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Още от детството много хора са чували, че обядът не е пълноценен без супа, а при настинка топлият пилешки бульон често е сред първите храни, които се предлагат на болния. Супите действително могат да бъдат полезна част от разнообразното хранене, особено когато съдържат зеленчуци и не са прекалено мазни, солени или пикантни. В оригиналните препоръки се посочва, че те могат да присъстват в менюто два-три пъти седмично, а при желание и всеки ден. Водата, сокът или млякото обаче не са хранителен еквивалент на супата, тъй като тя може да осигури зеленчуци, хранителни влакнини и други хранителни вещества. Добър подход е да се редуват месни и зеленчукови варианти, вместо постоянно да се разчита на тежки и концентрирани бульони.

Температурата също има значение. Класическите супи е най-добре да се консумират топли, а не врели направо от котлона. В материала като подходящ диапазон са посочени около 36-38 градуса, докато температури над 60 градуса или под 15 градуса могат да дразнят чувствителния стомах. Внимание заслужава и количеството подправки. Прекалено лютите ястия могат да засилят отделянето на стомашен сок и да причинят дискомфорт, особено при хора, които вече имат проблеми със стомашно-чревния тракт. Затова идеята, че колкото по-гореща и пикантна е супата, толкова по-полезна е тя, не е непременно правилна.

Зеленчуковите супи могат да бъдат добър източник на хранителни влакнини, които подпомагат нормалната работа на червата. Сред подходящите продукти са броколи, карфиол, моркови, тиквички и картофи. При определени стомашно-чревни оплаквания обаче индивидуалната поносимост към различните зеленчуци е важна. В оригиналния материал се препоръчва повишено внимание с бялото зеле, както и с бобовите култури. Фасулът, грахът и лещата могат да се усвояват по-трудно и при някои хора да предизвикват подуване и други неприятни симптоми. Това не означава, че подобни супи трябва непременно да бъдат изключени от менюто, а че при съществуващи заболявания изборът е добре да се съобрази с индивидуалното състояние и лекарските препоръки.

Начинът на приготвяне на зеленчуците също е от значение за крайния резултат. Препоръката е те да се варят под капак и да не остават на котлона ненужно дълго. Продължителната термична обработка може да намали съдържанието на някои чувствителни към топлина витамини. Практично правило е зеленчуците да се свалят от огъня, когато са достатъчно омекнали, вместо да се разваряват напълно. Така супата запазва по-добре текстурата на съставките, а при правилно подбрани продукти остава едновременно лека и засищаща част от храненето.

При месните супи материалът препоръчва първата вода след завирането да се изхвърля, ако целта е получаването на по-лек бульон. Месото се поставя във вода, оставя се да ври около 5-10 минути, а при говеждото - приблизително 15-20 минути, след което течността се сменя и готвенето продължава с прясна вода. Така се получава по-слабо концентриран бульон. Този подход е представен като особено подходящ за хора с чувствителен стомах, тъй като силните месни бульони съдържат повече екстрактивни вещества, които стимулират отделянето на стомашен сок и при определени състояния могат да засилят оплакванията.

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За приготвянето на по-леки месни супи е разумно да се избират по-постни продукти като пилешко, пуешко, говеждо или заешко месо. Преди варене излишната мазнина може да бъде отстранена, а при птиците е препоръчително да се махне кожата, ако целта е намаляване на количеството мазнини в ястието. Прекомерният прием на наситени мазнини не е желателен за сърдечно-съдовото здраве, а много мазните храни могат да бъдат неподходящи и при някои заболявания на храносмилателната система. Дреболиите като черен дроб, сърце и воденички също могат да присъстват в менюто, но е по-разумно да се консумират умерено.

Бульоните, приготвени основно от кости, не бива автоматично да се възприемат като особено здравословна храна. В материала се обръща специално внимание на желираните месни ястия, за които е необходимо продължително варене на силно концентриран бульон. Традиционният пача тип "холодец" например може да се вари около шест часа, без първата вода да се изхвърля, тъй като именно концентрацията позволява впоследствие ястието да се желира. Заради високата концентрация и значителното количество мазнини подобна храна не се определя като диетична. Препоръката в първоначалния материал е тя да се консумира рядко - приблизително веднъж месечно, а не да се разглежда като полезен заместител на обикновената супа.

Популярната представа, че силният бульон непременно е подходящ за всеки болен или възстановяващ се човек, също има изключения. След хирургична интервенция например храненето зависи от вида на операцията, състоянието на пациента и преценката на медицинския екип. В материала се посочва, че при някои пациенти концентрираните бульони не се препоръчват, тъй като стимулират отделянето на стомашен сок. В болнични условия при необходимост могат да се използват парентерално хранене или специализирани хранителни смеси, които се подбират според медицинските нужди. Затова след операция или при сериозно заболяване домашните представи за "укрепващи" храни не трябва да заменят конкретните лекарски указания.

Променили са се и някои препоръки за храненето на най-малките. В материала се отбелязва, че докато в миналото месни бульони са били предлагани на бебета още около шестия месец, по-късно въвеждането им се измества към по-голяма възраст - близо до навършването на една година. Като по-щадящ вариант са посочени супи, приготвени с вода и малки месни кюфтенца. При захранването обаче възрастта, подходящата консистенция и конкретните продукти трябва да бъдат съобразени със съвременните педиатрични препоръки и индивидуалното развитие на детето.

Крем супите също не са автоматично най-диетичният избор, особено когато съдържат значителни количества картофи, масло или сметана. При пасирането структурата на храната се променя, а меката консистенция може да улесни приема на по-голямо количество. Калоричността обаче зависи преди всичко от използваните продукти и порцията. Сметаната например може значително да увеличи съдържанието на мазнини и енергия в ястието. В оригиналния материал при хора със стомашно-чревни проблеми се препоръчват продукти с масленост до 3,5%, докато обикновената сметана обичайно е значително по-мазна. Това не означава, че крем супите трябва да бъдат изключени напълно, а че съставът и честотата им на консумация имат значение.

При обостряне на гастрит силните и мазни месни бульони може да не са подходящ избор. В подобни периоди целта обикновено е да се намали дразненето на стомашната лигавица, затова се избягват прекалено пикантни подправки, люти сосове, пържени храни и тежки бульони. В зависимост от състоянието лекарят може да назначи медикаментозно лечение и подходящ хранителен режим. По-щадящите варени ястия често са по-добре поносими, но конкретният режим трябва да бъде съобразен с диагнозата. Така супата може да бъде полезна и разнообразна част от менюто, но няма универсално правило, че всеки човек трябва задължително да я консумира ежедневно.

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