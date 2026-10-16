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Съпругата на изпълнителния директор на "Дел Технолоджис" Майкъл Дел - Сюзън, се оказа в центъра на вниманието в социалните мрежи след появата си на събитие в Белия дом.

В началото на месеца 62-годишната Сюзън се присъедини към президента на САЩ Доналд Тръмп в Овалния кабинет, за да насърчи американците да се включат в програмата "Тръмп Акаунтс". Тя предвижда създаването на инвестиционни сметки с данъчни облекчения за американски деца под 18-годишна възраст.

По време на срещата Сюзън акцентира върху ангажимента на семейството Дел да осигури около 6 млрд. долара за инициативата.

"През последния месец, докато нашият принос достигаше до милиони детски сметки, с Майкъл получихме много красиви писма от родители, деца и баби и дядовци. Те наистина ни трогнаха", заяви филантропката, застанала до президента. По думите й деца са споделили, че мечтаят да станат предприемачи, медицински сестри, лекари и инженери, както и един ден да създадат собствени компании.

Вместо финансовата инициатива обаче, в социалните мрежи широко се коментираше външността на Сюзън Дел. Потребители определиха визията й като "неузнаваема", обсъждаха чертите на лицето й и предположиха, че през последните години може да е прибягвала до редица естетични процедури.

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Дискусията се засили, след като потребители започнаха да сравняват по-стари снимки на милиардерската съпруга с кадри от последната й публична поява.

"Какво се е случило с лицето и очите на Сюзън Дел?", попита потребител в социалната мрежа X. Друг коментира с ирония, че разликата между актуалния външен вид на Дел и снимката в паспорта й би могла да предизвика допълнителни проверки на границата.Трети потребител написа, че Сюзън е била естествено красива преди, но според него очевидно е похарчила хиляди долари за козметични процедури.

В публикациите се появиха и политически коментари, насочени към естетичните корекции на жени от обкръжението на Тръмп.

Какво означава "лице на Мар-а-Лаго"?

Външният вид на Сюзън Дел отново насочи вниманието към популярния в социалните мрежи израз "лице на Мар-а-Лаго". Терминът се използва неофициално за описване на подчертано променена естетична визия, свързвана от коментаторите с определени среди около американския президент.

Сюзън не е първата жена от политическото и общественото обкръжение на Тръмп, чиято външност става обект на подобни спекулации. Сред другите имена, споменавани в този контекст, са Кимбърли Гилфойл, Кристи Ноум и Лара Тръмп.

Към момента самата Сюзън не е потвърждавала публично, че се е подлагала на пластични операции, но и не е отричала подобни твърдения.

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