През септември стана ясно, че бившата двойка се е разделила след девет години брак

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Аманда Сайфред и бившият й съпруг Томас Садоски поставят на първо място спокойствието и сигурността на двете си деца, докато преминават през развода си.

В интервю за WWD, публикувано преди дни, актрисата разказа за отношенията им като родители. Тя подчерта, че за нея е много важно да приема само проекти, снимани в Ню Джърси и Ню Йорк.

Носителката на награда "Златен глобус", която живее в щата Ню Йорк, обясни: "Ако снимките са в Испания, няма да го направим, защото в момента децата са на определена възраст, а бившият ми съпруг работи."

Целта на Сайфред, Садоски и децата им, 9-годишната им дъщеря Нина и 6-годишният им син Томас, е всички да бъдат близо един до друг, за да се запази усещането за сигурност и уют. Тя признава, че този подход определено е отсял много потенциални роли и проекти. 40-годишната номинирана за "Оскар" не даде повече подробности за скорошния си развод по време на разговора.

През септември стана ясно, че бившата двойка се е разделила след девет години брак. В общо изявление пред People двамата заявиха: "От известно време сме разделени и това се оказа правилното решение за нас и нашето семейство. Винаги ще се имаме един друг и това е ДОБРЕ."

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Миналия месец източник разкри пред Daily Mail, че динамиката между двамата се е променила преди раздялата им, тъй като 50-годишният Садоски работел все по-малко, докато съпругата му била "работната пчеличка на семейството".

Според източника номинираният за "Тони" актьор наистина се е отказал от много неща, за да бъде с Аманда, но приятелството между бившите съпрузи все още е запазено.

Изданието посочва: "Те винаги ще бъдат близки заради децата. Запазили са много цивилизовани отношения и са истински експерти в съвместното родителство."

Миналата седмица Сайфред видимо се разчувства, докато говореше пред Hollywood Reporter за интересния етап от живота, през който преминава.

"Смятам, че всичко, което се случва, е предначертано, а всеки човек в живота ти е там, защото трябва да бъде", каза тя.

Носителката на "Еми" започва връзка със Садоски в началото на 2016 г., след предишни отношения с актьорите Доминик Купър, Дезмънд Харингтън и Джъстин Лонг. Звездата от Бродуей й предлага брак по-малко от година след началото на връзката им, а двамата сключват брак през март 2017 г. в Топанга, Калифорния. Нина се ражда дни след сватбата, а Томас идва на бял свят през септември 2020 г.

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