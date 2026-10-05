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Левкоцитите, известни още като бели кръвни клетки, са важна част от защитната система на организма. Количеството им се установява чрез клинично изследване на кръвта, като в предоставените референтни стойности за възрастни жени нормата е 3,98-10,4 млрд. на литър. При изследване на урина за нормално се посочва наличието на 0-5 левкоцита в едно зрително поле. Отклонението от тези стойности само по себе си не е диагноза, но може да насочи към протичащ процес в организма и да бъде причина лекарят да назначи допълнителни изследвания.

Основната задача на белите кръвни клетки е да участват в защитата срещу различни причинители на инфекции, включително бактерии и вируси. Те са част от сложните механизми на имунната система, чрез които организмът разпознава и противодейства на потенциално опасни микроорганизми. Левкоцитите участват и в образуването на вещества, свързани с имунния отговор, както и в процесите по обезвреждане и отстраняване на причинители и продукти от тяхната жизнена дейност. Именно затова броят им може да се промени при инфекция, възпаление или друго състояние, което активира защитните механизми.

Повишените левкоцити могат да се наблюдават при различни заболявания и състояния. Сред тях са възпалителни процеси на дихателната система като пневмония и бронхит, алергични реакции, както и тежки гнойни инфекции, включително сепсис, перитонит и абсцеси. Промяна в броя на белите кръвни клетки е възможна и при нарушения във функционирането на имунната система. Повишението не е специфично за едно определено заболяване, поради което резултатът трябва да се разглежда заедно с останалите лабораторни показатели, симптомите и общото здравословно състояние.

Левкоцитите могат да се увеличат и когато организмът реагира на значително увреждане на тъканите. Такива промени са възможни след сериозни изгаряния, измръзване, травми или големи хирургични операции. Сред състоянията, при които също може да бъде установен по-висок брой бели кръвни клетки, са някои заболявания на храносмилателната система, захарният диабет и паразитните инфекции. Наличието на левкоцитоза обаче не е достатъчно, за да се установи конкретната причина без лекарска оценка и подходящи допълнителни изследвания.

Не всяко увеличение на левкоцитите непременно е свързано със заболяване. Леко и временно повишение може да се появи след интензивно физическо натоварване, продължително излагане на слънце или престой в сауна. Подобна реакция е възможна и след консумация на по-мазна или пикантна храна. Тези фактори са важни при тълкуването на лабораторните резултати, тъй като стойностите могат да бъдат повлияни от моментното състояние на организма и от обстоятелствата преди вземането на кръвната проба.

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Съществува и т.нар. физиологична левкоцитоза, при която увеличението не е непременно признак за патологичен процес. Такива промени могат да се наблюдават при продължително тютюнопушене и при прием на определени лекарства за по-дълъг период. При жените броят на белите кръвни клетки може да се повиши преди менструация, по време на бременността и в периода след раждането. Затова една лабораторна стойност не бива да се интерпретира изолирано, без да се отчетат възрастта, физиологичното състояние, приеманите медикаменти и други индивидуални фактори.

Повишеното количество левкоцити в урината най-често насочва вниманието към възпалителен процес в бъбреците или пикочните пътища. Броят на белите кръвни клетки може да се увеличи и при някои бъбречни увреждания, включително такива, свързани с туберкулоза, както и при нарушения на белтъчната обмяна в организма. Както при кръвните показатели, резултатът от изследването на урината трябва да бъде оценен в контекста на останалите находки, тъй като само наличието на повече левкоцити не определя автоматично причината за промяната.

Левкоцитозата не представлява самостоятелно заболяване, а лабораторна находка, която може да отразява различни процеси в организма. Понякога състоянието, довело до повишението, е съпроводено от продължителна умора, засилено изпотяване по време на сън, леко повишена телесна температура, световъртеж или усещане за предстоящ припадък. Възможно е също да се появяват хематоми и синини без ясна предшестваща травма, както и да настъпят промени в апетита или необичайно бързо отслабване. Тези симптоми не са специфични единствено за левкоцитоза и могат да имат множество други причини.

В някои случаи оплакванията могат да включват нарушения на зрението, затруднено дишане, болки в крайниците или коремната област. Подобни симптоми не трябва автоматично да се приписват на високите левкоцити, тъй като лабораторната промяна често е следствие от друг процес, а не непосредствената причина за оплакванията. При отклонение в кръвната картина, особено когато то е съчетано с необяснима температура, отслабване, болка или други продължителни симптоми, е необходима лекарска консултация. Допълнителните изследвания и медицинската оценка могат да помогнат да се установи причината и да се прецени дали е необходимо лечение.

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