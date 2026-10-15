19-годишната Кай Тръмп сподели, че е получила травма на китката след турнир по голф

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Кай Тръмп, внучката на американския президент Доналд Тръмп, е претърпяла поредна операция на китката. Новината съобщи самата тя в публикация в Инстаграм, като разкри, че е получила травмата миналия месец по време на игра на голф.

19-годишната студентка в Университета на Маями се контузила след участието си в турнир. В публикацията си тя сподели снимка от болничното легло и обясни, че се е наложило да се подложи на хирургическа интервенция, за да лекува травмата. Кай призна, че се е надявала да избегне нова операция, но след разговори със семейството си, треньорите и медицинския екип е стигнала до решението, че това е най-добрият избор за дългосрочното й здраве и бъдещето й в спорта.

"Това със сигурност не е начинът, по който си представях следващите няколко месеца. Понякога обаче пътят поема в неочаквана посока и аз избирам да приема това с търпение и много решителност", сподели още тя.

Младото момиче изрази благодарността си към близките, съотборниците и специалистите, които я подкрепят в трудния момент. По думите й възстановяването ще изисква време, но тя се чувства щастлива, че има хора, на които може да разчита.

"За щастие съм заобиколена от невероятни хора, които продължават да ме подкрепят, да ме окуражават и да ми напомнят, че всяко предизвикателство е възможност да израснеш", написа тя.

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Настоящата хирургическа интервенция е втората операция на китката, на която Кай Тръмп се подлага тази година. През януари тя вече претърпя операция заради увреждания на стабилизиращите тъкани на сухожилието и на триъгълния фиброхрущялен комплекс. По-късно Кай се подложи и на инжекционна терапия със стволови клетки с надеждата да избегне повторна хирургическа намеса.

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