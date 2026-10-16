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Ема Стоун излъчваше истински звезден блясък при появата си на Седмицата на модата в Париж, но именно опънатата ѝ кожа на лицето предизвика най-голям фурор.

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37-годишната актриса се появи заедно със Зендая и Ана де Армас на представянето на колекцията на Louis Vuitton във френската столица. Стоун избра да не носи сутиен под костюма си от пола и сако в кобалтово синьо, като съчета смелия ансамбъл с черни обувки на висок ток. Тя беше допълнила визията си със стилна черна чанта на същата марка и с дълго сребърно колие.

Изгладеното от бъчки лице на звездата обаче предизвика бурна реакция в социалните мрежи. Под снимки от събитието, споделени в Reddit, потребител написа: "Буквално изглежда като генерирана от изкуствен интелект версия на самата себе си."; "Красива е, но някак си не бих я разпознала като Ема Стоун", добавя друг. "Според мен изглежда невероятно, но това не е лицето, с което я е дарил Господ - така да се каже", предполага трети.

Daily Mail се допита до пластични хирурзи за мнение относно евентуалните козметични корекции, на които Стоун може да се е подложила. Д-р Монасебиан, сертифициран пластичен хирург, коментира, че "изглежда, са правени корекции в горната третина на лицето ѝ". "Външните краища на веждите ѝ изглеждат повдигнати, което може да се дължи на ботокс или на процедура за повдигане на веждите (латерален лифтинг). Горните ѝ клепачи също изглеждат подмладени, тъй като сега гънките им се виждат по-ясно. Възможно е да са правени корекции и по долните клепачи."

Д-р Монасебиан обяснява още, че лицето ѝ изглежда по-слабо, а скулите - по-очертани, като предполага, че това "може да е резултат от отслабване или от премахване на мазнините от бузите".

Ема Стоун пристига на представянето на дамската колекция на Louis Vuitton за сезон пролет-лято 2027 г. в Париж, Франция на 6 октомври 2026 г.
Ема Стоун пристига на представянето на дамската колекция на Louis Vuitton за сезон пролет-лято 2027 г. в Париж, Франция на 6 октомври 2026 г. Снимка: АР/БТА

Други експерти се съгласяват с това мнение. Д-р Мелинда Ласерна Кимбрел, пластичен хирург с двойна сертификация и собственик на LA Plastic Surgery, споделя, че Стоун изглежда "феноменално", и изразява мнение, че "това може да бъде един от най-добрите примери за фейслифт в стил "тих лукс" (сдържана, ненатрапчива елегантност)."

Ема Стоун на наградите на Гилдията на филмовите актьори през 2019 г.
Ема Стоун на наградите на Гилдията на филмовите актьори през 2019 г. Снимка: БТА

Д-р Самюел Голпаниан, пластичен хирург от Бевърли Хилс с двойна сертификация, пък предполага, че Стоун може да се е подлагала на ринопластика, съдейки по новата ѝ визия. "Върхът на носа ѝ изглежда по-тесен, гърбицата сякаш е намалена, а самият нос изглежда по-малък и по-повдигнат", отбелязва той. Д-р Голпаниан посочи, че устните на Стоун също изглеждат по-плътни и че тя "вероятно се е подложила на процедура за стягане на лицето".

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