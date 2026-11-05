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Джейми Фокс стана баща за трети път, като новороденото му е дете е първото му с приятелката му Алис Хъкстеп. 58-годишният актьор, който има две дъщери от предишни връзки, е посрещнал новото попълнение в семейството си заедно с 31-годишната Хъкстеп, потвърдиха източници пред списание People.

Фокс започна връзка с Хъкстеп - австралийка и бивш фитнес модел - през 2023 г. Той обяви раздялата си с русата красавица през януари 2025 г., но месеци по-късно двамата възобновиха отношенията си.

През май източници потвърдиха пред TMZ, че Фокс и Хъкстеп вече са в напреднал етап от очакването на дете. Миналия месец Фокс сподели пред водещия Джими Кимъл: "Очаквам бебе... все още го мога!" Той добави, че му предстои "отново да се нареди в опашката за оставяне на деца пред училището"", като отбеляза: "Не съм имал колебания по въпроса, но предвид това, че съм на 58... разбирате ли какво имам предвид?"

Актьорът спомена и Ал Пачино, който през 2023 г. - на 83-годишна възраст - се сдоби със син, Роман, от 32-годишната Нур Алфала. "Срещнах Ал Пачино, така че, ако някога съм се колебал, колебанието изчезна, след като поговорих с него", сподели Фокс. "Дори казвам на приятелката си: "Виж, просто издръж още 12 години". Сега съм на 58, след 12 години ще бъда на 70... тогава просто ще ми сложиш едно одеяло върху краката и ще ми дадеш малко пудинг от тапиока..."

Актьорът има две дъщери - 32-годишната Корин от бившата си приятелка Кони Клайн и 17-годишната Анелиз от Кристин Гранис. Фокс и Хъкстеп започват връзка през 2023 г., след като приключва шестгодишната връзка на Фокс със звездата от "Кръгът на Доусън" Кейти Холмс, която завършва през 2019 г.

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Алис Хъкстеп (вдясно) Снимка: Getty Images

Хъкстеп е огромна опора за Фокс по време на критичните му здравословни проблеми по-късно същата година. "Тя беше плътно до него, когато той се разболя, и след това двамата се сближиха много", сподели източник пред изданието In Touch през март 2024 г.

Още през януари 2025 г. източник, близък до Фокс, сподели пред списание PEOPLE, че той и Хъкстеп вече не са заедно, след като са имали връзка в продължение на година и половина. Три месеца по-късно, през април, двамата подхраниха слуховете за събиране, след като се появиха заедно на публично място.

Радостното събитие за двойката идва три години след като през април 2023 г. Фокс беше спешно приет в болница заради мистериозно "медицинско усложнение" - подробности, които семейството му по това време реши да запази в тайна. В специалното си предаване за Netflix от 2024 г. актьорът от "Джанго без окови" разкри, че през 2023 г. е прекарал инсулт вследствие на мозъчен кръвоизлив, което е довело до загуба на паметта му за период от 20 дни. Говорейки открито за това ужасяващо изпитание в продукцията "Jamie Foxx: What Happened Was...", той нарече Анелиз свой "духовен дефибрилатор".

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