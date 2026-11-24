3057 Снимка: iStock by Getty Images

Постоянното чувство на тревожност, нервното напрежение и трудностите при справянето с ежедневните проблеми могат да бъдат признаци, че организмът е подложен на продължителен стрес. Макар стресовите ситуации да са неизбежна част от живота, тяхното натрупване може да има сериозни последици за здравето. Напрежението на работното място, семейните конфликти, финансовите притеснения и неприятните преживявания в ежедневието постепенно изтощават организма. Особено неблагоприятно е, когато човек остава в състояние на тревожност седмици или месеци наред, без да успява да се възстанови пълноценно. Продължителният стрес може да повлияе на различни органи и системи, като сред най-уязвимите са сърцето и кръвоносните съдове.

Когато човек изпитва силни отрицателни емоции, организмът реагира с повишено отделяне на хормони на стреса. Тази естествена защитна реакция подготвя тялото да се справи с потенциална опасност, но при продължително напрежение може да се превърне в сериозно натоварване за сърдечносъдовата система. Под въздействието на стресовите хормони сърдечният ритъм се ускорява, сърцето започва да се съкращава по-силно, а кръвоносните съдове се свиват. В резултат кръвното налягане може да се повиши и сърдечният мускул трябва да работи по-усилено. Ако подобни промени се повтарят често или се задържат продължително време, те могат да допринесат за развитието на нарушения в нормалното функциониране на сърцето и съдовете.

Една от неблагоприятните последици от продължителното високо кръвно налягане е постепенното изменение на структурата на кръвоносните съдове. Когато кръвта упражнява по-голям натиск върху стените им, те са принудени да понасят допълнително натоварване. С течение на времето мускулният слой в съдовите стени може да се удебели, а самите съдове да загубят част от своята еластичност. Това увеличава съпротивлението срещу кръвния поток и създава предпоставки за допълнително повишаване на артериалното налягане. Така може да се формира неблагоприятен цикъл, при който високото кръвно налягане и промените в съдовете взаимно се задълбочават. Именно затова продължителното психическо напрежение се разглежда като фактор, който може да увеличи риска от сърдечносъдови заболявания.

Силният емоционален стрес може да бъде свързан и с по-рядко срещано състояние, известно като "синдром на разбитото сърце" или стрес-индуцирана кардиомиопатия. При него настъпва временно нарушение в способността на сърдечния мускул да се съкращава нормално. Характерни са промени във формата и функцията на лявата камера на сърцето, като в някои случаи върховата й част се разширява и съкращенията й отслабват. Състоянието може да възникне след силно емоционално преживяване и показва колко тясна е връзката между психическото напрежение и работата на сърдечносъдовата система. Въпреки че нарушението често е временно, то изисква медицинска оценка и наблюдение, тъй като може да протече със сериозни усложнения.

Хората, които често изпитват тревожност, раздразнение и силно нервно напрежение, могат да бъдат изложени на по-висок риск от определени сърдечносъдови проблеми. Сред тях са нарушенията на сърдечния ритъм, исхемичната болест на сърцето, инфарктът на миокарда и инсултът. Това не означава, че всяка негативна емоция непременно води до заболяване, нито че стресът е единствената причина за подобни състояния. Значение имат продължителността и интензивността на напрежението, както и общото здравословно състояние на човека. Особено внимание заслужават случаите, при които психическият стрес се съчетава с вече съществуващи рискови фактори, тъй като тяхното натрупване може допълнително да увеличи вероятността от сърдечносъдови усложнения.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

По-уязвими към неблагоприятното въздействие на стреса са хората в по-напреднала възраст, както и тези, които вече имат установени заболявания на сърцето или кръвоносните съдове. Повишено внимание е необходимо при пациенти, преживели инфаркт, инсулт или преходна исхемична атака, както и при хора с исхемична болест на сърцето. Към рисковите групи спадат още страдащите от захарен диабет и повишени нива на холестерола. Наднорменото тегло и вредните навици също могат да утежнят ситуацията, особено когато са съчетани с постоянен психически дискомфорт. Важна роля има и наследствената предразположеност. Ако близки роднини са преживели инфаркт или инсулт, това е допълнителна причина човек да следи внимателно сърдечносъдовото си здраве и да не подценява продължителното напрежение.

Ограничаването на стреса и неговото въздействие върху организма започва с изграждането на по-здравословни ежедневни навици. Балансираното хранене, достатъчният сън и редовната физическа активност са сред основните мерки, които подпомагат нормалната работа на сърцето и кръвоносните съдове. Отказът от вредни навици също има важно значение за намаляване на общия сърдечносъдов риск. Не по-малко съществено е човек да намери подходящ баланс между професионалните задължения и времето за почивка. Продължителната работа без достатъчно възстановяване може да задълбочи усещането за изтощение и тревожност. Редуването на различни дейности, отделянето на време за приятни занимания и създаването на по-устойчив дневен режим могат да помогнат за по-доброто справяне с натрупаното напрежение.

Сред подходите за овладяване на стреса са дихателните упражнения, медитацията и йогата. Тези практики могат да подпомогнат отпускането и да улеснят справянето с ежедневното психическо натоварване. Важно е обаче те да бъдат част от цялостна грижа за здравето, а не да се разглеждат като заместител на необходимото медицинско лечение. Съществена роля има и редовното проследяване на здравословното състояние, особено при хора с вече установени отклонения. Повишеното артериално налягане, високият холестерол, уврежданията на артериите и хроничните заболявания изискват подходящ контрол и лекарско наблюдение. Навременните профилактични прегледи, съчетани с по-добро управление на стреса и здравословен начин на живот, могат да помогнат за ограничаване на риска от сериозни сърдечносъдови усложнения.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.