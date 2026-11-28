С кариера, изпълнена с дръзки избори, и четири деца, които променят приоритетите му, френската звезда не се страхува да казва "не" дори на големите студиа

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Още с пробивната си роля в новаторската черно-бяла драма "Омраза" от 1995 г. Венсан Касел показва, че не е актьор, който се страхува да излезе извън зоната си на комфорт. През годините той се утвърждава с готовността си да поема рискове и да влиза в образи, които остават далеч от обичайните представи за главен герой. Сред тях е и участието му в "Необратимо" на Гаспар Ное - една от най-мрачните и противоречиви продукции в съвременното европейско кино.

Тази смелост го превръща в предпочитан актьор за режисьори със силен авторски почерк. Дейвид Кроненбърг го избира за The Shrouds, който е дълбоко личен филм, вдъхновен от загубата на съпругата на режисьора. Касел успява да намери място и в по-комерсиални продукции, без да се отказва от интереса си към необичайните истории.

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Той участва в "Бандата на Оушън 2" и "Бандата на Оушън 3" на Стивън Содърбърг, в "Черен лебед" на Дарън Аронофски, както и в поредицата за Джейсън Борн. В телевизията се появява и в научнофантастичния сериал "Западен свят", който поставя въпроси за изкуствения интелект, свободната воля и границите между човека и машината. Точно тези проекти показват, че Касел не се ограничава до един тип кино.

Има обаче една голяма филмова територия, която той съзнателно избягва - супергеройските продукции.

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Защо не иска да бъде част от Marvel и DC?

Въпреки че е участвал в мащабни холивудски филми, Венсан Касел никога не се е присъединявал към вселените на Marvel или DC. По думите му това е напълно съзнателен избор. Актьорът признава, че като дете е бил запален по комиксите и дори е проявявал интерес към филмите за супергерои, когато развитието на специалните ефекти започва да прави техните светове по-убедителни на екрана.

"Това вече не са филми, които гледам", казва той в интервю за Inverse. Касел обяснява, че първоначално е бил впечатлен от възможността Железният човек и Спайдър-Мен да изглеждат реалистично, но с времето този тип продукции са станали твърде предвидими за вкуса му.

Венсан Касел получава наградата си "Сезар" по време на церемонията по връчването на филмовите награди "Сезар" на 27 февруари 2009 г. в Париж Снимка: Getty Images

"Бях голям фен на комиксите, когато бях дете. Днес мисля, че това са филми за деца", допълва актьорът.

Той не отхвърля напълно възможността някога да се появи в подобен проект, но би приел само ако сценарият му предложи нещо действително интересно.

Касел би обмислил роля на злодей, стига зад филма да стои режисьор с достатъчно въображение, който да излезе извън познатите жанрови рамки. За него проблемът е и в дългосрочния ангажимент. Участието във филмовите вселени на Marvel и DC често означава договори за няколко продукции и години, посветени на един и същ персонаж. Актьорът не иска да обвързва кариерата си по този начин, особено когато не е сигурен, че самият той би гледал подобни филми.

Тази позиция е показателна за отношението му към професията. В интервю за испанския вестник El Pais Касел формулира едно от личните си правила по следния начин: когато трябва да избира между нещо, което е добро за кариерата му, и нещо, което действително му харесва, предпочита второто. За него актьорството не е просто поредица от професионални ходове, а възможност да следва любопитството си.

Пътят му към международното признание започва с "Омраза" на Матийо Касовиц. Във филма Касел играе Винc, mлад мъж от парижките предградия, чието ежедневие е белязано от напрежение, гняв и насилие. Ролята го превръща в едно от лицата на новото френско кино и поставя началото на кариера, в която той рядко избира лесния път.

Следват "Доберман", "Необратимо" и редица международни продукции. В "Необратимо" си партнира с Моника Белучи, с която по това време са семейство. Двамата са сред най-обсъжданите двойки в европейското кино, а съвместната им работа на екрана се превръща в част от общата им история.

23 октомври 2008 г. - Моника Белучи и актьорът Венсан Касел пристигат на премиерата на филма "Мъжът, който обича" по време на 3-ия Международен филмов фестивал в Рим Снимка: Getty Images

Извън снимачната площадка животът на актьора също преминава през няколко големи промени. Той има четири деца от три връзки. Дъщерите му Дева и Леони са от брака му с Моника Белучи, а по-късно става баща и на още две деца. Най-малкият му син Каетано се ражда през 2025 г.

В интервюто си за El Pais актьорът говори и за това как бащинството променя начина, по който гледа на работата и живота. Към днешна дата той не е готов да приема всякакви роли само заради професионалния престиж или възможността да участва в голяма продукция. Понякога предпочита по-кратки ангажименти, които му позволяват да прекарва повече време със семейството си.

Касел е имал и възможността да наблюдава и кариерата на своя баща, актьора Жан-Пиер Касел, и знае колко непредвидима може да бъде професията. Затова не смята, че успехът трябва да се измерва единствено с броя на филмите или популярността. Важното е да запази удоволствието от работата и свободата да избира.

Венсан Касел позира по време на фотосесията Histoires Parallèles на 79-ия годишен филмов фестивал в Кан в Palais des Festivals на 15 май 2026 г. Снимка: Getty Images

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