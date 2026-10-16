Tя породи спекулациите за визията си по време на Седмицата на модата в Париж

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Ема Стоун излъчваше истински звезден блясък при появата си на Седмицата на модата в Париж, но именно опънатата ѝ кожа на лицето предизвика най-голям фурор.

37-годишната актриса се появи заедно със Зендая и Ана де Армас на представянето на колекцията на Louis Vuitton във френската столица. Стоун избра да не носи сутиен под костюма си от пола и сако в кобалтово синьо, като съчета смелия ансамбъл с черни обувки на висок ток. Тя беше допълнила визията си със стилна черна чанта на същата марка и с дълго сребърно колие.

Изгладеното от бъчки лице на звездата обаче предизвика бурна реакция в социалните мрежи. Под снимки от събитието, споделени в Reddit, потребител написа: "Буквално изглежда като генерирана от изкуствен интелект версия на самата себе си."; "Красива е, но някак си не бих я разпознала като Ема Стоун", добавя друг. "Според мен изглежда невероятно, но това не е лицето, с което я е дарил Господ - така да се каже", предполага трети.

Daily Mail се допита до пластични хирурзи за мнение относно евентуалните козметични корекции, на които Стоун може да се е подложила. Д-р Монасебиан, сертифициран пластичен хирург, коментира, че "изглежда, са правени корекции в горната третина на лицето ѝ". "Външните краища на веждите ѝ изглеждат повдигнати, което може да се дължи на ботокс или на процедура за повдигане на веждите (латерален лифтинг). Горните ѝ клепачи също изглеждат подмладени, тъй като сега гънките им се виждат по-ясно. Възможно е да са правени корекции и по долните клепачи."

Д-р Монасебиан обяснява още, че лицето ѝ изглежда по-слабо, а скулите - по-очертани, като предполага, че това "може да е резултат от отслабване или от премахване на мазнините от бузите".

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Ема Стоун пристига на представянето на дамската колекция на Louis Vuitton за сезон пролет-лято 2027 г. в Париж, Франция на 6 октомври 2026 г. Снимка: АР/БТА

Други експерти се съгласяват с това мнение. Д-р Мелинда Ласерна Кимбрел, пластичен хирург с двойна сертификация и собственик на LA Plastic Surgery, споделя, че Стоун изглежда "феноменално", и изразява мнение, че "това може да бъде един от най-добрите примери за фейслифт в стил "тих лукс" (сдържана, ненатрапчива елегантност)."

Ема Стоун на наградите на Гилдията на филмовите актьори през 2019 г. Снимка: БТА

Д-р Самюел Голпаниан, пластичен хирург от Бевърли Хилс с двойна сертификация, пък предполага, че Стоун може да се е подлагала на ринопластика, съдейки по новата ѝ визия. "Върхът на носа ѝ изглежда по-тесен, гърбицата сякаш е намалена, а самият нос изглежда по-малък и по-повдигнат", отбелязва той. Д-р Голпаниан посочи, че устните на Стоун също изглеждат по-плътни и че тя "вероятно се е подложила на процедура за стягане на лицето".

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