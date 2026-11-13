1523 Снимка: iStock by Getty Images

Случвало ли ви се е да прекарате няколко часа пред компютъра, да станете рязко от стола и изведнъж да усетите, че земята под краката ви се разклаща? За секунди зрението се замъглява, пред очите ви притъмнява, а главата започва да се върти. Понякога усещането е толкова силно, че се налага да се хванете за близка мебел, за да запазите равновесие. След кратък момент всичко се нормализира и неприятните симптоми изчезват почти толкова внезапно, колкото са се появили. Подобно състояние е познато на много хора и често не предизвиква особено безпокойство. Въпреки това е важно да знаем какво го причинява и кога може да бъде сигнал за здравословен проблем.

Причерняването пред очите и световъртежът при рязко изправяне невинаги се проявяват самостоятелно. Те могат да бъдат придружени от обща слабост, шум или усещане за запушване на ушите, студена пот и пребледняване на лицето. Някои хора изпитват нестабилност в краката, тежест в главата или затруднения с концентрацията. Възможно е също така за кратко да се появи дезориентация, при която човек губи представа за пространството около себе си. Гаденето е друг симптом, който понякога съпътства това състояние. Обикновено неприятните усещания продължават само няколко секунди, често около 3-4, след което постепенно отшумяват. В отделни случаи обаче замайването може да бъде толкова силно, че да доведе до краткотрайна загуба на съзнание.

Една от основните причини за внезапното причерняване при изправяне е промяната в кръвното налягане, която настъпва при бърза смяна на положението на тялото. Това състояние е известно като ортостатична хипотония. Когато човек се изправи рязко след продължително седене или лежане, част от кръвта се насочва към долните крайници под въздействието на гравитацията. Ако организмът не успее достатъчно бързо да компенсира тази промяна, кръвното налягане временно спада и притокът на кръв към мозъка намалява. Именно това може да предизвика световъртеж, замъглено зрение и усещане за предстоящ припадък. В повечето случаи организмът бързо възстановява нормалното кръвообращение и симптомите изчезват.

Специалистът Наталия Ахтямова обяснява, че подобни оплаквания са свързани с временно недостатъчно снабдяване на мозъка с кислород вследствие на промени в кръвообращението. Особено чувствителни към намаления приток на кръв са структурите, които участват в обработването на зрителната информация. Затова един от първите признаци често е именно притъмняването пред очите. При по-изразено нарушение на мозъчното кръвоснабдяване е възможно да настъпи и краткотрайно припадане. Важно е обаче да се прави разлика между временно намаляване на кръвния поток и пълно прекъсване на кислородното снабдяване на мозъка. Обичайното кратко замайване при изправяне не означава, че мозъкът е останал напълно без кислород.

Промените в артериалното налягане могат да бъдат свързани и с други механизми. При някои хора с много високо кръвно налягане също се наблюдават зрителни смущения и замайване, макар причините да се различават от тези при рязкото изправяне. Наталия Ахтямова посочва, че в определени случаи подобни оплаквания могат да бъдат свързани със спазъм на кръвоносните съдове, който нарушава нормалното кръвоснабдяване. Това обаче не означава, че всяко причерняване е признак за високо или ниско кръвно налягане. Един и същ симптом може да възникне при различни състояния, затова само по усещането за световъртеж не може надеждно да се определи какъв е конкретният проблем.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Освен колебанията в кръвното налягане съществуват и редица други фактори, които могат да допринесат за появата на подобни симптоми. Сред тях са продължителният стрес, силното емоционално напрежение, прекомерните физически натоварвания и общото изтощение на организма. Недостатъчният прием на течности също може да има значение, тъй като обезводняването влияе върху обема на циркулиращата кръв и способността на организма да поддържа стабилно налягане. Небалансираното хранене, строгите диети и недостигът на определени хранителни вещества също се разглеждат като възможни допринасящи фактори. При някои хора неприятните усещания се появяват след продължително физическо усилие или при пребиваване на голяма надморска височина, където условията на кислородно снабдяване са различни.

Определени заболявания и физиологични състояния също могат да бъдат свързани със световъртеж и зрителни смущения. Такива оплаквания понякога се наблюдават при нарушения в работата на ендокринната система, включително при хора със захарен диабет. По време на бременност промените в кръвообращението и кръвното налягане също могат да повишат склонността към замайване. Сред възможните фактори се посочват още повишените стойности на хемоглобина и някои възпалителни заболявания, засягащи мозъка. Наличието на подобни симптоми обаче само по себе си не е доказателство за нито едно от тези състояния. За установяването на действителната причина е необходимо да се вземат предвид общото здравословно състояние, съпътстващите оплаквания и резултатите от медицинските изследвания.

Не бива да се пренебрегва и влиянието на някои лекарства. Световъртежът и причерняването пред очите могат да се появят като нежелани реакции при прием на определени медикаменти, особено когато те влияят върху кръвното налягане или водно-солевия баланс на организма. Сред тях са някои съдоразширяващи лекарства, диуретици и антидепресанти. Диуретиците например увеличават отделянето на течности, което при определени обстоятелства може да допринесе за понижаване на кръвното налягане. Това не означава, че всеки човек, който приема подобни препарати, непременно ще изпита тези симптоми. Ако обаче замайването се появи след започване на ново лечение или промяна на дозировката, е важно проблемът да бъде обсъден с лекар, без медикаментите да се спират самоволно.

Макар краткотрайното причерняване при рязко ставане често да е преходна реакция на организма, повтарящите се епизоди не трябва да се пренебрегват. Особено внимание заслужават случаите, при които замайването е силно, води до загуба на равновесие или е придружено от припадък. При честа поява на подобни оплаквания е препоръчително да се потърси квалифицирана медицинска помощ. Лекарят може да прецени дали са необходими измервания на кръвното налягане в различни положения на тялото, лабораторни изследвания или допълнителни прегледи. Ако световъртежът е съпроводен от болка в гърдите, затруднено дишане, нарушение на говора или внезапна слабост в крайниците, е необходима спешна медицинска оценка. Най-важното е причината да бъде установена навреме, вместо симптомите автоматично да се обясняват с умора или рязко изправяне.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.