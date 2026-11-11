Актьорът Джордан Фишър ще влезе в ролята на Принс в мюзикъл на Бродуей
Сценичната адаптация има световна премиера през 2025 г. в Минеаполис - родния град на Принс
Американският актьор и певец Джордан Фишър ще изпълни главната роля в бродуейската сценична адаптация на филма "Пурпурен дъжд" (Purple Rain), в която ще се превъплъти в персонажа, изигран от музиканта Принс, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
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Фишър ще играе героя, известен като Момчето (The Boy), в мюзикъла, чиято премиера е планирана за следващата пролет в театър "Маджестик" (Majestic Theatre) в Ню Йорк. Предпремиерните представления ще започнат през март. Имената на останалите участници в постановката ще бъдат обявени допълнително.
Актьорът има опит на бродуейската сцена с участия в мюзикълите "Хадстаун" (Hadestown), "Скъпи Евън Хансън" (Dear Evan Hansen), "Суини Тод" (Sweeney Todd) и "Хамилтън" (Hamilton). Познат е и с ролята си във филма "До всички момчета, които съм обичала" (To All the Boys I've Loved Before), както и с победата си в телевизионното танцово състезание Dancing with the Stars. С участието си в "Пурпурен дъжд" той за първи път ще създаде персонаж за бродуейска постановка.
Мюзикълът е базиран на едноименния филм от 1984 г., в който Принс изпълнява главната роля. Историята проследява млад рок музикант от клубната сцена в Минеаполис, който се опитва да съчетае сложните отношения в семейството си с нова романтична връзка и стремежа си към музикален успех.
Филмът печели награда "Оскар" за оригиналната си музика и включва някои от най-известните песни на Принс, сред които Let's Go Crazy, When Doves Cry и Take Me With U, а саундтракът е отличен и с две награди "Грами".
Сценичната адаптация има световна премиера през 2025 г. в Минеаполис - родния град на Принс. Първоначалната постановка е по сценарий на Брандън Джейкъбс-Дженкинс и под режисурата на Лиляна Блейн-Круз, като в главната роля тогава е Крис Колинс. За бродуейската версия творческият екип е променен. Сценарият е на Питър Дучан, а режисьор е Сахим Али.
Принс почина през 2016 г. на 57-годишна възраст.