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Аланис Морисет разкритикува остро колегата си от филма "Догма" Бен Афлек заради негови предполагаеми коментари относно сексуалната ѝ ориентация - направени преди тя самата да разкрие, че е пансексуална, на 52-годишна възраст. Изпълнителката на хита "Jagged Little Pill" отправи нападки към 54-годишния Афлек по време на бурен момент от поредицата ѝ участия в Лос Анджелис, озаглавена "Butterfly with a Machete", спектакъл, съчетаващ музика и разказване на истории.

Двамата си партнират в американската фентъзи комедия от 1999 г., в която Афлек влиза в ролята на паднал ангел, а Морисет е в ролята на Бог. По време на изявата си певицата показа видео, в което главата на Афлек експлодира (сцена от финала на лентата), като същевременно не спестява острите си думи по негов адрес.

Във видео, заснето от фен, Морисет споделя: "Един мъж дори ме попита защо не съм заложила на сексуалността си", след което прави драматична пауза и добавя шеговито: "Благодаря ти, Бен Афлек". Това се случва, след като на 52-годишна възраст певицата смело разкри, че е пансексуална.

Изпълнителката на хита "Jagged Little Pill" говори открито за своята сексуалност в скорошен епизод на подкаста "Handsome", воден от лесбийките комици Тиг Нотаро и Форчън Феймстър, както и от небинарния сценарист Мей Мартин. След като обсъждат дискографията на Морисет, известна със своята наситена с мъка и тревожност атмосфера, Феймстър казва на певицата: "Съжалявам за мъжете, които са те наранили, но не съжалявам за песните, които се родиха от това."

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След това тя добавя: "В някакъв момент това пораждало ли е у теб желание да бъдеш лесбийка?" Без да се замисли, Морисет отговаря: "Аз съм пансексуална, така че - да." Изненадана от признанието, Нотаро пита: "Чакай, ти не си наистина пансексуална, нали?" "Така е", кима майката на три деца, а Мартин се включва с думите: "И аз!"

Терминът "пансексуален" описва човек, който изпитва романтично, емоционално или сексуално привличане към хора, независимо от тяхната полова идентичност или биологичен пол. Това се различава от "бисексуален" (което означава привличане както към мъже, така и към жени), тъй като включва също привличане към трансджендър, небинарни и други хора, чиято идентичност не се вписва в традиционните полови категории.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.