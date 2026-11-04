571 Снимка: iStock by Getty Images

Хормоните имат огромно значение за женското здраве, като влиянието им далеч не се ограничава само до репродуктивната система. Те се произвеждат от жлези с вътрешна секреция, разположени в различни части на тялото, и участват в регулирането на множество жизненоважни процеси. Макар най-често вниманието да е насочено към половите хормони, останалите също имат съществена роля за физическото и емоционалното състояние. Нарушенията в хормоналния баланс могат да се отразят върху теглото, кожата, косата, съня, настроението и способността за зачеване. Ето защо е важно жените да познават основните хормони, техните функции и признаците, които могат да подсказват, че в организма настъпват промени.

Ендокринологът и специалист по превантивна медицина Маргарита Форер обяснява кои хормони заслужават особено внимание и какви сигнали могат да насочат към евентуален дисбаланс. Сред най-важните са естрогените, които често се свързват предимно с женската полова система. Всъщност тяхното действие е много по-широко. Те участват в поддържането на костната плътност, оказват влияние върху нервната система и процесите на кръвосъсирване, както и върху редица механизми, свързани с общото здравословно състояние. Нивата им се променят естествено през различните етапи от живота, но както недостигът, така и прекомерното им количество могат да бъдат свързани с определени здравословни проблеми.

Естрогените имат съществен принос за половото съзряване, менструалния цикъл и възможността за зачеване и износване на бременност. Освен това участват в процесите, които определят състоянието на кожата, включително образуването на колаген и хиалуронова киселина, свързани с нейната еластичност и плътност. Влиянието им се простира и върху когнитивните функции, паметта, концентрацията, качеството на съня и емоционалното състояние. Именно затова колебанията в техните стойности понякога се съпровождат от промени във външния вид, енергията и настроението. При жените над 18 години посочените ориентировъчни стойности на естрогените варират според фазата на менструалния цикъл: между 57 и 226 пг/мл във фоликуларната фаза, от 127 до 476 пг/мл около овулацията и между 77 и 226 пг/мл през лутеалната фаза. Тези граници не са универсални и трябва да се съобразяват с конкретния изследван хормон и лабораторния метод.

Друг важен хормон е дехидроепиандростеронът, известен със съкращението ДХЕА. Понякога той е наричан "хормон на младостта", тъй като участва в образуването на други полови хормони, включително естрогени. ДХЕА принадлежи към групата на андрогените и се произвежда основно в кората на надбъбречните жлези. Той има значение за хормоналното равновесие и участва в процеси, свързани с енергийния метаболизъм и имунната функция. Въпреки популярното му наименование не бива да се приема, че високите му стойности гарантират младост или предпазват от сърдечносъдови заболявания. Концентрацията му се изменя с възрастта, като в представените ориентировъчни граници при момичетата между 16 и 18 години може да достигне 15,5 мкг/мл. За възрастта от 18 до 30 години са посочени стойности между 1,2 и 10,3 мкг/мл, а след 30-годишна възраст - между 0,8 и 10,2 мкг/мл. При лабораторна оценка е важно да се уточни дали се изследва ДХЕА или неговата сулфатна форма ДХЕА-S, тъй като референтните им стойности се различават.

Пролактинът също заема важно място сред хормоните, които регулират женската репродуктивна система. Той е особено значим по време на бременността и след раждането, когато подпомага образуването на кърма. Действието му е свързано и с други репродуктивни хормони, включително прогестерона. Повишените стойности на пролактина извън бременността и кърменето могат да нарушат овулацията и менструалния цикъл, а в някои случаи да затруднят забременяването. Хиперпролактинемията е сред познатите хормонални причини за женски инфертилитет, но не е единствената. Като ориентир за небременни жени са посочени стойности от 102 до 496 мкМЕ/л, като резултатите трябва да се преценяват спрямо референтните граници на съответната лаборатория и индивидуалното състояние.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Макар тестостеронът обикновено да се определя като мъжки полов хормон, той присъства и в женския организъм и изпълнява важни функции. Участва в репродуктивните процеси, включително в развитието на яйчниковите фоликули. Когато концентрацията му е прекомерно висока, могат да се появят нарушения в менструалния цикъл, промени в теглото, кожни проблеми и засилено окосмяване. Подобни симптоми обаче не означават непременно, че причината е именно тестостеронът, тъй като могат да бъдат свързани и с други състояния. През репродуктивната възраст стойностите му при жените могат да достигат приблизително 1,85 нмол/л според посочените ориентири. По време на бременност концентрацията може да се повиши няколкократно, а след менопаузата обикновено намалява, като е посочена горна стойност около 1,24 нмол/л. Точната оценка зависи от възрастта, метода на изследване и конкретните лабораторни граници.

Фоликулостимулиращият хормон, познат като ФСХ, е друг основен участник в репродуктивните процеси. Той подпомага растежа и съзряването на фоликулите в яйчниците и има значение за нормалното протичане на менструалния цикъл. При съмнения за нарушения в репродуктивната функция лекарят може да назначи изследване на ФСХ, за да получи допълнителна информация за работата на яйчниците. Този хормон действа съвместно с лутеинизиращия хормон, известен като ЛХ, като двата участват в регулирането на овулацията и производството на естрогени. Поради тясната им връзка резултатите често се разглеждат заедно, а не изолирано. Особено важно е изследванията да бъдат направени в подходящ момент от цикъла, защото концентрациите на двата хормона се променят значително през отделните му фази.

