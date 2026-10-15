През 2023 г. актрисата и съпругът ѝ станаха родители на близнаци

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Хилари Суонк разкри, че е бременна с третото си дете на 52 години. Актрисата използва профила си в Instagram, за да публикува сладко видео с надпис: "Много хора ме питат какъв следващ проект подготвям, този излиза през декември."

Суонк направи радостното изявление, като участва в танцовата тенденция на TikTok за залепване на неонови светещи пръчици върху тъмни дрехи, за да създаде светеща фигура. Съпругът ѝ Филип Шнайдер и двете им деца също участват, когато изненадата е разкрита.

През април 2023 г. актрисата разкри, че е родила близнаци - момче на име Ом и момиче на име Аяна. Звездата от филма "Момиче за милиони" сподели щастливата новина в навръх Великден, като публикува трогателна снимка, на която държи новородените в прегръдките си, докато гледа към залеза.

"Не беше лесно. Но пък си заслужаваше - и още как! Честит Великден! Пиша ви направо от рая", написа щастливата майка към прочувствения кадър.

Звездата, която обяви първата си бременност през октомври 2022 г., изглеждаше уютно, държейки бебетата в ръце, облечена в пухкав бял халат. Близнаците са първите деца за звездата и втория ѝ съпруг, който е предприемач в сферата на социалните инициативи.

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Актрисата получи вълна от подкрепа от своите над 1 милион последователи в Instagram, след като по онова време сподели щастливата новина. Шарън Стоун написа: "Бог да ви благослови, мила! Това е най-невероятното пътешествие - толкова се радвам за всички вас." "Честито!!!!" - добави Джеси Тайлър Фъргюсън. София Буш написа: "Те са ТУК", придружено от няколко емоджита с бели сърца.

Суонк и Шнайдер сключват брак през 2018 г., а според информацията се запознават на среща "на сляпа среща" през ноември 2016 г. - пет месеца след като актрисата прекратява тримесечния си годеж с бившия професионален тенисист Рубен Торес.

През октомври 2022 г. звездата споделя пред предаването "Extra" защо е изчакала толкова дълго, преди да има деца. "Бях съсредоточена върху кариерата си, а и нямах подходящата връзка - чак допреди четири години. Всички обстоятелства трябваше да се наредят и да бъдат както трябва. Това е нещо, за което съм мислила още като съвсем млада. Винаги е било в мислите ми, така че е чудесно, че сега съм тук и очаквам дете."

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