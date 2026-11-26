Инвестираме в скъпа козметика, приемаме витамини и сменяме шампоаните, но дали се грижим за косата си там, където тя наистина има нужда от внимание?

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Забелязвате, че все по-често посягате към сухия шампоан, за да създадете обем? Че опашката ви е станала по-тънка, а снимките отпреди няколко години ви напомнят за плътността, която косата ви някога е имала?

Промените настъпват постепенно и понякога минават месеци, преди да осъзнаем, че проблемът не е просто в неподходящия шампоан или сезонния косопад.

С наближаването на празниците, когато красивата прическа е част от всяка празнична визия, тези промени стават още по-осезаеми. Но вместо да търсим поредното временно решение, можем да погледнем на проблема от различна перспектива.

Защо косата ни се променя?

Състоянието на косата е отражение на множество процеси в организма. Хормоналните колебания, възрастовите промени, продължителният стрес, генетичната предразположеност и хранителните дефицити могат да повлияят на нейния растеж и плътност.

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При жените подобни промени могат да се наблюдават след раждане, в периоди на емоционално напрежение, след заболяване или по време на перименопаузата и менопаузата.

И докато козметичните продукти могат да подобрят външния вид на косъма, при косопад е важно да обърнем внимание на причината за него и на средата, в която косата расте.

Скалпът - пропуснатата стъпка в ритуала ни за красота

През последните години все повече се говори за skinification of hair - тенденция в индустрията за красота, която поставя грижата за скалпа наравно с грижата за кожата на лицето.

Доскоро свързвахме хиалуроновата киселина, аминокиселините и пептидите предимно с процедурите за подмладяване на лицето. Днес тези съставки намират приложение и в професионалната грижа за скалпа.

Идеята е да се създадат благоприятни условия за функционирането на космените фоликули, вместо да се фокусираме единствено върху видимата част на косата.

Jalupro Plus е иновативна инжекционна биоревитализираща терапия, която може да бъде включена в комплексния подход при косопад, изтъняване и загуба на плътност на косата.

Формулата съчетава аминокиселини, биоактивни пептиди и хиалуронова киселина - съставки, които се използват в естетичната медицина за подпомагане на естествените възстановителни процеси на кожата.

При приложение в областта на скалпа терапията е насочена към:

Подобряване на качеството и хидратацията на кожата на главата;

Подпомагане на естествените регенеративни процеси;

Снимка: Jalupro Plus

Създаване на благоприятна среда за космените фоликули;

Подпомагане на жизнеността и растежа на косата.

Продуктът се въвежда чрез микроинжекции в скалпа, като терапевтичният протокол се определя индивидуално от специалист.

Пет признака, че косата ви има нужда от повече внимание

Не е необходимо да чакате косопадът да стане силно изразен, за да потърсите професионална помощ.

Обърнете внимание, ако:

· Косата ви постепенно губи своя обем;

· Пътят на косата става все по-широк;

· Забелязвате повече косми при измиване и разресване;

· Косата ви е видимо по-фина отпреди;

· Косопадът продължава въпреки промяната в козметичната грижа.

Консултацията с дерматолог е първата и най-важна стъпка. Установяването на причината за косопада позволява да се избере подходяща терапия, а Jalupro Plus може да бъде част от този индивидуален подход.

Нова година, нови навици за красота

Не всяка новогодишна резолюция трябва да бъде свързана с диети, спорт или промяна във външния вид. Понякога най-доброто решение е просто да започнем да обръщаме внимание на онези малки сигнали, които тялото ни изпраща отдавна.

Косата има свой естествен цикъл на растеж и възстановяването ѝ изисква време. Именно затова краят на годината е добър повод да започнем целенасочена грижа, вместо да разчитаме на бързи и временни решения.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.