Преди дни стана ясно, че датата за освобождаване на Комбс е изместена с още три седмици напред – сега се очаква той да излезе на свобода на 6 февруари 2028 г.

2021 Снимка: AP/БТА

50 Cent се подигра на Шон "Диди" Комбс по случай 57-ия му рожден ден, докато изпадналият в немилост музикален магнат прекарва празника си, излежавайки присъдата си във федералния затвор "Алънууд" в Пенсилвания.

51-годишният рапър, известен с дългогодишната си вражда с Комбс, публикува в профила си в Instagram следното послание: "Честит 57-и рожден ден, Диди! Пожелавам ти още много такива, ха-ха!" Звездата сподели и изображение на Пи Диди - вероятно създадено с помощта на изкуствен интелект, на което той е с посивяла коса и се усмихва.

Това се случва само дни след като стана ясно, че срокът за изтърпяване на наказанието на Шон Комбс отново е бил изместен напред, като новината идва след широко отразеното му преместване в затвора, където той е настанен при останалите затворници.

50 Cent, чието рождено име е Къртис Джеймс Джаксън III, от години е във вражда с намиращия се зад решетките рапър, след като през 2006 г. пусна дис-парчето "The Bomb". 50 Cent твърдеше, че Комбс е замесен в убийството на The Notorious B.I.G. през 1997 г. Изпълнителят на хита "In Da Club" също така пусна документална поредица от четири части в Netflix, озаглавена "Sean Combs: The Reckoning", през декември миналата година.

50 Cent вече се е подигравал на Комбс в социалните мрежи след ареста му през септември 2024 г. По-рано тази година, през юли, музикантът се присмя на Пи Диди по време на свое участие в нощен клуб в Лас Вегас. Това се случи, след като намиращият се в ареста изпълнител беше преместен в единична килия заради предполагаемо сбиване, възникнало вследствие на обидни реплики.

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Според видеозапис, до който Daily Mail се добра по онова време, 50 Cent казал на публиката: "Можехте да бъдете къде ли не, но избрахте да сте тук. Благодаря ви. Можехте да бъдете... във Форт Дикс, при Пъфи, в карцера" - визирайки федералния затвор в Ню Джърси, където Комбс излежаваше присъдата си.

Тази седмица стана ясно, че датата за освобождаване на Комбс е изместена с още три седмици напред - сега се очаква той да излезе на свобода на 6 февруари 2028 г. Според информация от миналия месец, предишната предвидена дата за освобождаването му беше 2 март 2028 г. Първи за тази промяна съобщиха от TMZ.

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