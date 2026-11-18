Актрисата беше забелязана с новороденото си, месеци след като изненадващо разкри, че е бременна

2721 Снимка: Getty Images

Ан Хатауей и съпругът ѝ Адам Шулман посрещнаха третото си дете. Според TMZ, 44-годишната актриса е била забелязана с новороденото си бебе, прикрепено към гърдите ѝ, по време на разходка в Ню Йорк.

Хатауей изненада мнозина, когато през юни сподели радостната новина, че е бременна. Актрисата е омъжена за 45-годишния актьор Адам Шулман, от когото има двама синове - 10-годишния Джонатан и 6-годишния Джак. Хатауей и Шулман сключват брак през 2012 г., след като се сгодяват през ноември 2011 г. Двамата се запознават през 2008 г.

Още през юни актрисата разкри, че е бременна, чрез видео, публикувано в Instagram, докато беше в разгара на престура си за "Дяволът носи Прада 2". Хатауей се появи в кадър, облечена в бял ленен комплект, който скриваше корема ѝ, след което отмести ръцете си, за да разкрие бременността си. Тя включи песента на Барбара Луис "Baby, I'm Yours" в публикацията си, като същевременно я използва и като текст към своето съобщение. В края на клипа сияещата Ан се усмихна широко, преди да излезе от кадър.

През следващия месец актрисата сподели подробности за бременността си на 40-годишна възраст пред "Access Hollywood": "Винаги има надежда, докато не спре да я има, но когато човек достигне определена възраст, тази надежда се свежда до около един-два процента. Затова просто решихме да видим накъде ще ни отведе животът, като подходихме с много, много трезва и реалистична нагласа, а именно, че вероятността е съвсем малка." "Безкрайно щастливи сме, защото от личен опит знаем, че не всеки има този късмет и със сигурност невинаги тогава, когато го иска; понякога това изобщо не се случва. Знам, че не всеки, който иска да бъде родител, успява да стане такъв. Просто съм поразена от това какъв късмет имам", заяви актрисата пред списание "People" през април, когато бе обявена за "Най-красивата жена". "Два пъти всичко мина наистина добре, което си е голям късмет."

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Хатауей открито е разказвала за "сложния" си път към майчинството и желанието си семейството ѝ да се увеличи с трето дете. В интервю за списание WSJ през март 2022 г. тя заяви: "Мога да си представя да имаме още едно дете. Съществува тенденция бременността и отглеждането на деца да се представят в една определена светлина - сякаш всичко е само положително. Но от личен опит знам, че нещата са много по-сложни."

Ан сподели също как майчинството я е променило към по-добро и е преобразило начина, по който възприема живота: "Не се чувствах напълно уседнала и истински присъстваща, докато не станах майка. Не че преди ми е липсвала почтеност, но майчинството ме подтикна да бъда напълно вярна на себе си и на думите си - във всяко едно отношение. Това означаваше да сложа край на всички онези вътрешни противоречия и глупости, които си позволявах - онези малки "отстъпки", които човек прави пред себе си, когато знае, че не дава най-доброто от себе си."

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