От Джордж Клуни и Брад Пит до Патрик Суейзи и Дейвид Бекъм, класацията на американското списание People за най-сексапилния жив мъж е истинска машина на времето

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Едни имат трапчинки, други пък хипнотизират с поглед, който може да спре времето, а трети просто умеят да носят костюм така, сякаш е измислен специално за тях. Но има и нещо друго: харизмата, която не избледнява с годините. От Джордж Клуни и Брад Пит до Патрик Суейзи и Дейвид Бекъм, класацията на американското списание People за най-сексапилния жив мъж е истинска машина на времето, която вече четири десетилетия ни връща към любимите ни холивудски разбивачи на сърца.

Тазгодишният победител е Ноа Уайли. На 55 години звездата наследява титлата от британския актьор Джонатан Бейли. По думите на Уайли новината първоначално му прозвучала като шега. "Нито за милион години не съм си представял, че подобна чест може да ми бъде оказана", признава той.

От създаването си през 1985 г. отличието е печелено от актьори, музиканти, спортисти и дори член на една от най-известните политически фамилии в Америка. Някои от тези мъже продължават да бъдат еталон за привлекателност, други вече не са сред нас, но всички са оставили своя отпечатък.

Мел Гибсън, 1985 г.

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Първият носител на титлата е Мел Гибсън, който по това време е на върха на кариерата си. Звездата от "Лудия Макс" олицетворява бунтарския мъжки чар на 80-те. Днес актьорът е на 70, а кариерата му през годините е белязана както от големи професионални успехи, така и от поредица публични скандали.

Марк Хармън, 1986 г.

На следващата година отличието отива при Марк Хармън. Актьорът, днес на 75 години, е познат с участията си във филмите "Лятно училище" и "Кражба на дом", както и с телевизионните си роли.

Хари Хамлин, 1987 г.

През 1987 г. корицата е за Хари Хамлин, звездата от сериала "Законът на Ел Ей". Актьорът е познат и с ролята си на Персей във фентъзито "Сблъсъкът на титаните" от 1981 г. Днес, на 74 години, той често попада в медийното внимание и покрай съпругата си Лиса Рина и дъщерите им Амелия Грей и Делайла Бел.

Джон Ф. Кенеди-младши, 1988 г.

На едва 27 години Джон Ф. Кенеди-младши става най-младият носител на отличието в историята на класацията. Синът на президента Джон и Жаклин Кенеди притежава не само прочута фамилия, но и излъчване, което го превръща в любимец на американската публика. Животът му трагично приключва през 1999 г., когато самолетът, който пилотира, се разбива в Атлантическия океан край остров Марта'с Винярд.

Шон Конъри, 1989 г.

Шон Конъри е най-възрастният мъж, получавал титлата - на 59 години. Шотландският актьор завинаги ще остане в историята като един от най-емблематичните Джеймс Бонд.

Том Круз, 1990 г.

През 1990 г. отличието е за Том Круз. След успеха на "Топ Гън" актьорът вече е сред най-големите звезди в Холивуд. През 90-те той затвърждава позицията си с филми като "Дни на грохот" и "Доблестни мъже". Днес, на 64 години, Круз продължава да впечатлява с енергията си и готовността сам да изпълнява опасните каскади във филмите си.

Патрик Суейзи, 1991 г.

Патрик Суейзи покорява публиката с "Мръсни танци", а по-късно и с "Призрак". Той се превръща в един от най-обичаните актьори на своето поколение. Умира през 2009 г. след битка с рак на панкреаса.

Ник Нолти, 1992 г.

На 51 години Ник Нолти получава признанието през 1992 г. Актьорът, номиниран за "Оскар", е познат с ролите си във филми като "Нос Страх" и "48 часа". Днес, на 85 години, предпочита по-спокоен живот далеч от светлините на прожекторите.

Брад Пит, 1995 г.

