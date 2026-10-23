Актрисата изненада зрителите с появата си редом до Нейтън Фийлдър в You Can See Everything - документална продукция, проследяваща Холмс през последните 34 дни преди началото на присъдата й в затвора

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Аманда Сейфрид се оказа в центъра на остри онлайн реакции, след като участието й в най-новия документален филм за Елизабет Холмс предизвика вълна от критики.

Актрисата изненада зрителите с появата си редом до Нейтън Фийлдър в You Can See Everything - документална продукция, проследяваща Холмс през последните 34 дни преди началото на присъдата й в затвора. На 30 май 2023 г. Холмс се яви във Федералния затворнически лагер "Брайън".

Сейфрид се върна към връзката си с опозорената основателка на Theranos, която изигра в сериала на Hulu The Dropout. Новият документален филм, излязъл на 16 октомври, разглежда променящото се отношение на Сейфрид към Холмс, включително реакциите й към личния й живот и връзката й с Били Евънс. За продукцията Сейфрид отново влиза в образа на Холмс, като помага на Фийлдър да пресъздаде разговори, които той е водил с бившата ръководителка на Theranos, след като тя е постъпила в затвора. В хода на филма актрисата се сблъсква с нарастващото си съчувствие към Холмс, въпреки че осъдената за измама критикува начина, по който Сейфрид я е представила в продукцията на Hulu.

"Аманда Сейфрид защитава Елизабет Холмс като жертва на мъжка манипулация, но когато Холмс я упреква, че е допринесла за сензационното представяне на скандала с Theranos, актрисата реагира остро и заявява, че това е просто телевизия. Това беше наистина отвратително", написа потребител в X. "Надявам се отново да бъде разкритикувана за поведението си."

И други зрители обвиниха Сейфрид в непоследователност, като според тях отношението ѝ се променя в момента, в който разговорът се насочва към собствената й отговорност за телевизионната адаптация на скандала с Theranos.

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"Докато ставаше дума за подкрепа между жените, тя демонстрираше загриженост и солидарност. Но щом я обвиниха, че може би и тя е причинила болка на Елизабет, веднага премина в отбранителна позиция. Дори прибегна до емоционален натиск, обвинявайки Нейтън, че защитава Елизабет единствено въз основа на собствената си интуиция, написа друг потребител.

Трети зрител също не скри разочарованието си от актрисата и заяви, че случилото се само е затвърдило негативното му мнение за нея.

"Това вероятно е основната причина да харесам толкова много You Can See Everything. Да видя истинското лице на Аманда Сейфрид и цялото й лицемерие беше изключително удовлетворяващо", написа той. "Това ми напомня защо никога не бива да приемаме хора като нея насериозно."

Не всички обаче споделиха острите оценки. Част от зрителите защитиха Сейфрид с аргумента, че промененото й мнение за Холмс не е проява на лицемерие, а ключов елемент от по-широкото послание на документалния филм.

"Представете си да изгледате това и да обвинявате Аманда Сейфрид", написа потребител. "Идеята е, че самата Аманда променя мнението си за Елизабет Холмс. Нейтън Фийлдър също. Публиката също. Това буквално е смисълът."

Друг добавя: "В нито един момент от филма Елизабет Холмс не осмисля вредата, нанесена на когото и да било друг освен на самата нея от краха на Theranos. Аманда Сейфрид искрено се изправя пред последствията от действията си, дори когато е, с основание, почти сигурна, че не е направила нищо нередно."

През януари 2022 г. Елизабет Холмс беше призната за виновна по четири обвинения за измама на инвеститори, на които представяла невярна информация за технологията за кръвни изследвания на компанията си Theranos. През ноември същата година съдът я осъди на 11 години и 3 месеца затвор.

You Can See Everything разглежда опитите на Холмс да си върне контрола над публичния си образ след грандиозния крах на Theranos, основаната от нея компания за кръвни тестове. Филмът предлага по-задълбочен поглед към опитите на опозорената предприемачка да продължи живота си отвъд скандала, унищожил репутацията й, като същевременно изследва сложната разлика между представата на Холмс за самата нея и начина, по който я възприема обществото.

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