничи количеството на тестените изделия, сладкишите и силно преработените храни, както и на продуктите, съдържащи индустриални трансмазнини. Някои готови сосове, маргарини и колбаси също могат да бъдат неблагоприятен избор в зависимост от състава си. Не е необходимо обаче напълно да се изключват естествени източници на въглехидрати като картофите и бананите, а да се следи за количеството и цялостния баланс на менюто.

Редовното движение е друг важен фактор за поддържането на активен метаболизъм след 35 години. По време на физическо натоварване мускулите се нуждаят от повече енергия, клетките използват повече кислород, а активността на определени ензими се повишава. Тренировките могат да окажат благоприятно влияние и върху базовия метаболизъм - количеството енергия, което организмът изразходва в състояние на покой. Дори когато човек не извършва физическа дейност, тялото продължава да използва калории за дишането, кръвообращението и функционирането на жизненоважните органи. При някои хора този разход може да бъде около 1200 калории дневно, но конкретната стойност зависи от индивидуалните особености на организма.

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Системните тренировки, съчетани с умерена ежедневна активност, подпомагат изграждането и поддържането на мускулната маса. Физическите упражнения стимулират синтеза на белтъци, които са основен градивен материал за растежа и възстановяването на тъканите. За да бъдат заниманията комфортни и безопасни, е важно натоварването да се увеличава постепенно, а тялото да бъде добре подготвено преди всяка тренировка. Загряващите мазила преди спорт и охлаждащите гелове след него могат да осигурят допълнително усещане за комфорт, но не заместват правилното загряване и необходимото време за възстановяване.

Пълноценният нощен сън има не по-малко значение от храненето и спорта. Системното недоспиване може да наруши обменните процеси и се свързва с повишен риск от сърдечносъдови заболявания и диабет. По време на сън в мозъка протичат естествени процеси, които подпомагат отстраняването на натрупани отпадни вещества. Продължителният недостиг на почивка се разглежда и като възможен рисков фактор за развитието на невродегенеративни заболявания, сред които болестите на Алцхаймер и Паркинсон. Затова е добре да се осигуряват около осем часа сън всяка нощ, като спалнята бъде прохладна, тиха и тъмна, а използването на електронни устройства преди лягане се ограничи.

Разходките на открито са достъпен начин за увеличаване на ежедневната физическа активност, без да се налага посещение на фитнес зала. Редовното ходене пеша подпомага работата на сърцето и кръвоносните съдове, благоприятства регулирането на кръвното налягане и поддържа нормалното функциониране на имунната система. Поставянето на цел от 10 000 крачки дневно може да бъде добра мотивация за повече движение, въпреки че тази стойност не е задължителна за всеки човек. При постоянство в рамките на няколко седмици е възможно да се усети подобрение в качеството на съня, концентрацията и контрола върху апетита.

Не бива да се подценява и влиянието на алкохола върху обмяната на веществата. Честата консумация на спиртни напитки може да наруши баланса на чревната микробиота, да затрудни храносмилането и да повлияе неблагоприятно върху редица процеси в организма. Прекомерният прием на алкохол се свързва също с хронична умора, сънливост, оксидативен стрес и преждевременно стареене. Ограничаването или пълното изключване на алкохолните напитки, съчетано с разнообразно хранене, достатъчно движение и качествена почивка, може да допринесе за поддържането на добър тонус и нормална обмяна на веществата след 35-годишна възраст.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.