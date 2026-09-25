"Честит рожден ден, скъпи! Целувка за рождения ден на моя съпруг", написа тя в социалните мрежи

53747 Снимка: Getty Images

Катрин Зита-Джоунс сподели романтична снимка със съпруга си Майкъл Дъглас по повод 82-рия му рожден ден. Актрисата публикува в Инстаграм кадър, на който двамата се целуват в океана.

"Честит рожден ден, скъпи! Целувка за рождения ден на моя съпруг. Да споделям този специален ден с теб е също толкова специално, колкото и самият ден. Обичам те", написа тя към кадъра.

Катрин и Майкъл са женени от 2000 г. и имат две деца - син Дилън, на 26 години, и дъщеря Карис, на 23.

Снимки на Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас ТУК

Историята на Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас започва през 1998 г. на филмовия фестивал в Довил, Франция. Дъглас вече е голяма холивудска звезда, а Катрин е сред най-бързо изгряващите актриси. По-късно самият Майкъл признава, че още при първата им среща е бил напълно запленен от нея.

Двамата започват връзката си през 1999 г., а романтиката им бързо се превръща в обект на огромен медиен интерес. Катрин по-късно разказва, че още в началото папараците не им давали особено спокойствие.

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Майкъл не губи време и още в началото на отношенията им прави смело предсказание. Според Катрин той й казал: "Ще бъда баща на твоите деца." Години по-късно тя признава с усмивка, че в крайна сметка се оказал прав.

В края на 1999 г. Катрин забременява с първото им дете. Малко по-късно Майкъл пътува с нея до Уелс, за да се срещне с родителите й, а там дори иска ръката й от баща й. На Нова година двамата са в Аспън, Колорадо, където Дъглас й предлага брак, а тя казва "да".

Но любовта им е подложена на огромно медийно внимание и заради разликата във възрастта - Майкъл е с 25 години по-голям от Катрин. През годините обаче двамата неведнъж са заявявали, че разликата никога не е била определяща за отношенията им.

Майкъл Дъглас и съпругата му Катрин Зита-Джоунс на 53-ия Международен филмов фестивал "Берлинале", 2003 г. в Берлин, Германия Снимка: Getty Images

Майкъл и Катрин на премиерата на филма "A Father... A Son... Once Upon a Time in Hollywood", 2005 г. в Академията за кинематографични изкуства и науки в Калифорния Снимка: Getty Images

На 18 ноември 2000 г. Катрин и Майкъл се женят в "Плаза" в Ню Йорк на пищна церемония, на която присъстват множество холивудски звезди. По това време синът им Дилън вече е на няколко месеца.

През следващите години семейството им се разраства с появата на дъщеря им Карис. Двамата преминават и през трудни периоди, включително сериозното заболяване на Майкъл, но остават заедно. В интервю през 2010 г. актьорът говори открито за значението на семейството и признава, че след болестта възнамерява да посвети повече време на най-близките си хора.

Днес Катрин и Майкъл продължават да демонстрират близостта си публично, а романтичните им снимки в социалните мрежи се превърнаха в запазена марка на двойката. През 2025 г. те отбелязаха 25 години брак, а актрисата често споделя архивни кадри и послания към съпруга си.

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