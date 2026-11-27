Актьорът твърди, че предаването му по MSNBC е било свалено от ефир заради репортаж за покушението

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Алек Болдуин сподели подозренията си около убийството на Джон Ф. Кенеди по повод 63-тата годишнина от смъртта на американския президент, съобщава RadarOnline.com.

Актьорът, който е на 68 години, отново заяви, че отдавна е "запленен" от личността на Кенеди и обстоятелствата около убийството му, тъй като нещо винаги му се е струвало подозрително.

В публикация в Instagram Болдуин разказа, че предаването му Up Late with Alec Baldwin по MSNBC е било отменено заради двучасов специален епизод, посветен на убийството на Дж. Ф. Кенеди.

По думите му продуцент го е предупредил, че MSNBC, която тогава е част от NBC, няма да излъчва предавания, които оспорват заключенията на Комисията "Уорън" или представят алтернативни версии за убийството като установени факти.

За епизода Болдуин поканил няколко гости, сред които журналистът от The New York Times Филип Шенон, автор на книгата A Cruel and Shocking Act: The Secret History of the Kennedy Assassination. Сред участниците били още Робърт Кенеди-младши, Джеймс Дъглас, автор на JFK and the Unspeakable, и Марк Лейн, известен с подкрепата си за конспиративните теории около убийството.

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Докато позицията на Шенон била по-умерена, останалите гости застъпили тезата, че зад убийството на Кенеди стои организиран заговор.

Лий Харви Освалд е обвинен за убийството на президента на 22 ноември 1963 г. в Далас, Тексас, но отрича да е извършил престъплението и така и не стига до съдебен процес. Два дни по-късно собственикът на нощен клуб Джак Руби застрелва Освалд, докато полицията го премества от ареста в Далас.

"Днес е 22 ноември. Преди точно 50 години записах епизод от моето злополучно токшоу по MSNBC за убийството на Кенеди. Беше петък, 22 ноември 2013 г., точно 50 години след покушението", разказва Болдуин.

"Направих предаването, което продължи два часа, а след това то беше отменено. Попитах: "Защо ме накарахте да събера всички тези хора и да направя този епизод?". Телевизионната мрежа очевидно имаше други планове и прекрати предаването ми", допълва актьорът.

Болдуин разкрива още, че по-късно поискал да получи аудиозаписа от предаването, за да го използва в подкаста си, но му отказали.

"Още от съвсем млад съм очарован от случилото се с Кенеди, защото нещо в тази история винаги ми се е струвало подозрително", казва актьорът.

Той си спомня как Освалд е бил обвинен непосредствено след покушението и обръща внимание на реакцията му пред камерите. Според Болдуин около случая има много въпроси и обстоятелства, които трудно се вписват в официалната версия.

"Има много разумни аргументи, че Кенеди е бил убит от собственото си правителство, и аз вярвам в това. Хора извън системата, извън орбитата на официален Вашингтон и Лангли, се опитват да сглобят цялата картина. Дали някой от самата система е натиснал спусъка, не знам", заявява той.

Актьорът споделя и възхищението си от 35-ия президент на САЩ. Определя го като "елегантен и красив" и умен човек, който преди да влезе в Белия дом, служи във Военноморските сили, Камарата на представителите и Сената.

"В тази страна вече няма такива хора. Най-добрите не искат да се кандидатират. Често на изборите се явяват бандити и мошеници, много от които разполагат с огромни средства и искат всичко да остане така", коментира Болдуин.

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