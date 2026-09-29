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Покачването на тегло обикновено не се дължи на един конкретен продукт, а на съчетание от хранителни навици, количество храна и общ енергиен прием. Терапевтът и диетолог Регина Доктор обръща внимание на няколко категории продукти, които могат лесно да увеличат дневния прием на калории, особено когато се консумират често и без контрол на порциите. Според нея сред тях са силно преработените храни, калоричните напитки и дори някои продукти, рекламирани като подходящи за здравословно или диетично хранене. Общото между тях е, че човек може да приеме значително количество енергия, без непременно да осъзнава колко калории е натрупал през деня.

Първата категория са ултрапреработените продукти - храните, които преминават през множество етапи на промишлена обработка и обикновено се продават готови или пакетирани. Към тях могат да се отнесат различни колбаси, сладкарски изделия, полуфабрикати, печива, бисквити и част от подсладените млечни продукти. Специалистът посочва, че много подобни храни съдържат значителни количества лесноусвоими въглехидрати и мазнини, а същевременно могат да бъдат доста калорични. Дори продукт, който традиционно се възприема като полезен, може да изглежда различно от хранителна гледна точка, когато е силно преработен - например инстантна овесена каша с добавена захар и ароматизанти.

Затова при пазаруване е важно да се обръща внимание не само на наименованието и рекламните послания върху опаковката, но и на състава. Регина Доктор препоръчва консумацията на ултрапреработени храни да бъде намалена с около 20-30%, вместо непременно да се търси пълното им изключване. Подобен подход позволява постепенно да се ограничат продукти, които лесно добавят допълнителни калории към менюто. Това не означава, че всяка пакетирана храна автоматично води до напълняване, но честата употреба на висококалорични и силно преработени продукти може да затрудни контрола върху общото количество приемана енергия.

Втората категория, на която диетологът обръща специално внимание, са напитките. Освен водата, неподсладения чай и черното кафе, много от популярните ежедневни напитки могат да бъдат сериозен източник на калории. Проблемът е, че течните калории често остават извън сметката - човек следи внимателно храната си, но не отчита захарта, сметаната, сиропите и останалите добавки в кафето или чая. Като пример специалистът посочва някои варианти на макиато, които в зависимост от размера и добавките могат да достигнат над 700 килокалории. По думите й е имало случаи, при които участници в проекта, в който тя работи като консултант, са приемали до 2000 килокалории дневно само чрез напитки.

В тази група попадат кафе и чай със захар, сметана, шоколад и други калорични добавки, както и бутилирани чаени напитки, пакетирани сокове и газирани напитки. Специалистът включва и смутитата, въпреки че те често се възприемат като част от здравословното хранене. Причината е, че в една напитка могат да бъдат събрани повече плодове и зеленчуци, отколкото човек би изял цели наведнъж, а това увеличава и количеството приети калории. Освен това консумацията на цял плод включва дъвчене и запазва хранителната му структура по начин, който не е същият при пасирането. Подобна логика важи и за прясно изцедените сокове, при които в една чаша може да попадне сокът от няколко плода.

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Като основна напитка Регина Доктор препоръчва чистата вода, а кафето да се приема умерено. В оригиналните й препоръки е посочено количество от 250-400 милиграма кофеин дневно, като конкретното съдържание на кофеин в една чаша може да варира значително според вида и начина на приготвяне. Като алтернатива тя посочва неподсладения чай, който също съдържа кофеин. В чаените листа кофеинът присъства заедно с други вещества, включително танини, което може да промени начина, по който напитката се усеща от организма. И при чая обаче идеята е да се избягват излишните калорични добавки.

Специалистът не разглежда чая с мляко или захар като равностоен на неподсладения чай по отношение на калорийния прием. Тя е критична и към безконтролното използване на заместители на захарта, като подчертава, че самото им присъствие не гарантира промяна в хранителните навици или отслабване. Важно е обаче подобни твърдения да не се тълкуват като доказателство, че всички подсладители имат еднакво действие или непременно водят до нежелани ефекти. Основният практически извод от препоръката е по-прост - напитките също са част от дневното меню и съставът им трябва да се отчита, когато целта е контрол върху теглото.

Третата категория е по-изненадваща - продуктите, които се продават или възприемат като "фитнес", "диетични" или подходящи за здравословен режим. Шоколад без определени съставки, фитнес барове, сушени плодове и мед могат да присъстват в балансирано меню, но това не означава, че количеството им е без значение. Според Регина Доктор проблемът възниква, когато етикетът "полезно" кара хората да приемат значително по-големи порции. Някои от тези продукти са енергийно плътни и прекомерната им консумация може да доведе до сериозно увеличаване на общия калориен прием, независимо от здравословния им имидж.

Подходът, който специалистът предлага, не е задължително пълна забрана, а намаляване на количеството на тези храни и напитки и по-внимателно проследяване на ежедневните навици. Тя свързва подобни промени не само с контрола на теглото, но и с потенциални подобрения на някои показатели на здравето. Твърденията за повлияване на състояния като инсулинова резистентност, акне, високо кръвно налягане или повишен холестерол обаче не бива да се възприемат като обещание за лечение само чрез изключването на определени продукти. При такива здравословни проблеми хранителният режим е само част от по-широкия подход и индивидуалните препоръки следва да бъдат съобразени със състоянието на конкретния човек.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.