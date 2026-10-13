30 години след разстрела на Тупак: Организаторът на убийството му получи 40 г. затвор
Бившият гангстерски бос Дуейн "Кефи Ди" Дейвис заяви, че ще обжалва
Бившият гангстерски бос Дуейн "Кефи Ди" Дейвис бе осъден на 40 години "лишаване от свобода" за организирането на убийството на рап иконата Тупак Шакур, който бе застрелян в Лас Вегас преди повече от 30 години, предаде Ройтерс.
Съдебен спор
През август 63-годишният Дейвис бе признат за виновен за убийство от първа степен с използване на смъртоносно оръжие.
Присъдата слага край на разследването на един от най-известните неразкрити случаи в Америка в продължение на три десетилетия.
Дуейн Дейвис бе единственият подсъдим за смъртта на легендарния рапър, който загина на 25-годишна възраст в пика на своята популярност.
В нощта на 7 септември 1996 г. Тупак Шакур пътува в черно БМВ, шофирано от музикалния магнат Марион "Шуг" Найт, когато бял кадилак спира до тях на червен светофар и отекват изстрели. Шакур е улучен няколко пъти и умира шест дни по-късно, а Найт оцелява.
Убийството остава неразкрито в продължение на години, докато Дейвис, бивш лидер на бандата "Саут сайд комптън крипс", не дава поредица от интервюта и не разкрива ролята си в стрелбата в своите откровени мемоари от 2019 г. В тях той обяснява как Шакур и хората от обкръжението му са пребили племенника му часове преди стрелбата в Лас Вегас и признава, че е осигурил оръжието, използвано при престъплението.
Ключовото доказателство по делото бяха собствените думи на Дейвис, които той многократно и публично изрече, че е бил в белия "Кадилак", откъдето са били произведени смъртоносните изстрели.
И до днес обаче фактическият извършител на разстрела остава неизвестен.
Самият Дейвид заяви в съдебната зала, че ще обжалва.