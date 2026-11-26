8719 Снимка: Facebook/Александър Кадиев

Александър Кадиев стана баща за втори път. Тази сутрин съпругата му Ивелина Чоева-Кадиева е дала живот на момченце, съобщи самият актьор в профила си в социалната мрежа Фейсбук.

Щастливите родители са избрали царственото име Борис за сина си, който се е появил на бял свят в 9.59 часа и е с перфектните размери от 3590 грама и 50 сантиметра.

"Животът е чудото, което ни превръща в обичащи хора. Нашият син се роди в деня на свети Стилиян, закрилник на децата и покровител на семействата, които мечтаят за рожба. Нека неговата закрила бъде с всички тях, а ние му благодарим за неизмеримото щастие, с което ни дари!", написа развълнуваният татко.

Борис е първородното дете за 28-годишната Ивелина, която е модел и е участвала в модни събития и кампании в Париж, Милано, Ню Йорк и Лондон.

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Синът на Катерина Евро обаче има 11-годишна дъщеря, която носи името на баба си. Тя е от връзката на Александър Кадиев с танцьорката Таня Тончева.

Сватбата на Александър и Ивелина беше през 2024 г., а малко преди нея 43-годишният актьор разказа, че Ива е била тази, която е настоявала да скрепят официално съюза си. Причината била, че тя е по-голям традиционалист от любимия си и му заявила, че не може да му роди дете, ако не са женени.

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