Брад Пит е сред малкото мъже, печелили отличието повече от веднъж. Първата му победа е през 1995 г. Освен с таланта си актьорът покорява публиката и с външността си, която години наред го държи сред най-желаните мъже в Холивуд.

Джордж Клуни, 1997 г.

Джордж Клуни е от онези мъже, които сякаш стават все по-привлекателни с годините. След като печели публиката като д-р Дъг Рос в "Спешно отделение", той се превръща в един от най-желаните ергени на планетата. През 1997 г. получава титлата за първи път, а през 2006 г. я печели отново. Днес, на 65 години, Клуни е женен за адвокатката Амал, с която има близнаци.

Харисън Форд, 1998 г.

Индиана Джоунс и Хан Соло са две роли, които са достатъчни, за да превърнат Харисън Форд в легенда. През 1998 г. актьорът е обявен за най-сексапилния жив мъж, а днес, на 84 години, продължава да бъде сред най-разпознаваемите лица на американското кино.

Харисън Форд на 24-та годишна церемония по връчването на наградите "Изборът на публиката", 1998 г. Снимка: Getty Images

Пиърс Броснан, 2001 г.

Ирландският актьор може вече да не е Джеймс Бонд, но през 2001 г. все още има пълното право да бъде смятан за един от най-елегантните мъже в света. По това време той вече е покорил публиката със "Златното око", а през 2002 г. му предстои още едно приключение като агент 007.

Пиърс Броснан по време на пресконференция на 26 април 2001 г. в Санта Моника, Калифорния Снимка: Getty Images

Бен Афлек, 2002 г.

През 2002 г. Бен Афлек е истинска звезда. Връзката му с Дженифър Лопес е сред най-обсъжданите теми в шоубизнеса, а кариерата му се развива успешно както пред камерата, така и зад нея. Днес, на 54 години, той е утвърден актьор, режисьор и сценарист.

Джони Деп, 2003 г.

Джони Деп печели титлата за първи път през 2003 г., когато образът му на капитан Джак Спароу го превръща в световна суперзвезда. Нестандартният му стил, ексцентричност и артистична индивидуалност го отличават от класическите холивудски красавци. През 2009 г. той печели отличието отново.

Джъд Лоу, 2004 г.

През 2004 г. Джъд Лоу е навсякъде. Британският актьор участва в няколко големи продукции, а популярността му е толкова голяма, че дори се появява изразът "ефектът Джъд Лоу".

Джъд Лоу на 61-вата годишна церемония по връчването на наградите "Златен глобус", 2004 г. Снимка: Getty Images

Матю Макконъхи, 2005 г.

Със слънчева усмивка, спортна фигура и непринуден чар Матю Макконъхи е един от най-популярните главни актьори в Холивуд през 2005 г.

Матю Макконъхи на партито след премиерата на филма на Universal Pictures "Хазарт", 2005 г. Снимка: Getty Images

Мат Деймън, 2007 г.

Мат Деймън получава титлата през 2007 г., малко след като се жени и става баща. Звездата от "Спасяването на редник Райън" приема отличието с думите: "Дадохте на един застаряващ татко от предградията най-голямата инжекция за егото в живота му."

Хю Джакман, 2008 г.

Хю Джакман е любимец на публиката като Върколака от поредицата "Х-Мен". Днес, на 58 години, продължава да бъде сред най-харизматичните мъже на екрана.

Райън Рейнолдс, 2010 г.

Райън Рейнолдс приема титлата през 2010 г. Звездата от "Дедпул" се шегува, че най-трудната част от новото му звание ще бъде да намери естествен начин да го вмъква в разговори с непознати.

Райън Рейнолдс на събитието по червения килим на филма "Зеленият фенер", 2010 г. Снимка: Getty Images

Брадли Купър, 2011 г.

През 2011 г. отличието е за Брадли Купър. Актьорът от "Последният ергенски запой" приема наградата доста скромно и признава, че невинаги изглежда добре.