Ориентировъчните стойности на ФСХ при жените са между 3,5 и 12,5 мМЕ/мл по време на менструалната и фоликуларната фаза, от 4,7 до 21,5 мМЕ/мл около овулацията и между 1,6 и 9 мМЕ/мл през лутеалната фаза. След настъпването на менопаузата концентрацията му обикновено се повишава, като са посочени стойности от 25 до 100 мМЕ/мл. При лутеинизиращия хормон също се наблюдават съществени колебания. За менструалната и фоликуларната фаза са дадени граници от 2,57 до 26,53 мМЕ/мл, а за овулаторната - от 0,67 до 23,57 мМЕ/мл. След менопаузата стойностите могат да бъдат между 11,3 и 40 мМЕ/мл. Тези диапазони са ориентировъчни, като при ЛХ е особено важно да се отчита моментът на изследването, тъй като около овулацията може да настъпи рязко повишаване на концентрацията му.

Не по-малко значение за женското здраве има тиреотропният хормон, обозначаван като ТСХ или TSH. Той се произвежда от хипофизната жлеза и регулира дейността на щитовидната жлеза, чиито хормони участват в контрола на обмяната на веществата. Чрез тази система се влияе върху начина, по който организмът използва въглехидратите, мазнините и белтъчините, както и върху енергийния баланс. Нарушенията във функцията на щитовидната жлеза могат да се отразят върху телесното тегло, общото състояние и репродуктивното здраве. За хората над 19 години често се използва ориентировъчен референтен интервал на ТСХ от 0,4 до 4,0 мМЕ/л. При жени, които планират бременност, понякога се обсъждат стойности около или под 2,5 мМЕ/л, но това не е универсално изискване и индивидуалната преценка трябва да бъде направена от лекар.

Определянето на нормалните хормонални стойности не се свежда единствено до сравняване на резултата с числа в таблица. Възрастта, общото здравословно състояние, наличието на бременност, приеманите лекарства и фазата на менструалния цикъл могат съществено да променят интерпретацията. Затова ендокринологът трябва да разгледа не само лабораторните показатели, но и медицинската история и евентуалните оплаквания на пациентката. Някои хормонални изследвания се назначават сутрин, понякога на гладно, а за други е необходимо вземането на кръв в определен ден от цикъла. Подготовката обаче не е еднаква за всички хормони и трябва да следва конкретните медицински указания. Самостоятелното тълкуване на резултатите може да доведе до погрешни заключения, особено когато стойностите са близо до границите на референтния интервал.

Физическата активност също оказва влияние върху хормоналните концентрации, като промените могат да бъдат както краткотрайни, така и свързани с продължителния тренировъчен режим. По време на натоварвания за издръжливост, например продължително бягане, плуване или колоездене, нивата на някои хормони се изменят в отговор на физическото усилие. При определени условия концентрацията на естроген може да се повиши към края на тренировката и да остане увеличена до шест часа след приключването ѝ. Подобна временна реакция не означава непременно здравословен проблем. Редовното движение по принцип има благоприятно въздействие върху организма, но прекомерно интензивните и продължителни натоварвания, особено когато не са съчетани с достатъчно възстановяване и пълноценно хранене, могат да допринесат за хормонални нарушения.

Съществуват редица признаци, които могат да насочат вниманието към възможен хормонален дисбаланс, макар нито един от тях сам по себе си да не е достатъчен за поставяне на диагноза. Сред най-често обсъжданите са необяснимото увеличаване или намаляване на телесното тегло, нередовната менструация и продължителната липса на цикъл. Особено внимание заслужава аменореята, при която менструацията отсъства в продължение на няколко месеца, включително шест или повече. Затрудненията при зачеване и пониженото сексуално желание също могат да бъдат свързани с хормонални промени. Към възможните прояви се отнасят още проблемите с кожата, засиленият косопад, чупливата коса, честата раздразнителност, тревожността, резките промени в настроението и депресивните симптоми. Тъй като тези оплаквания могат да имат различни причини, уточняването им изисква медицинска оценка и подходящи изследвания.

Поддържането на добро хормонално здраве е свързано и с ежедневните навици. Един от основните фактори е балансираното хранене, което осигурява достатъчно енергия и необходимите хранителни вещества. Препоръчително е да се ограничава прекомерната консумация на захар и храни с високо съдържание на бързоусвоими въглехидрати, като същевременно се поддържа здравословно телесно тегло. Разнообразното меню трябва да включва качествени източници на белтъчини, плодове, зеленчуци и други пълноценни продукти. Важно е храните да бъдат с проверен произход и да отговарят на изискванията за безопасност. Особено внимание заслужават желязото, витамин D и фолиевата киселина, които имат съществено значение за женския организъм. При установен недостиг е необходимо той да бъде коригиран по лекарска препоръка, вместо да се приемат добавки без конкретна необходимост.

Движението, достатъчният сън и ограничаването на вредните навици допълват основните мерки за поддържане на добро общо здраве. Редовните разходки, плуването и ходенето са достъпни форми на физическа активност, които могат да се включат в ежедневието според индивидуалните възможности. Същевременно е разумно да се избягват прекомерните натоварвания и да се осигурява достатъчно време за възстановяване. Намаляването на стреса, отказът от тютюнопушене и ограничаването на алкохола също са важни за здравословния начин на живот. Особено значение има качественият сън, тъй като недоспиването може да повлияе на редица процеси, регулирани от хормоните. Най-същественото е, че хормоналният баланс не се определя от един-единствен навик или показател. При продължителни оплаквания навременната консултация със специалист остава най-надеждният начин да се установи дали действително съществува нарушение и какви мерки са необходими.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.