Актрисата разкри, че наскоро е отказала роля в хитов сериал заради многото секс сцени и обясни как майчинството е променило отношението ѝ към интимността пред камерата

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Аманда Сейфрид вече е категорична, когато става въпрос за заснемането на интимни сцени. Номинираната за "Оскар" актриса разказа за това по време на Международния филмов фестивал в Хамптънс. Тя призна, че наскоро е отказала роля в популярен телевизионен сериал заради големия брой сексуални сцени, които е трябвало да заснеме.

"Работата ни е странна", сподели тя пред колегата си Алек Болдуин, цитиран от People. "И с напредването на възрастта става все по-странна. Трябва да бъдем романтични с хора, към които всъщност не изпитваме романтични чувства."

Актрисата допълни, че подобни моменти понякога са приятни, но друг път могат да бъдат изключително неловки. Тя си спомни и времето, когато приемала целувките пред камера като нещо съвсем естествено.

"Преди ми беше толкова забавно. Не го приемах като нещо особено. Мислех си: "Днес ще се целувам с някой секси човек и ще ми платят за това".

Сега обаче отношението ѝ към подобни сцени е различно. 40-годишната Сейфрид, която има две деца, признава, че вече не се чувства комфортно с идеята да участва в продукции, изискващи чести интимни сцени.

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"Отказах сериал, в който щях да трябва да правя секс през цялото време, именно заради тези сцени. Няма значение с кого. Просто не искам да го правя. Чувствам се неудобно и в момента не ми се занимава с това", обясни тя.

"Сега имам деца, които обръщат внимание на това, което правя", добави актрисата.

Тя е майка на дъщеря си Нина, на 9 години, и сина си Томас, на 6 години, от съпруга си Томас Садоски. Сейфрид обаче не изключва възможността в бъдеще отново да приеме подобна роля.

"Може би, ако този проект се появи отново, ще бъда в различно състояние на духа. Но не искам да се занимавам с това да бъда гола пред непознат", призна тя.

Звездата от "Гадни момичета" вече има опит с подобни роли. През 2013 г. тя влиза в образа на порноактрисата Линда Лавлейс във филма "Линда Лавлейс: Дълбокото гърло", в който има и голи сцени. Следващият проект на актрисата е трилърът The Life and Deaths of Wilson Shedd.

Междувременно миналия месец Сейфрид изненада почитателите си с новината за раздялата си с Томас Садоски след девет години брак. Двамата обявиха решението си в съвместно изявление, в което посочиха: "От известно време сме разделени и това се оказа правилният ход за нас и за семейството ни".

След съобщението актрисата сподели и вдъхновяващ цитат за пълноценния живот, прошката и способността човек да запази сърцето си отворено. Не е ясно кога точно двамата са се разделили. При последната им публична поява през януари обаче те изглеждаха близки, докато позираха заедно пред фотографите.

Томас Садоски и Аманда Сейфрид присъстват на гала вечерта TIME100 на 8 юни 2022 г. Снимка: Getty Images

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