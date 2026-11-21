Той преосмисля подхода си към професията след работата по "Мегалополис" и все по-активно търси начини да подкрепя режисьори, чиито проекти трудно получават финансиране

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Адам Драйвър е от актьорите, които трудно могат да бъдат поставени в рамки. През годините той се превъплъщава както в мрачни и противоречиви персонажи, така и в образи, които разкриват съвсем различна негова страна. В новия филм на Джеймс Грей Paper Tiger например го виждаме в необичайно настроение, с храна за вкъщи от прочут нюйоркски ресторант и в спонтанен танц със Скарлет Йохансон. Изпълнението му, определяно от някои критици като едно от най-добрите в кариерата му, идва след период на преосмисляне както на екран, така и извън него, пише Асошиейтед прес.

Самият 43-годишен актьор казва, че една от причините за тази промяна е работата му по "Мегалополис" на Франсис Форд Копола. Експерименталният подход на режисьора и театралността на филма му помагат да погледне по нов начин на изграждането на персонажите и на възможностите, които предлага една сцена.

"Имах нужда някой да ми припомни колко свобода всъщност дава киното. Филмът остава завинаги. Трябва да си толкова добре подготвен, че когато стъпиш на снимачната площадка, да можеш да излезеш извън предварителния план", обяснява Драйвър.

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В Paper Tiger, чието действие се развива през 80-те години, актьорът влиза в ролята на Гари Пърл, бивш полицай, който въвлича брат си Ъруин (Майлс Телър) в схема край канала Гованъс в Бруклин. Двамата се оказват замесени в история, свързана с руската мафия. Героят на Драйвър е харизматичен и самоуверен, но зад лекотата в поведението му се крият сложни отношения с брат му и усещане за трагедия.

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Паралелно с промяната в актьорския си подход Драйвър се опитва да разшири влиянието си и върху това какви филми получават шанс да бъдат създадени. Миналата есен той разкрива, че заедно със Стивън Содърбърг са работили две години по филм за Бен Соло от вселената на "Междузвездни войни". Проектът в крайна сметка е отхвърлен от The Walt Disney Company. Оттогава актьорът все по-открито говори за ограниченията, които определят кои истории Холивуд е готов да финансира.

Кайло Рен присъства на европейската премиера на "Междузвездни войни: Силата се пробужда" на 16 декември 2015 г. в Лондон, Англия Снимка: Getty Images

"Никога не съм имал някакъв окончателен план. Просто исках да работя с определени режисьори", казва Драйвър за началото на кариерата си. С годините обаче става все по-взискателен към проектите, с които се захваща. Затова и отказът на филма за Бен Соло го разочарова толкова силно.

Paper Tiger, който Neon разпространява по кината, е пример за кино, което все по-рядко получава шанс на големия екран. Това е лична история, разказана през погледа на режисьор със силно изразен авторски почерк. Джеймс Грей от години среща трудности при намирането на финансиране за филмите си, въпреки признанието, което получава на фестивали като този в Кан.

Драйвър също не разбира защо на подобни режисьори им е толкова трудно да намерят подкрепа. Според него, когато творци като Грей не могат да реализират филмите си, е логично да се запитаме защо някой не даде пълна свобода на Франсис Форд Копола да направи това, което иска. Но, както отбелязва актьорът, системата вече не работи по този начин. Студиата все повече се страхуват от риска и се ориентират по финансовите резултати на най-скорошните успешни продукции.

"Това е бизнес, в който всичко зависи от реакцията на публиката, както започвам да разбирам. Просто трябва да намеря начин да заобиколя системата. А изглежда, че решението е да не печелиш пари", казва Драйвър с усмивка.

По думите му, ако човек се заеме с проекти, които не носят големи приходи, може да успее да направи именно филмите, които иска.

Кариерата му напоследък е повод и за други коментари. В мемоарите си Лена Дънам пише, че по време на снимките на сериала "Момичета" Драйвър хвърлил стол към стената. Актьорът отказва да коментира написаното, както е направил и преди. Именно сериалът на Дънам е неговият пробив, а Джеймс Грей го забелязва като актьор покрай работата му в него. Режисьорът дори пише специално за него роля, но признава, че участието му в Saturday Night Live окончателно го убеждава колко широк е диапазонът му.

Дженифър Конър (вляво, на задния ред), Алисън Уилямс, Зося Мамет, Илейн Ландрес, актрисата Лена Дънам, актьорът Адам Драйвър Снимка: Getty Images

През последните години Драйвър се присъединява към филми на утвърдени режисьори, които също срещат трудности с финансирането - "Мегалополис" на Копола, "Ферари" на Майкъл Ман и "Баща, майка, сестра, брат" на Джим Джармуш.

Междувременно Драйвър създава собствена продуцентска компания с амбицията да подкрепя филми, които трудно намират място в Холивуд. Сред режисьорите, с които иска да работи, е Джеф Никълс, с когото вече е снимал Midnight Special. Целта му е да помага за осъществяването на смели кинопроекти с по-ограничени бюджети, като продуцентите поемат заедно финансовия риск.

Драйвър не крие, че начинанието е сериозно предизвикателство. С присъщото си чувство за хумор отбелязва, че създаването на продуцентска компания е доста по-различно от това просто да се появиш с китара в театралното училище. Шегува се и с възможността екипът му да прекара години в разработване на интересни проекти, които в крайна сметка никой да не пожелае да реализира.

Самият Драйвър обаче не се отказва от амбицията да участва в мащабни филмови продукции. Разочарованието от "Междузвездни войни" не го отказва от големите филмови вселени. След години опити да бъде привлечен от Marvel и разговори с ръководителя на студиото Кевин Файги, Драйвър приема ролята на злодея Натаниел Милбъри, известен като Мистър Синистър, от комиксите за X-Men.

За отказания филм за Бен Соло актьорът все още говори с огорчение. Драйвър определя решението на студиото като нещо почти престъпно, но добавя, че всички вече продължават напред и Содърбърг работи по друг проект, който според него е сред най-добрите неща, които режисьорът е писал.

Адам Драйвър присъства на червения килим на филма Paper Tiger на 25 септември 2026 г Снимка:Getty Images

Това, което не очаква, е реакцията на феновете след новината за отказа. Почитатели на Бен Соло организират кампания в подкрепа на филма, като наемат билбордове на "Таймс Скуеър" и изпращат самолет с послание над терена на Disney.

"Бях изумен. Никога не съм си представял, че ще има билбордове на "Таймс Скуеър", признава актьорът.

Сред следващите проекти на Драйвър е Heat 2, чиито снимки с Майкъл Ман трябва да започнат през януари. Той ще участва и в сериала на Netflix Rabbit, Rabbit, в който играе избягал затворник, както и във филма на Рон Хауърд Alone at Dawn, посветен на войната в Афганистан.

А с Paper Tiger актьорът сякаш се връща към персонажи, които усеща по-близки до себе си. Той признава, че през 30-те си години е имал късмета да играе герои, които са много далеч от собствената му личност. От Енцо Ферари до Кайло Рен. Сега обаче му се иска да се приближи до образите, които изгражда. За ролята на Гари се вдъхновява от боксовата легенда Мохамед Али и от увереността, с която той се движи.

"Имаше увереност, при която не се налагаше да мисля дали прекалявам или се опитвам да направя нещо уникално. Просто се питах дали вярвам в това, което правя. Това е единственият критерий, по който трябва да се ръководя", казва Драйвър.

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