Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Нормално е да изпитваме силна жажда след интензивна тренировка, продължителен престой на слънце или в особено горещ ден. В такива ситуации организмът губи течности и естествено сигнализира, че трябва да ги възстановим. Жаждата често се появява и при обезводняване вследствие на диария, кръвозагуба, прегряване или сериозно физическо натоварване. Ако обаче желанието за пиене на вода е постоянно, необичайно силно и не може да бъде обяснено с времето или ежедневната активност, причината може да изисква повече внимание.

Едно от състоянията, при които постоянната жажда може да бъде симптом, е захарният диабет. В подобни случаи тя може да бъде придружена от по-често уриниране, сухота в устата и необясними промени в телесното тегло - както отслабване, така и рязко напълняване. Самата жажда не е достатъчна за поставяне на диагноза, но когато се съчетава с други необичайни симптоми, е разумно да се потърси лекарска консултация и да се направят необходимите изследвания.

Причина за прекомерната жажда може да бъде и хиперпаратиреоидизмът - състояние, при което паращитовидните жлези произвеждат прекомерно количество паратиреоиден хормон. Наред с желанието за прием на повече течности могат да се наблюдават мускулна слабост, умора, проблеми с костите и зъбите. Подобни оплаквания не бива да се тълкуват самостоятелно, тъй като могат да се срещат при различни заболявания и изискват медицинска оценка.

Постоянната жажда може да се наблюдава и при някои заболявания на бъбреците, сред които пиелонефрит, гломерулонефрит и поликистозна бъбречна болест. В определени случаи желанието за пиене на вода остава силно дори когато количеството отделяна урина намалява и се появяват отоци. При заболявания на черния дроб жаждата може да върви заедно с други оплаквания, включително болка или дискомфорт в дясното подребрие, гадене и пожълтяване на кожата. Наличието на такива симптоми е основание да се потърси медицинска помощ.

При съмнение за диабет или хормонално нарушение подходящият специалист обикновено е ендокринолог, докато заболяванията на бъбреците се оценяват от нефролог. При симптоми, насочващи към чернодробен проблем, първоначална консултация може да бъде направена с общопрактикуващ лекар или друг подходящ специалист. Необичайна жажда може да се появи и след травма на главата, като в подобна ситуация е необходима неврологична оценка. Особено внимание заслужават случаите, при които човек приема много големи количества течности, например около 5 литра дневно, а едновременно с това уринирането намалява.

Силното желание за вода обаче невинаги означава заболяване. Когато липсват други тревожни симптоми, причината може да се крие в храненето и ежедневните навици. Подсладените и газираните напитки, както и алкохолът, не са добър избор за трайно утоляване на жаждата и при някои хора могат да засилят усещането за необходимост от още течности. Солените, пикантните, пушените, мазните и консервираните храни също могат да предизвикат по-силна жажда. През горещите дни менюто може да включва повече плодове и зеленчуци, които естествено съдържат значително количество вода.

Някои лекарства също могат да бъдат свързани с повишена жажда или сухота в устата. Сред тях са определени отхрачващи, диуретични и антихистаминови препарати, както и някои антибиотици. Сухотата в устата може да бъде нежелана реакция и при други медикаменти, затова е полезно да се провери разделът за странични ефекти в листовката. Не бива обаче назначено лечение да се прекратява самоволно само заради подобен симптом - при съмнение за лекарствена реакция е по-разумно тя да бъде обсъдена с лекар или фармацевт.

Продължителният стрес също може да повлияе на усещането за сухота в устата и необходимостта от по-често приемане на течности. Бременността е друг период, през който потребностите на организма се променят и жената може да усеща жажда по-често. Ако промяната е силно изразена, продължава дълго или е съчетана с други оплаквания, е добре да бъде обсъдена с медицински специалист, вместо автоматично да се приема за нормална част от бременността или напрегнатото ежедневие.

Отделна причина за усещането, че постоянно трябва да се пие вода, е нарушеното отделяне на слюнка. Състоянието, известно като ксеростомия, причинява неприятна сухота в устата, която лесно може да бъде възприета като постоянна жажда. Тя може да бъде свързана с определени навици, включително прекомерна употреба на кафе, както и с приема на различни медикаменти. Подобен страничен ефект се среща при редица антидепресанти, успокоителни, сънотворни, лекарства срещу алергии, температуропонижаващи и обезболяващи средства, както и при препарати, които влияят върху стомашната секреция.

Когато сухотата в устата е причинена от лекарство, тя може да бъде обратима и да изчезне след приключване или промяна на терапията по лекарска преценка. Затова при появата на симптома е важно да се провери информацията за нежеланите реакции на приеманите медикаменти и при необходимост да се потърси професионален съвет. Особено внимание изисква необяснимата и силна жажда, при която дневният прием на течности достига или надхвърля 5 литра. В такива случаи причините могат да бъдат различни - от хормонални нарушения до заболявания, засягащи бъбреците или нервната система - и е необходима медицинска оценка.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура Днес
Задържаха гарда от НСО, след като доброволно отиде във Военната прокуратура
34601
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия Корнер
Чудесен "Левски" изкова историческа българска победа в Чехия
13487
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
11656
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1406
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2249
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5385
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2210
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3537
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1424
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
416