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Отслабването невинаги зависи единствено от количеството приети калории. Значение има и видът на храните, които присъстват в ежедневното меню, както и начинът, по който се приготвят. Особено внимание привличат така наречените "тъмни калории" - понятие, с което се описват определени мазнини, способни да претърпят нежелани химични промени при нагряване. Според биохимика и автор на книги за здравословно хранене д-р Катрин Шанахан някои широко използвани рафинирани растителни масла могат да допринесат за възпалителни процеси в организма и да затруднят поддържането на здравословно тегло. Тези твърдения обаче не означават, че всички растителни масла са вредни или че употребата им непременно води до напълняване.

Д-р Шанахан насочва вниманието към процеса на окисление, който настъпва при нагряване на определени мазнини. При високи температури в тях могат да се образуват съединения, част от които имат потенциално неблагоприятно въздействие върху организма. Специалистката описва тези реакции като своеобразни "микробомби", които могат да предизвикат възпаление в тъканите. Като пример тя посочва пържените картофи, които често се приготвят в рафинирани растителни масла. Шанахан дори сравнява потенциалната токсичност на една порция с тази на 25 изпушени цигари. Подобно сравнение обаче е силно преувеличено и не представлява научно установена равностойност между консумацията на пържени картофи и тютюнопушенето.

За да обясни защо различните масла се държат по различен начин при готвене, биохимикът разглежда трите основни категории мазнини. Наситените се съдържат предимно в маслото, млякото, сиренето, сметаната и говеждото месо. Мононенаситените присъстват в зехтина, авокадовото и фъстъченото масло, докато полиненаситените са характерни за редица растителни масла. Сред тях са слънчогледовото, царевичното, соевото, рапичното, памучното и шафрановото масло, както и маслата от гроздови семки и оризови трици. Според Шанахан някои полиненаситени мазнини са по-податливи на окисление при продължително нагряване. Това обаче не ги прави автоматично опасни, тъй като полиненаситените мастни киселини включват и незаменими за организма вещества.

Един от аргументите, които специалистката използва, е научно изследване от 2013 г., в което се съобщава за 62% по-висока смъртност при определена група участници, консумирали растителни мазнини. Този резултат обаче не може да се прилага към всички растителни масла, нито доказва, че употребата им като цяло увеличава риска от смърт с толкова висок процент. Значение имат конкретният вид мастни киселини, количеството, начинът на приготвяне и останалите особености на храненето. При многократно или прекомерно нагряване някои масла действително могат да се разграждат и да образуват нежелани вещества. Именно затова условията, при които се използват, са също толкова важни, колкото и техният състав.

Шанахан свързва прекомерната употреба на определени рафинирани масла с образуването на мастна тъкан, в която протичат възпалителни процеси. По думите й подобна тъкан може да има различни характеристики от обичайната мастна тъкан, включително по отношение на възстановяването след хирургични интервенции. Тя предполага също, че възпалителните изменения могат да повлияят върху начина, по който клетките използват енергията, и така да затруднят контрола върху апетита и телесното тегло. Тези механизми обаче не са достатъчно основание да се твърди, че полиненаситените мазнини сами по себе си предизвикват неконтролируем глад или правят отслабването невъзможно. Регулирането на теглото зависи от множество взаимосвързани фактори, сред които общият енергиен прием, физическата активност и метаболитното състояние.

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В своите обяснения биохимикът поставя връзка и между прекомерната консумация на определени мазнини и състояния като затлъстяване, инсулинова резистентност, диабет и омазняване на черния дроб. Важно е обаче да се прави разграничение между възможните последици от небалансирано хранене и доказаното въздействие на конкретен продукт. Нито едно от тези заболявания не може да бъде обяснено единствено с присъствието на растителни масла в менюто. Освен това замяната на ненаситените мазнини с големи количества наситени не е универсално решение, особено за хората с повишен сърдечносъдов риск. Затова препоръките за хранене трябва да отчитат както качеството на мазнините, така и цялостния хранителен режим.

Като практическа мярка д-р Шанахан предлага да се ограничи употребата на някои рафинирани растителни масла и да се подбират по-внимателно мазнините за готвене. Сред нейните препоръки е в определени случаи слънчогледовото масло да бъде заменено с краве масло. Тя посочва, че част от пациентите й са съобщили за намаляване на теглото и подобряване на стойностите на кръвното налягане след промени в хранителните си навици. Подобни индивидуални наблюдения обаче не доказват, че именно смяната на маслото е довела до резултатите. От гледна точка на балансираното хранене е важно да се отчита и съдържанието на наситени мазнини, чийто прекомерен прием може да повиши нивата на LDL холестерола.

Освен избора на мазнини специалистката препоръчва менюто да включва разнообразни храни, които осигуряват ценни хранителни вещества. Сред тях са яйцата, зеленчуците, плодовете, киселото мляко, кефирът, ядките, бобовите култури и семената. Като източници на животински белтъчини тя посочва пилешкото и говеждото месо. Подобно разнообразие позволява организмът да получава протеини, витамини, минерали и други необходими вещества, без храненето да се ограничава до една-единствена група продукти. Включването на повече минимално преработени храни може да бъде полезна част от режима за контрол на теглото, но само по себе си не гарантира отслабване. От значение остават размерът на порциите, общият калориен прием и постоянството в хранителните навици.

Особено внимание заслужават и готовите продукти, които често се възприемат като подходящи за здравословно хранене. Растителни масла могат да присъстват в различни сосове, крекери, протеинови барчета и пакетирани закуски, без потребителите винаги да обръщат внимание на тяхното количество и вид. Затова Шанахан съветва етикетите да се четат внимателно, вместо изборът да се основава единствено на рекламни надписи върху опаковката. Наличието на растително масло в състава обаче не е достатъчно, за да бъде определена дадена храна като нездравословна. По-полезно е да се разглежда цялостната й хранителна стойност, включително съдържанието на сол, захари, наситени мазнини, белтъчини и фибри.

Не по-малко важно е правилното съхранение на мазнините и спазването на подходяща температура при готвене. Растителните масла могат постепенно да се окисляват под въздействието на светлина, топлина и кислород, като скоростта на този процес зависи от техния състав и условията на съхранение. Поради това е добре да се следи срокът на годност и да не се използват масла с признаци на разваляне. Значение има и така наречената "точка на димене" - температурата, при която мазнината започва видимо да отделя дим. Прекомерното нагряване и многократното използване на едно и също масло могат да увеличат образуването на нежелани продукти от разграждането му. Най-разумният подход е да се избира подходяща мазнина за конкретния начин на приготвяне, да се избягва прегряването и да се поддържа разнообразен хранителен режим. Така контролът върху теглото не се свежда до страх от определен продукт, а до по-информиран избор на храна всеки ден.

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