2699 Снимка: iStock by Getty Images

Силното изпотяване по време на сън е неприятно състояние, което може да засегне както мъжете, така и жените, независимо от възрастта им. Много хора се събуждат посред нощ с мокри дрехи и спално бельо, без да разбират какво предизвиква проблема. Макар изпотяването да е естествен механизъм, чрез който организмът регулира телесната си температура, прекомерното отделяне на пот през нощта понякога е сигнал за здравословно нарушение. Според лекаря терапевт Александра Мизникова най-важното е да се установи причината за това състояние, а не да се търсят единствено начини за ограничаване на изпотяването. В някои случаи проблемът се дължи на условията в спалнята, но в други може да бъде свързан със заболяване, което изисква медицинско внимание.

Повишеното потоотделяне е известно с медицинското наименование хиперхидроза, а причините за появата му могат да бъдат разнообразни. Сред възможните фактори за обилно нощно изпотяване са инфекциозни заболявания, нарушения във функцията на щитовидната жлеза, хормонални промени и понижаване на кръвната захар при хора с диабет. В определени случаи подобен симптом може да се наблюдава и при по-сериозни заболявания, включително туберкулоза и някои онкологични състояния. Това обаче не означава, че всяко нощно изпотяване е признак за опасна диагноза. От значение са честотата и интензивността на оплакванията, както и наличието на други симптоми. Именно затова лекарите препоръчват проблемът да не се пренебрегва, особено когато се появява редовно и няма очевидно обяснение.

Една от възможните причини за силно изпотяване през нощта е обструктивната сънна апнея - състояние, при което дишането многократно спира за кратки периоди по време на сън. То често се среща при хора, които хъркат, и може да бъде съпроводено от различни нарушения в качеството на нощната почивка. Друга възможна причина е гастроезофагеалният рефлукс, при който стомашно съдържимо се връща към хранопровода. В някои случаи това състояние е свързано и с хиатална херния, при която част от стомаха преминава през отвора на диафрагмата. Рефлуксът може да предизвика дискомфорт и реакции на организма, които при някои хора са съпроводени от изпотяване. Подобни оплаквания могат да се наблюдават както при възрастни, така и при деца, затова е важно да бъдат оценени в контекста на общото здравословно състояние.

Особено внимание заслужава нощното изпотяване при децата, тъй като механизмите за регулиране на телесната температура в ранна възраст все още се развиват. Това прави избора на подходящи дрехи за сън, завивки и температура в помещението особено важен. Прекалено топлата среда може да доведе до обилно изпотяване дори при напълно здраво дете. Сред другите възможни причини се посочват инфекциозни заболявания, недостатъчна физическа активност през деня и определени здравословни нарушения. В някои случаи изпотяването се обсъжда и във връзка с рахит или недостиг на витамин D, но само по себе си то не е достатъчно основание за подобна диагноза. Ако детето редовно се събужда силно изпотено, особено когато това е съпроводено с други оплаквания, е препоръчително родителите да потърсят консултация с педиатър. При необходимост лекарят може да прецени дали са нужни допълнителни изследвания, включително оценка на сърдечносъдовата система.

Когато нощното изпотяване се повтаря и причината за него остава неясна, следващата стъпка е медицински преглед. Александра Мизникова обяснява, че изясняването на проблема може да изисква комплексно изследване, тъй като зад един и същ симптом понякога стоят напълно различни състояния. В зависимост от оплакванията лекарят може да назначи общи изследвания на кръвта и урината, проверка на кръвната захар или образна диагностика. При съмнение за определени заболявания може да се наложи и рентгеново изследване. Не всички тези процедури обаче са необходими за всеки пациент, тъй като изборът им зависи от конкретната клинична картина. Ако първоначалните резултати не установят причината, диагностиката може да продължи с допълнителни прегледи и консултации с различни специалисти.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Основният принцип при лечението е да се повлияе заболяването или състоянието, което предизвиква прекомерното потоотделяне. Когато причината бъде установена и овладяна, нощното изпотяване в много случаи постепенно намалява или изчезва. Понякога симптомите могат да се задържат известно време и след възстановяването, преди организмът да се върне към обичайното си състояние. Особен случай представлява изпотяването при жените в периода на менопауза, когато хормоналните промени често водят до горещи вълни и обилно отделяне на пот през нощта. При по-изразени оплаквания лекарят може да предложи подходящо лечение, включително медикаменти, които да облекчат проявите на хормоналните промени. Изборът на терапия трябва да бъде индивидуален и съобразен със здравословното състояние на жената.

Наред с медицинското лечение, когато такова е необходимо, определени ежедневни навици могат да помогнат за ограничаване на дискомфорта. Поддържането на подходяща температура и влажност в спалнята е сред основните препоръки, тъй като прекалено топлият и задушен въздух може да засили изпотяването. Важно е също да се обръща внимание на спалното бельо и дрехите за сън, особено при малките деца. Избягването на люти и пикантни храни непосредствено преди лягане също може да бъде полезно, тъй като при някои хора те стимулират отделянето на пот. Поддържането на здравословен начин на живот и редовната физическа активност допълват мерките, които могат да подпомогнат нормалното функциониране на организма. Тези промени обаче не заместват медицинската оценка, когато изпотяването е продължително или необичайно силно.

Специалистите обръщат внимание, че нощното изпотяване не бива автоматично да се приема за безобидно, особено ако се появява внезапно, повтаря се често или нарушава съня. Ако оплакванията продължават повече от седмица без ясна причина, е разумно да се потърси лекарска консултация. При децата родителите също трябва да наблюдават дали изпотяването е единичен случай, свързан с прекалено топла среда, или се превръща в постоянен проблем. Навременното установяване на причината позволява да се предприемат подходящи мерки и при необходимост да се започне лечение. Важно е да се помни, че обилното изпотяване през нощта е симптом, а не самостоятелна диагноза. Затова най-ефективният подход е насочен към откриване и овладяване на факторите, които го предизвикват, вместо единствено към временно облекчаване на неприятното усещане.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.