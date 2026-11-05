Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

50 Cent се подигра на Шон "Диди" Комбс по случай 57-ия му рожден ден, докато изпадналият в немилост музикален магнат прекарва празника си, излежавайки присъдата си във федералния затвор "Алънууд" в Пенсилвания.

Още по темата

51-годишният рапър, известен с дългогодишната си вражда с Комбс, публикува в профила си в Instagram следното послание: "Честит 57-и рожден ден, Диди! Пожелавам ти още много такива, ха-ха!" Звездата сподели и изображение на Пи Диди - вероятно създадено с помощта на изкуствен интелект, на което той е с посивяла коса и се усмихва.

Това се случва само дни след като стана ясно, че срокът за изтърпяване на наказанието на Шон Комбс отново е бил изместен напред, като новината идва след широко отразеното му преместване в затвора, където той е настанен при останалите затворници.

50 Cent, чието рождено име е Къртис Джеймс Джаксън III, от години е във вражда с намиращия се зад решетките рапър, след като през 2006 г. пусна дис-парчето "The Bomb". 50 Cent твърдеше, че Комбс е замесен в убийството на The Notorious B.I.G. през 1997 г. Изпълнителят на хита "In Da Club" също така пусна документална поредица от четири части в Netflix, озаглавена "Sean Combs: The Reckoning", през декември миналата година.

50 Cent вече се е подигравал на Комбс в социалните мрежи след ареста му през септември 2024 г. По-рано тази година, през юли, музикантът се присмя на Пи Диди по време на свое участие в нощен клуб в Лас Вегас. Това се случи, след като намиращият се в ареста изпълнител беше преместен в единична килия заради предполагаемо сбиване, възникнало вследствие на обидни реплики.

View this post on Instagram

A post shared by World Latin Star (@worldlatinstar)

Според видеозапис, до който Daily Mail се добра по онова време, 50 Cent казал на публиката: "Можехте да бъдете къде ли не, но избрахте да сте тук. Благодаря ви. Можехте да бъдете... във Форт Дикс, при Пъфи, в карцера" - визирайки федералния затвор в Ню Джърси, където Комбс излежаваше присъдата си.

Тази седмица стана ясно, че датата за освобождаване на Комбс е изместена с още три седмици напред - сега се очаква той да излезе на свобода на 6 февруари 2028 г. Според информация от миналия месец, предишната предвидена дата за освобождаването му беше 2 март 2028 г. Първи за тази промяна съобщиха от TMZ.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки) Днес
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки)
28979
1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион Корнер
1:9! Футболното чудо Комо нахлу в историята с погром в дома на френския вицешампион
10536
Кабинетът ударно ремонтира данъчни закони преди бюджет 2027. Какво се променя Бизнес
Кабинетът ударно ремонтира данъчни закони преди бюджет 2027. Какво се променя
16956
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома IT
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома
1810
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
2708
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това? URBN
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това?
3558
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants Trip
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants
1851
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие Вкусотии
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие
2258
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника Zodiac
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника
590
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни Времето
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни
273