"Понякога мога да изглеждам страхотно, а друг път - ужасяващо", казва той пред сп. People.

Чанинг Тейтъм, 2012 г.

Чанинг Тейтъм оставя милиони зрители без дъх с ролята си на стриптийзьор във филма "Професия: Стриптийзьор". Любопитното е, че историята е донякъде вдъхновена от неговия собствен живот. Актьорът сам изпълнява танцовите си номера и голяма част от физическите изпълнения, без да разчита на дубльор.

Адам Ливайн, 2013 г.

Адам Ливайн става първият музикант, който печели отличието. Вокалистът на Maroon 5 признава, че се чувства малко неудобно от титлата, но приема перспективата приятелите и семейството му да го подкачат за нея през следващите 20 години.

Адам Ливайн на Международния филмов фестивал в Торонто, 2013 г. Снимка: Getty Images

Крис Хемсуърт, 2014 г.

Австралийският актьор Крис Хемсуърт получава титлата през 2014 г., след като вече е завладял публиката като Тор във филмовата вселена на Marvel. Той приема признанието шегувайки се, че вече има право да се измъква от домакинските задължения.

Крис Хемсуърт, 2014 г. Снимка: Getty Images

Дейвид Бекъм, 2015 г.

Футболната легенда Дейвид Бекъм отдавна е секссимвол във Великобритания. Той е първият бивш професионален футболист, получил отличието. Самият Бекъм обаче признава, че никога не се е смятал за особено привлекателен мъж.

Дейвид Бекъм на десетия ден от тенис турнира "Уимбълдън", 2015 г. Снимка: Getty Images

Дуейн Джонсън, 2016 г.

Дуейн Джонсън печели титлата през 2016 г. Бившият кечист, превърнал се в една от най-големите екшън звезди на съвременното кино, приема отличието с думите, че е най-сексапилният мъж още от раждането си и възнамерява да запази това звание завинаги.

Идрис Елба, 2018 г.

Британският актьор Идрис Елба е следващият носител на титлата. Със своя дълбок глас, внушително присъствие и елегантност той е сред най-харизматичните мъже на съвременното кино.

Майкъл Б. Джордан, 2020 г.

През 2020 г. короната отива при Майкъл Б. Джордан. Актьорът е сред най-обсъжданите звезди на Холивуд и бързо се превръща в любимец на публиката.

Пол Ръд, 2021 г.

Пол Ръд печели титлата през 2021 г. Актьорът, познат от "Ант-Мен" и множество комедии, отдавна е обект на шеги заради младежкия си вид и сякаш непроменящата се външност.

Патрик Демпси, 2023 г.

Патрик Демпси, познат като д-р Дерек Шепърд от сериала "Анатомията на Грей", получава признанието през 2023 г. Години наред героят му е наричан "МакДрийми" от феновете, така че отличието изглежда напълно логично.

Джон Красински, 2024 г.

През 2024 г. титлата отива при Джон Красински. Актьорът, режисьор и сценарист е познат от комедийния сериал "Офисът".

Джонатан Бейли, 2025 г.

Британската звезда Джонатан Бейли е обявен за най-сексапилния жив мъж през 2025 г. Актьорът, познат от сериала "Бриджъртън" и филма "Злосторница", получава отличието в годината, когато People отбелязва 40 години от създаването на класацията.

Ноа Уайли, 2026 г.

Тазгодишният победител е Ноа Уайли, познат на публиката най-вече като д-р Джон Картър от култовия медицински сериал "Спешно отделение", както и от новия хит The Pitt. На 55 години актьорът наследява титлата от Джонатан Бейли и признава, че първоначално е помислил новината за шега.

Ето така след четири десетилетия People доказва, че няма универсална формула за мъжкия сексапил. Понякога той е в усмивката на Джордж Клуни, друг път е в бунтарското излъчване на Джони Деп. Най-хубавото е, че някои мъже стават все по-интересни с годините. И всъщност това е добра новина за всички.

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