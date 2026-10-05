Въпреки че връзката на фигуристката и актьора не е тайна за широката общественост, те предпочитат да не я афишират

7753 Снимка: Стопкадър bTV

Състезателката ни по фигурно пързаляне Александра Фейгин най-накрая открехна завесата за връзката и отношенията си с актьора Петър Дочев, с когото са заедно от няколко месеца. Тя буквално беше хваната натясно по време на съвместното си интервю с Чикагото за подкаста на "Игри на волята" - "След игрите", след отпадането си от надпреварата.

Запитана от водещата Симона Ръждавичка "Kое е по-трудно: на пързалката да направиш четворен скок, или да разкриеш отношенията с твоя човек?", Фейгин категорично заяви: "Със сигурност е четворният скок на леда".

Подтикната да даде повече яснота за това как Александра и Петър са се запознали, фигуристката разказа: "Запознахме се като ми взимаше интервю, но тогава нищо не се беше случило. След това покрай проекти заедно видяхме, че имаме някакъв интерес, имаше за какво да си говорим и така. Когато ти е интересен един човек, се опознавате повече и повече".

Тя разказа, че отношенията им постепенно са станали по-близки и тя се е открила към него. "Аз не се откривам веднага, по-срамежлива, по-студена съм малко и не съм толкова открита към човека отсреща, но когато той е открит и аз се откривам".

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Фейгин сподели, че актьорът, който е и ководещ на ток-шоуто "Преди обед", в чието студио именно се е състояла първата им среща, я е спечелил с интелигентността си. "Харесва ми, когато един мъж е по-умен от мен, за да има от какво да се уча. Винаги се впечатлявам от мъже с интeлект", заяви спортистката. Тя обаче беше категорична, че те няма да станат новата инфлуенсърска двойка, още повече, че на този етап не афишират нищо в социалните мрежи.

Александра призна, че тя е по-ревнивата от двамата, а че Петър е по-романтичен.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.