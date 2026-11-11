Снимки "преди и след" на седем известни дами предизвикаха интерес в социалните мрежи

1577 Снимка: AP/БТА

Снимки "преди и след" на седем известни дами предизвикаха интерес в социалните мрежи. Общото между тях е стилът, наричан онлайн "визията Мар-а-Лаго" с обемни прически, подчертан грим и безупречни дизайнерски тоалети.

Жените от близкото обкръжение на Доналд Тръмп отдавна привличат вниманието не само с връзките си с политиката и големия бизнес, но и с демонстративния си стил. От Лорън Санчес Безос и филантропката Сюзън Дел до Иванка Тръмп и бившата телевизионна водеща Кимбърли Гилфойл, редица познати лица изглеждат осезаемо различно днес в сравнение с първите си публични появи.

Темата отново стана актуална след появата на Сюзън Дел в Белия дом, където тя присъства на събитие със съпруга си, милиардера Майкъл Дел. Промененият й външен вид привлече множество коментари в социалните мрежи.

Ето как са се променили седем от най-разпознаваемите жени, свързвани с този светски кръг:

Лорън Санчес Безос

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Преди да се превърне в редовна гостенка на събитията на световния елит, Лорън Санчес Безос работи като телевизионна журналистка. В ранните години от кариерата си тя се появява пред камерата с тъмна коса, естествен обем и по-дискретен грим.

Днес съпругата на основателя на Amazon Джеф Безос залага на подчертан холивудски блясък. Косата й е оформена в лъскави вълни, гримът акцентира върху очите, а гардеробът й включва прилепнали дизайнерски рокли и тоалети за червения килим.

Двамата с Безос сключиха брак на пищна церемония във Венеция през юни 2025 г. През януари същата година бяха сред гостите на втората президентска инаугурация на Доналд Тръмп.

Сюзън Дел

Филантропката Сюзън Дел привлече засилено внимание след скорошната си поява в Белия дом със съпруга си Майкъл Дел. Двамата основават фондацията "Майкъл и Сюзън Дел" през 1999 г., а на 7 октомври присъстват на събитие с президента Тръмп.

По-старите снимки на Сюзън я показват с меденорусa коса на пластове, деликатен бретон и естествен грим. В по-новите й публични появи впечатление правят по-дългата руса коса, оформена на едри вълни, по-силно подчертаният грим и прецизно подбраният стил.

Тя има и опит в модния бизнес, тъй като в миналото основава луксозната марка Phi.

Кимбърли Гилфойл

Кимбърли Гилфойл е сред жените, при които разликата между ранните и по-новите снимки е особено забележима. Преди да стане част от политическото обкръжение на Тръмп, тя работи като прокурор и телевизионна водеща, а по-рано е омъжена за калифорнийския политик Гавин Нюсъм.

В ранните кадри Гилфойл е с тъмна коса, по-мек грим и сравнително естествена визия. С годините стилът й става по-драматичен с обемна прическа, подчертани очи, дълги мигли и гланц за устни.

Промените във външността й многократно са предизвиквали спекулации за естетични процедури.

Впрочем Гилфойл беше сгодена за Доналд Тръмп-младши. След края на връзката им тя продължи да поддържа отношения с политическия кръг на Тръмп и пое поста посланик на САЩ в Гърция.

Кристи Ноем

Кристи Ноем също промени осезаемо публичната си визия през годините. В ранните снимки от политическата й кариера бившата губернаторка на Южна Дакота е с по-къса кестенява коса, път настрани и семпъл грим.

В по-новите й появи преобладават дълги, обемни вълни, по-изразителен грим и подчертани мигли. Контрастът между старите официални портрети и днешните фотографии я превърна в едно от лицата, които често се споменават в дискусиите за естетиката "Мар-а-Лаго".

Лора Лумър

Политическата активистка Лора Лумър също се появява с различна визия в сравнение с първите години от публичната си кариера. Ако преди залага на по-светли кичури, в последните години предпочита тъмнокафява коса, оформена назад или на елегантни вълни.

Гримът й също е станал по-изразителен с оформени вежди, опушен грим на очите и розово червило. Като активен поддръжник на Доналд Тръмп Лумър се утвърди като разпознаваемо лице в консервативните среди.

Ерика Кърк

Ерика Кърк изглежда различно днес в сравнение с годините, когато участва в конкурси за красота. Като носителка на титлата "Мис Аризона САЩ 2012" тя залага на дълга руса коса, мек грим и класическа визия, характерна за подобни състезания.

В по-новите й появи косата е в платиненоруси нюанси и е оформена в прибрани прически или елегантни вълни. Гримът е по-изразителен, а червилото обикновено е в неутрални тонове.

Иванка Тръмп

Сред най-разпознаваемите примери за промяна е Иванка Тръмп. Дъщерята на президента започва публичните си появи като млад модел, с къса руса прическа, розово червило и ненатрапчив грим.

По-късно тя изгражда по-изчистен и елегантен стил. Днес предпочита дълга коса, права или оформена на леки вълни, прецизно подчертани вежди и грим в неутрални нюанси. В гардероба й преобладават костюми по мярка, вечерни рокли и добре подбрани аксесоари.

Иванка беше съветник в Белия дом по време на първия президентски мандат на баща си. След оттеглянето си от активната политика тя се установи във Флорида със съпруга си Джаред Кушнър и трите им деца.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.